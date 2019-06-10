رياضة

هل تنهي أحداث الترجي والوداد أزمة الأهلي والجبلاية؟

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
الترجي والوداد
الترجي والوداد
كشفت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أزمة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادتها، ستسهم في احتواء أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع مجلس اتحاد الكرة، بسبب الدوري. بحسب المصادر، لـ«التحرير»، اليوم، فإن الاتحاد الإفريقي سيمد القيد بعد أمم إفريقيا نظرًا لإعادة مباراة الوداد والترجي لأنهما سيخوضان المباراة بالقوائم القديمة، وواصلت المصادر بأن مد القيد سيسهم في حل الأزمة مع الأهلي حتى يتسنى له قيد صفقاته الجديدة بدون أزمات.
وبعد الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث توج أبناء تونس باللقب بعد اعتبار الفريق المغربي منسحبًا بسبب اعتراضه على هدف ملغى لصالحه، إذ توقف اللقاء لمدة نصف ساعة أو أكثر قبل إعلان الفائز بالبطولة، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأسبوع الماضي، إعادة
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كأس-الأمم-الأفريقية

مدرب كينيا يكشف عن أقوى منتخب في إفريقيا

كشف الفرنسي سيباستيان مينيي، المدير الفني لمنتخب كينيا، عن أن عودة المنتخب الكيني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد غياب دام 15 عامًا، لن تكون للسياحة أو للشهرة، بل لتحقيق نتائج مميزة أمام الجميع في البطولة والمنافسة على اللقب في أرض الفراعنة، وأوضح سيباستيان مينيي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء صينية، أن "الوصول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 15 عامًا هو إنجاز مهم، لكن لن نكتفي بهذا الإنجاز"، مؤكدا أنهم سيحققون إنجازا جديدا خلال البطولة.
ميدو مع حسن شحاتة (2)

3 مدربين كتبوا التاريخ في كأس الأمم الإفريقية

تحتضن مصر النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل، ليعود الكان إلى أرض الفراعنة من جديد بعدما استضافته مصر 4 مرات من قبل، وانطلقت البطولة للمرة الأولى في السودان في عام 1957، ومنذ ذلك الحين شارك فيها العديد من الأساطير الإفريقية من رابح ماجر، وروجيه ميلا، وعبيدي بيليه، وغيرهم من الأسماء التاريخية الذين تركوا إرثا كرويا لا يمكن نسيانه، وبفضل هؤلاء الأساطير ومنتخبات بلادهم، كتب بعض المدربين أسماءهم بحروف من نور في سجلات كأس الأمم.
محمود-البنا

«الكاف» يفاجئ الحكم محمود البنا بهذا القرار

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، على طلب لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، بالسماح للحكم الدولي محمود البنا، بخوض اختبارات الجري في المعسكر الأخير لحكام بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وبحسب مصدر في لجنة الحكام، لـ«التحرير»، اليوم الاثنين، فإن البنا سيجري اختبار الجري يوم 14 أو 15 يونيو الجاري، موضحًا أن فرصته ضعيفة في خوض البطولة بعدما استقر الكاف بشكل نهائي على إبراهيم نور الدين وأمين عمر كحكام ساحة.
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الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا (2)

بعد أزمة الترجي والوداد.. أشهر 9 مباريات أُعيدت

بعد الأزمة التي نشبت بين الترجي التونسي والوداد المغربي، على خلفية الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث توج أبناء تونس باللقب بعد اعتبار الفريق المغربي منسحبًا بسبب اعتراضه على هدف ملغي لصالحه، إذ توقف اللقاء لمدة نصف ساعة أو أكثر قبل إعلان الفائز بالبطولة، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أمس الأربعاء إعادة المباراة، خارج تونس، وأعلن هادي هامل المتحدث باسم «الكاف» أنه تقرر تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، وإقامة مواجهة الإياب في بلد محايد.
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تعليق صادم من رئيس الفيفا على فضيحة رادس

علق السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الترجي التونسي والوداد المغربي، خلال كلمته في "كونجرس" الاتحاد الدولي الذي انعقد اليوم الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قال إنفانتينو: "شاهدت ما وقع في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حقا هو أمر محزن وسيئ". وواصل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم تصريحاته: "ما أؤكده لكم أن الفيفا لا دخل له في تنظيم النهائي الإفريقي لأن ذلك من اختصاص الكاف، ونحن في خدمة أي طرف بخصوص هذا الموضوع شريطة اللجوء عبر الاتحاد الإفريقي".
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beIN SPORTS: كاف أجل قراره بخصوص نهائي دوري الأبطال

أفاد مراسل beIN SPORTS، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، التي تعقد اجتماعاتها في العاصمة الفرنسية على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجلت قرارها بشأن أحداث إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي وقعت بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، بسبب تعطل تقنية الفيديو الـ"VAR"، علمًا بأن رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد قد دعا إلى انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية من أجل النظر في الأحداث التي شهدها نهائي المسابقة القارية وتوقف المباراة بعد احتجاج الوداد على تعطل تقنية الفيديو.
أحمد أحمد - هاني أبو ريدة

بسبب الرئيس الفرنسي.. تأجيل اجتماع الـ«كاف»

أجل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اجتماعه الذي بدأ ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بخصوص أزمة المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا بين فريقي الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي التونسي، إلى الخامسة والنصف من مساء اليوم، بسبب إلتزامات الأعضاء بحضور حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وبحسب موقع 360 LE المغربي فأنه سيستأنف الاجتماع بداية من الساعة الخامسة والنصف، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة في فضيحة إياب نهائي دوري الأبطال الإفريقيي.
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