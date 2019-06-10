الفتة والشاورما.. «السوريين منورين مصر» بأكلاتهم

انتشر هاشتاج «السوريين منورين مصر» على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وتفاعل النشطاء مع الهاشتاج، خاصة السوريين الذين أكدوا أن مصر تعد بلد السوريين الثاني
انتشرت المطاعم السورية في الفترة الأخيرة وحققت نجاحا كبيرا، فالسوريون معروفون بإتقان الطبخ وتقديم الطعام بشكل جميل يساعد على فتح الشهية، ما أسهم في انتشارهم في مصر بطريقة كبيرة، وهناك العديد من المحلات التي تجدها في شوارع مصر وتبيع -على سبيل المثال- سندوتشات البطاطس السورى والشاورما بأنواعها، ونجد إقبالا كبيرا على مثل هذه المحلات دون النظر إلى سعرها. في السطور التالية نتعرف معا على أشهر الأكلات السورية التي انتشرت في مصر ووجدت لها جمهورا كبيرا يتناولها ويذهب إلى بعض المناطق خصيصا لأجل المطاعم السورية.
الشاورما السوري
الشاورما من أكثر الأكلات التي انتشرت في المطاعم السورية، ونجد أغلب المطاعم السورية أمامها إقبال كبير من المواطنين المصريين على تناول الشاورما السوري، وذلك على عكس المحلات المصرية التي تبيع الشاورما لكنها لم تجد زبونا مثل المحلات السورية.
الشاورما نوعان، فراخ أو لحم، والسوريون يقدمونها
الشاورما السوري
الشاورما من أكثر الأكلات التي انتشرت في المطاعم السورية، ونجد أغلب المطاعم السورية أمامها إقبال كبير من المواطنين المصريين على تناول الشاورما السوري، وذلك على عكس المحلات المصرية التي تبيع الشاورما لكنها لم تجد زبونا مثل المحلات السورية.
الشاورما نوعان، فراخ أو لحم، والسوريون يقدمونها دائمًا مع البطاطس المحمرة والثومية والخيار المخلل، وهي عبارة عن صدور فراخ مقطعة، أو قطع لحم، يتم تشويحها على نار هادئة مع البصل الشرائح ووضع مجموعة من البهارات، ويتم حشوها في الخبز العربي الرقيق، المسمى بالعيش السوري.
الفلافل السوري
الطعمية أو الفلافل كما يطلق عليها السوريون من الأكلات المفضلة للشعب المصري، لكن الفلافل السوري تختلف بشكل كامل عن الطعمية المصري، فالأخيرة مصنوعة من الفول، أما الفلافل السوري فمصنوعة من الحمص وليس الفول ويتم وضع الخيار المخلل والثومية أو الطحينة أو سلطة الحمص داخلها.
فتة الشاورما السوري
فتة الشاورما السوري من الأكلات المفضلة لدى الكثير من المصريين، وهي أول الأطباق التي يتم طلبها عند دخول المطاعم السورية، وهي تتكون من عدة طبقات، الأولى من العيش الشامى المحمص، ثم طبقة الأرز الذي يمكن أن يكون أرزا مصريا أو بسمتى بالكاري والكركم، ثم طبقة الشاورما التي تتنوع بين الفراخ واللحم، ثم في النهاية صوص الزبادي والطحينة أو الثومية.
فتة الحمص
من أكثر الأكلات المعروفة في سوريا، ولها مذاق لذيذ جعلها تنتشر في مصر بشكل أكبر من الفتة العادية المعروفة لدى المصريين، بوضع الأرز مع الصلصة والعيش المحمص وتناولها مع اللحم المسلوق فقط، لكن فتة الحمص تتكون من العديد من المكونات التي تجعلها صحية ويمكنك تناولها بالزبادي أو الطحينة، مع تزيينها بحبوب الرمان أو اللوز، والخبز المقلي أيضا.
الفتوش
الفتوش من السلطات اللذيذة المعروفة لدى الشعب السوري، ويتم تقديمها في المطاعم كمقبلات بجانب الأطباق الرئيسية.
الفتوش عبارة عن طماطم وفلفل وخيار وخس وبصل أخضر ونعناع وعيش شامي محمص، يتم خلط هذه المكونات مع بعضها بعضا، وإضافة مجموعة من التوابل المهمة مثل الليمون والثوم المفروم والملح والسماق وتزيينها بالبقدونس في النهاية.
المحشي
المحشي من الأكلات الشعبية المشهورة في مصر، لكن المحشي المصري يظل هو الأفضل عن غيره، والسوريون يفضلون تناول محشي الكوسة الذي يتم استخدام اللبن فيه بدلا من الصلصة. يهمك أن تعرف.. السوريون نوروا الفن المصري، التفاصيل هنا
اليلانجي
اليلانجي أو ما يسمى لدى الشعب المصري ورق العنب، يعد من المقبلات المشهورة لدى السوريين، وسوريا هي أشهر الدول التي تشتهر بهذه الأكلة، فهو أكلة شامية وشعبية تتميز بالحشو والطعم المميز.
يتكون اليلانجي من ورق عنب طازج وبطاطس وطماطم وليمون وأرز، وبقدونس ونعناع وليمون وملح وفلفل مع البهارات المميزة.
الكبة
الكبيبة أو الكبة من الأكلات المشهورة في سوريا ومصر أيضًا، وتختلف طريقة عملها من دولة لأخرى، فهي تقدم في المطاعم السورية وهي مصنوعة من البرغل واللحم المفروم، ويتم تقديمها كمقبلات بجانب الأطباق الرئيسية مثل السمبوسة والفتوش، وتكون مقلية أو مشوية أو بالصينية أو الكبة الحلبية.