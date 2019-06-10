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رغم إمكانياتها.. سيارات رياضية «على قد الإيد»

لا تزال مجموعة كبيرة من السيارات الرياضية تجمع بين الإمكانيات الفنية العالية والسعر المعقول، وهو السبب الرئيسي في انتشارها بين قطاعات كبيرة من جمهور السيارات العالمي
تحرير:محمود نبيل ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
سيفيك SI
سيفيك SI
ترتبط السيارات الرياضية دومًا بالقدرات الفائقة، وهو الأمر الذي يجعل البعض يتوقع أن ارتفاع أسعارها هو السمة الرئيسية التي قد تصاحب تداولها في الأسواق، إلا أن بعض الموديلات التي تنتمي لتلك الفئة استطاعت أن تتمتع بإمكانيات كبيرة دون أن تمثل أعباء مادية على المستخدم. وتمكنت العديد من السيارات الرياضية بفضل أسعارها المعقولة قياسًا بغيرها من الإصدارات أن تخلق لنفسها شعبية كبيرة على مستوى المستخدمين في الأسواق العالمية، الأمر الذي منحها القدرة على الوصول إلى فئات أكبر من جمهور السيارات بمختلف أنواعه وقدراته المادية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المتخصصة في السيارات، مجموعة من الموديلات الرياضية التي تعرض في الأسواق العالمية بأسعار معقولة رغم إمكانياتها الفريدة.   فولكس فاجن جولف GTI فولكس فاجن جولف معروفة منذ فترة طويلة بأنها سيارة نائمة، إلا أن تلك المقولة يجب ألا تخدع الجمهور، خاصة أن هذا الموديل
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