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حافظي على بشرتك من حب الشباب بتجنب هذه الأطعمة

تناولك للكثير من الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات المكررة له دور في الإصابة بحب الشباب؛ لذا يجب تجنب البرجر والبطاطس المقلية بالإضافة إلى الهوت دوج
تحرير:فيروز ياسر ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
حب الشباب
حب الشباب
قد تستيقظين في أحد الأيام المهمة بالنسبة لكِ؛ كحضور فرح أو الذهاب إلى مقابلة شخصية، فتجدين حب الشباب يهاجم بشرتك، ولا تستطيعين التوصل إلى حل سريع للتخلص من هذه المشكلة، لكن الأهم من ذلك معرفة العوامل التي تساهم في تطور حب الشباب، بما في ذلك إنتاج الزهم والبكتيريا المسببة لحب الشباب، والهرمونات، والمسام المفتوحة والالتهابات. العلاقة بين النظام الغذائي وحب الشباب مثيرة للجدل، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورا مهما في تطور حب الشباب؛ لذا إليك أطعمة تزيد منه، اعرفيها حسبما ذكرها موقع Healthline.
1- الكربوهيدرات المكررة والسكريات  تميل أغلب الفتيات إلى استهلاك المزيد من الكربوهيدرات المكررة في حالة الإصابة بحب الشباب؛ كالخبز والحلويات المصنوعة من الدقيق الأبيض، بالإضافة إلى المكرونة والشعرية، إلى جانب المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين
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تلف-الطعام

نصائح لحماية طعامك من حر وبكتيريا الصيف

من أكثر المشكلات المزعجة التي تواجه أي ربة منزل خلال فصل الصيف، هي تلف بعض الأطعمة بسرعة بسبب درجات الحرارة العالية، إذ تتعفن الخضراوات والفاكهة بشكل أسرع إذا تم تركها خارج الثلاجة، ويمكن أن تتلف أيضا الأكلات المطبوخة أو المسلوقة إذا تم تركها ساعات طويلة داخل المطبخ دون وضعها في الفريزر أو الثلاجة. الأمر خطير ويجب الاهتمام بهذه المشكلة حتى لا يتعرض أطفالك وعائلتك للتسمم الغذائي. في السطور التالية نتناول بعض الحيل البسيطة التي تساعدك في الحفاظ على طعامك وحمايته من التلف بسرعة.
فوائد-التفاح

لا تهمل تناول التفاح.. مهم لفقدان الوزن وصحة العظام

التفاح فاكهة لذيذة، ومن لا يستغل وجوده في الوقت الحالي فإنه يخسر الكثير من الفوائد الصحية التي تساعد في الحد من الأمراض المختلفة، وعند ذهابك لشراء الفاكهة اجعله خيارك الأول، للحصول على قوة التغذية المتمثلة في الطاقة والماء اللذين يحصل عليهما جسمك نتيجة دخول الفيتامينات والمعادن إليه بعد تناول التفاح. والتفاح خالٍ من الدهون والصوديوم والكوليسترول، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية العالية وفيتامين C وفيتامين B، ويحمل من الفوائد الصحية التي تجعلك لا تزور الطبيب نهائيا، لذا دعنا نتعرف على فوائده حسبما ذكرها موقع Healthline.
فوائد-الحديد

تعرف على فوائد معدن الحديد.. يعالج الأنيميا

الحديد من المعادن الهامة التي يحتاجها الجسم باستمرار، وفي الآونة الأخيرة قد تزايدت حالات الإصابة بالأنيميا، وذلك بسبب الإهمال في النظام الغذائي، وعدم تناول كميات مناسبة من الأطعمة الغنية بمعدن الحديد. تشمل الفوائد الصحية للحديد في الغالب على توفير الأكسجين اللازم لأجهزة وأعضاء الجسم وذلك من خلال دوره في إنتاج خلايا الدم الحمراء، فنحو ثلثي الحديد في الجسم متمركز في الهيموجلوبين، وتشمل الفوائد الصحية الأخرى على الوقاية من الأنيميا في أثناء الحمل والأمراض المزمنة.
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الدورة-الشهرية

طرق طبيعية لتخفيف آلام الدورة الشهرية.. التدليك يفيد

آلام الدورة الشهرية تقلب حياتك رأسا على عقب، لا تستطيعين التحرك كثيرا، كما أن التشنجات التي تصيبك تجعل مزاجك سيئا للغاية، لديك حساسية من الأمور وتصابين بالعصبية في بعض الأوقات، كما أن السرير ملاذك الآمن خلال هذا الوقت، وبعيدا عن الكمادات الساخنة، يجب التركيز على الهرمونات المضطربة الآن. ليست مسكنات الألم هي الطريقة الوحيدة لتخفيف آلام الدورة الشهرية، فهناك أشياء أخرى يمكنك تجربتها، حيث هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تفيدك، بالإضافة إلى ممارسة الرياضات الخفيفة.
يت-توابل

افقد وزنك في رمضان بإضافة هذه التوابل إلى طعامك

فات الكثير من شهر رمضان ولم يتبق إلا القليل، وإذا كنت تفكر في فقدان وزنك الزائد الآن أو أنك زدت بعض كيلوجرامات وفي حاجة إلى فقدانها، في البداية عليك التركيز على عادات الأكل، ومحاولة التخلص من العادات السيئة، خاصة أنه لا يوجد شيء محدد يساعدك على إنقاص وزنك بسرعة، ولكن تناول الطعام الصحي والتحرك الجيد، بالإضافة إلى تقسيم الوجبات. ولا يحلو الطعام بدون إضافة التوابل، حيث يعطي له رائحة مميزة ومذاقا مختلفا، هذا بالإضافة إلى الفوائد الصحية، وهناك بعض التوابل التي لها دور كبير في فقدان الوزن تعرف عليها حسبما ذكرها موقع Healthline.
ورق-العنب

احمِ نفسك من الالتهابات وفقر الدم بتناول ورق العنب

تشكل أوراق العنب جزءا من المأكولات اليونانية والفيتنامية والتركية والرومانية، كما أنه صنف شهير على الموائد المصرية خاصة خلال شهر رمضان، كما أن ورق العنب مشهور بسعراته الحرارته القليلة جدا، حيث يحتوي كوب واحد على 13 سعرة حرارية فقط، بالإضافة إلى العناصر الغذائية الأخرى. يساعد ورق العنب على إبطاء عملية الهضم حتى تحصل على إفراز تدريجي للسكر في مجرى الدم، بدلاً من ارتفاع السكر في الدم، كما أنه غني بالألياف اللازمة للشعور بالشبع، وهناك عناصر غذائية أخرى يحتويها إلى جانب الفوائد المتعددة، تعرف عليها حسبما ذكرها موقع Dr Health Benefits.
الدورة-الشهرية

دليلك للاعتناء بنفسك خلال الدورة الشهرية في رمضان

رمضان شهر مبارك له طقوسه الخاصة، ولكن هناك أيام خلاله تعاني فيها النساء من آلام الدورة الشهرية، وبالطبع تفطر خلالها بالإضافة إلى المعاناة من تعب وتشنجات ومزاج متقلب. ونظرا لأن بعض النساء لا تتناول الطعام خلال ساعات الصيام في أثناء الدورة الشهرية نظرا لوجودهن في العمل أو لأنهن اعتدن على عدم تناول شيء سوى كوب من الماء لكسر الصيام، فهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها خلال هذه الأيام في رمضان لكي لا تحدث مشكلات صحية.. دعينا نتعرف عليها حسبما ذكرها موقع INSIDER.
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