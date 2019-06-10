الفتة والشاورما.. «السوريين منورين مصر» بأكلاتهم

انتشر هاشتاج «السوريين منورين مصر» على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وتفاعل النشطاء مع الهاشتاج، خاصة السوريين الذين أكدوا أن مصر تعد بلد السوريين الثاني

تحرير:آية أشرف ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

الفتة السوري

انتشرت المطاعم السورية في الفترة الأخيرة وحققت نجاحا كبيرا، فالسوريون معروفون بإتقان الطبخ وتقديم الطعام بشكل جميل يساعد على فتح الشهية، ما أسهم في انتشارهم في مصر بطريقة كبيرة، وهناك العديد من المحلات التي تجدها في شوارع مصر وتبيع -على سبيل المثال- سندوتشات البطاطس السورى والشاورما بأنواعها، ونجد إقبالا كبيرا على مثل هذه المحلات دون النظر إلى سعرها. في السطور التالية نتعرف معا على أشهر الأكلات السورية التي انتشرت في مصر ووجدت لها جمهورا كبيرا يتناولها ويذهب إلى بعض المناطق خصيصا لأجل المطاعم السورية.

الشاورما السوري الشاورما من أكثر الأكلات التي انتشرت في المطاعم السورية، ونجد أغلب المطاعم السورية أمامها إقبال كبير من المواطنين المصريين على تناول الشاورما السوري، وذلك على عكس المحلات المصرية التي تبيع الشاورما لكنها لم تجد زبونا مثل المحلات السورية. الشاورما نوعان، فراخ أو لحم، والسوريون يقدمونها