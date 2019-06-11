حافظي على بشرتك من حب الشباب بتجنب هذه الأطعمة

تناولك للكثير من الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات المكررة له دور في الإصابة بحب الشباب؛ لذا يجب تجنب البرجر والبطاطس المقلية بالإضافة إلى الهوت دوج

تحرير:فيروز ياسر ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

قد تستيقظين في أحد الأيام المهمة بالنسبة لكِ؛ كحضور فرح أو الذهاب إلى مقابلة شخصية، فتجدين حب الشباب يهاجم بشرتك، ولا تستطيعين التوصل إلى حل سريع للتخلص من هذه المشكلة، لكن الأهم من ذلك معرفة العوامل التي تساهم في تطور حب الشباب، بما في ذلك إنتاج الزهم والبكتيريا المسببة لحب الشباب، والهرمونات، والمسام المفتوحة والالتهابات. العلاقة بين النظام الغذائي وحب الشباب مثيرة للجدل، لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورا مهما في تطور حب الشباب؛ لذا إليك أطعمة تزيد منه، اعرفيها حسبما ذكرها موقع Healthline.

1- الكربوهيدرات المكررة والسكريات تميل أغلب الفتيات إلى استهلاك المزيد من الكربوهيدرات المكررة في حالة الإصابة بحب الشباب؛ كالخبز والحلويات المصنوعة من الدقيق الأبيض، بالإضافة إلى المكرونة والشعرية، إلى جانب المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر. وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين

1- الكربوهيدرات المكررة والسكريات



تميل أغلب الفتيات إلى استهلاك المزيد من الكربوهيدرات المكررة في حالة الإصابة بحب الشباب؛ كالخبز والحلويات المصنوعة من الدقيق الأبيض، بالإضافة إلى المكرونة والشعرية، إلى جانب المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون السكريات المضافة في كثير من الأحيان معرضون لخطر أكبر بنسبة 30% بالإصابة بحب الشباب، وذلك نتيجة تأثير هذه الأطعمة فى مستويات السكر في الدم والأنسولين، حيث يتم امتصاص الكربوهيدرات المكررة بسرعة في مجرى الدم، ما يرفع بسرعة مستويات السكر في الدم.

يجعل الأنسولين هرمونات الأندروجين أكثر نشاطًا ويزيد عامل النمو الشبيه بالأنسولين، وهذا يساهم في نمو حب الشباب عن طريق جعل خلايا الجلد تنمو بسرعة أكبر وزيادة إنتاج الزهم.

2- منتجات الألبان



كشفت العديد من الدراسات عن وجود صلة بين منتجات الألبان وشدة حب الشباب لدى المراهقين، حيث إنهم يتناولون الكثير من اللبن والآيس كريم.

ركزت الأبحاث التي أجريت حتى الآن بشكل أساسي على المراهقين والشباب وأظهرت فقط وجود علاقة بين الحليب وحب الشباب دون تحديد السبب.

ولكن من المعروف أن الحليب يزيد من مستويات الأنسولين، بصرف النظر عن آثاره فى نسبة السكر في الدم، ما قد يؤدي إلى تفاقم حب الشباب، كما يحتوي حليب البقر أيضًا على الأحماض الأمينية التي تحفز الكبد على إنتاج المزيد من عامل النمو شبيه الأنسولين IGF-1، والذي تم ربطه بتطور حب الشباب.

3- الوجبات السريعة



تناولك للكثير من الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية والدهون والكربوهيدرات المكررة له دور في الإصابة بحب الشباب، لذا يجب تجنب البرجر والبطاطس المقلية بالإضافة إلى الهوت دوج، حيث إن الدهون الزائدة الموجودة في تلك الأطعمة تزيد من حب الشباب.

4- الأطعمة الغنية بالدهون (أوميجا 6)



تم ربط النظم الغذائية التي تحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 6 الدهنية، بظهور حب الشباب، وذلك لزيادة الالتهاب في الجسم.

5- الشيكولاتة



تعد الشيكولاتة من مسببات حب الشباب المشتبه فيها منذ عشرينيات القرن الماضي، إذ ربطت العديد من الدراسات الاستقصائية غير الرسمية بين تناول الشيكولاتة وزيادة خطر الإصابة بحب الشباب.

ووجدت دراسة أن الذكور الذين حصلوا على كبسولات من مسحوق الكاكاو 100% يوميا كانوا أكثر عرضة لحب الشباب بشكل ملحوظ بعد أسبوع واحد مقارنة بأولئك الذين تناولوا دواء وهميا.

أطعمة بديلة لا تسبب حب الشباب



على الرغم من أن الأطعمة السابق ذكرها قد تساهم في تطور حب الشباب، فإن هناك بعض الأطعمة والمواد الغذائية التي قد تساعد في الحفاظ على بشرتك:

1- الأحماض الدهنية (أوميجا 3)



مضادة للالتهابات، وارتبط الاستهلاك المنتظم بانخفاض خطر الإصابة بحب الشباب، لذا يمكنك تناول الأسماك.

2- البروبيوتيك



يعزز صحة الأمعاء، كما أنه مرتبط بتقليل الالتهاب وانخفاض خطر تطور حب الشباب، والزبادي من أكثر الأطعمة التي تحتوي عليه.





3- الشاي الأخضر



يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول المرتبطة بتقليل الالتهاب وتقليل إنتاج الزهم، كما تم العثور على مستخلصات الشاي الأخضر في علاجات حب الشباب.

4- الكركم



يحتوي الكركم على مادة البوليفينول المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، وتحسين حساسية الأنسولين وتمنع نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب، ما قد يقلل منه.