هل تنهي أحداث الترجي والوداد أزمة الأهلي والجبلاية؟

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م

الترجي والوداد

كشفت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أزمة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادتها، ستسهم في احتواء أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع مجلس اتحاد الكرة، بسبب الدوري. بحسب المصادر، لـ«التحرير»، اليوم، فإن الاتحاد الإفريقي سيمد القيد بعد أمم إفريقيا نظرًا لإعادة مباراة الوداد والترجي لأنهما سيخوضان المباراة بالقوائم القديمة، وواصلت المصادر بأن مد القيد سيسهم في حل الأزمة مع الأهلي حتى يتسنى له قيد صفقاته الجديدة بدون أزمات.

وبعد الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث توج أبناء تونس باللقب بعد اعتبار الفريق المغربي منسحبًا بسبب اعتراضه على هدف ملغى لصالحه، إذ توقف اللقاء لمدة نصف ساعة أو أكثر قبل إعلان الفائز بالبطولة، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأسبوع الماضي، إعادة

وبعد الأحداث المثيرة التي شهدتها مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث توج أبناء تونس باللقب بعد اعتبار الفريق المغربي منسحبًا بسبب اعتراضه على هدف ملغى لصالحه، إذ توقف اللقاء لمدة نصف ساعة أو أكثر قبل إعلان الفائز بالبطولة، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأسبوع الماضي، إعادة المباراة، خارج تونس، وتقرر تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).



وكان مصدر داخل اتحاد الكرة، قد كشف أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية، اتفق مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، على مد القيد الإفريقي حتى 5 أغسطس المقبل دون دفع الأندية غرامات، ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إلى أن أبو ريدة، حصل على وعد من مسئولي «الكاف» بذلك مع السماح للأندية بإشراك لاعبيها الجدد في الأدوار التمهيدية.

