رغم إمكانياتها.. سيارات رياضية «على قد الإيد»

لا تزال مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية تجمع بين الإمكانيات الفنية العالية والسعر المعقول، وهو السبب الرئيسي في انتشارها بين قطاعات كبيرة من جمهور السيارات العالمي
ترتبط السيارات الرياضية دومًا بالقدرات الفائقة، وهو الأمر الذي يجعل البعض يتوقع أن ارتفاع أسعارها هو السمة الرئيسية التي قد تصاحب تداولها في الأسواق، إلا أن بعض الموديلات التي تنتمي لتلك الفئة استطاعت أن تتمتع بإمكانيات كبيرة دون أن تمثل أعباء مادية على المستخدم.
وتمكنت العديد من السيارات الرياضية بفضل أسعارها المعقولة قياسًا بغيرها من الإصدارات أن تخلق لنفسها شعبية كبيرة على مستوى المستخدمين في الأسواق العالمية، الأمر الذي منحها القدرة على الوصول إلى فئات أكبر من جمهور السيارات بمختلف أنواعه وقدراته المادية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المتخصصة في السيارات، مجموعة من الموديلات الرياضية التي تعرض في الأسواق العالمية بأسعار معقولة رغم إمكانياتها الفريدة.
فولكس فاجن جولف GTI
فولكس فاجن جولف معروفة منذ فترة طويلة بأنها سيارة نائمة، إلا أن تلك المقولة يجب ألا تخدع الجمهور، خاصة أن هذا الموديل
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المتخصصة في السيارات، مجموعة من الموديلات الرياضية التي تعرض في الأسواق العالمية بأسعار معقولة رغم إمكانياتها الفريدة.
فولكس فاجن جولف GTI
فولكس فاجن جولف معروفة منذ فترة طويلة بأنها سيارة نائمة، إلا أن تلك المقولة يجب ألا تخدع الجمهور، خاصة أن هذا الموديل الهاتشباك يتركك مترددا بشأن إمكانياته الفنية التي تتجاوز 225 حصانًا، وهو الأمر الذي يأتي بفضل الشاحن التوربيني ذي الأسطوانة المدمجة بسعة 2000 سي سي، ما يجعل مستخدميها مبهورين من أدائها على الطرق المختلفة، بفضل ما تتمتع به من أسلوب رياضي وإمكانيات فنية عالية من حيث الأداء.
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تويوتا 86
أثبتت الشراكة بين تويوتا وسوبارو لتصنيع سيارة تويوتا 86، أنها علاقة ناجحة، وفي عام 2012، تم تقديمها إلى العالم باسم Scion FR-S أو سوبارو BRZ، إذ قدمت تويوتا من جانبها السيارة بإطار أنيق، بينما وفرت سوبارو محركا منخفضا ساعد على زيادة الإمكانيات الفنية للسيارة، الأمر الذي جعلها من بين أفضل الموديلات الرياضية بالأسواق العالمية، رغم انخفاض أسعارها قياسًا بالسيارات التي تنتمي لنفس الطراز في الأسواق العالمية.
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هوندا سيفيك SI
استمرت سيارة هوندا سيفيك SI في الشوارع لأكثر من 30 عامًا، وهو الأمر الذي يرجع إلى أنها سريعة وماتعة وسهلة في القيادة، وهو ما يجعلها قريبة الشبه بالعديد من الموديلات الرياضية الأعلى من حيث الأسعار.
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وتتميز سيارة سيفيك SI بمحرك توربيني سعة 1500 سي سي قادر على إنتاج 205 أحصنة، وتتوفر السيارة اليابانية التاريخية بناقل الحركة اليدوي بست سرعات فقط، وهو ما يتلاءم مع المقاعد المستوحاة من موديلات السباقات، ونظام المعلومات والترفيه لكل من هواتف أبل وأندرويد.
فورد فييستا ST
من الواضح أن شركة فورد الأمريكية العملاقة كانت تقصد من ورائها إنتاج سيارة رياضية ذات أسعار معقولة، ولكن عندما تأتي مكدسة بخيارات وإمكانيات كبيرة تجعلها بالكاد تبدو وكأنها سيارة غير مكلفة، فإن ذلك يعد سرقة شرعية.
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واستوحت فورد فييستا ST مقاعدها من سيارة السباقات ريكارو، واستخدمت ناقل حركة يدويا مزودا بـ6 سرعات فقط، وهو ما جعلها تبدو مائلة إلى النمط الرياضي في الاستخدام على الطرق المفتوحة، وذلك على الرغم من كونها تصدر بأسعار منافسة للموديلات الرياضية الأخرى.
بورش 911 سبيدستر
استطاعت سيارة بورش 911 أن تمزق الشوارع لفترات طويلة، إلا أن النسخة 911 سبيدستر كانت مغايرة، حيث تعمل هذه السيارة بمحرك خلفي مفتوح بسعة 4000 سي سي و6 أسطوانات، وهو قادر على إنتاج أكثر من 500 حصان.
ويمنح المحرك السيارة القدرة على التسارع والوصول من وضعية الثبات حتى السير بسرعة 100 كيلومتر/ ساعة في زمن 3.8 ثانية.