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تقنيات عرفها الجمهور في سيارات السباقات الرياضية

ظهرت العديد من التقنيات التي تتعلق بالأداء والسرعة لأول مرة في سيارات السباقات، وهي الشرارة التي ساهمت في انتقالها للعشرات من الموديلات التقليدية في الأسواق العالمية
تحرير:محمود نبيل ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
جولف GTI
جولف GTI
تراهن دومًا الشركات العالمية على تقنيات الأداء الفريدة، والتي كانت على مدى سنوات طويلة واحدة من أهم العوامل الجاذبة للجمهور بشكل رئيس، إلا أن تلك التقنيات والإمكانات كانت في الأصل حكرًا على سيارات السباقات قبل الانتشار في الأسواق العالمية المختلفة. وعلى الرغم من التكلفة العالية لوضع تلك التقنيات المتطورة من حيث الأداء في السيارات العادية بالأسواق العالمية، فإن الشركات المختلفة لا تزال تراهن على نقل تكنولوجيا أداء الموديلات المتخصصة في السباقات بالسيارات الرياضية العادية، وحتى الإصدارات التقليدية للجمهور.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "ديجيتال تريندز" مجموعة من التقنيات التي تم استيرادها من السيارات الرياضية المتخصصة في السباقات لوضعها بالموديلات العادية بالأسواق العالمية المختلفة.   الشحن التوربيني للمحرك الشحن التوربيني يعد فنيًا استخدام ضاغط يحركة العادم لدفع المزيد من الهواء في المحرك، وهي إحدى
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هوندا سيفيك SI

رغم إمكانياتها.. سيارات رياضية «على قد الإيد»

ترتبط السيارات الرياضية دومًا بالقدرات الفائقة، وهو الأمر الذي يجعل البعض يتوقع أن ارتفاع أسعارها هو السمة الرئيسية التي قد تصاحب تداولها في الأسواق، إلا أن بعض الموديلات التي تنتمي لتلك الفئة استطاعت أن تتمتع بإمكانيات كبيرة دون أن تمثل أعباء مادية على المستخدم. وتمكنت العديد من السيارات الرياضية بفضل أسعارها المعقولة قياسًا بغيرها من الإصدارات أن تخلق لنفسها شعبية كبيرة على مستوى المستخدمين في الأسواق العالمية، الأمر الذي منحها القدرة على الوصول إلى فئات أكبر من جمهور السيارات بمختلف أنواعه وقدراته المادية.
فيراري F40

لعشاق السرعة.. أقوى السيارات الإيطالية في العالم

لا شك أن السيارات الإيطالية تتمتع بقدرات كبيرة على المستوى الفني، حيث تحرص الشركات المعنية بتلك الصناعة هناك على إنتاج موديلات تتمتع بالسرعة الكبيرة والقدرات الفنية التي يمكنها أن تجعل هذه السيارات تنافس على لقب أفضل موديل على مستوى العالم. وعلى مدى سنوات طويلة، استطاعت الشركات الإيطالية أن تقدم نماذج مختلفة على مستوى القوة الحصانية وأقصى سرعة ممكنة للسيارات، وهو الأمر الذي منحها قدرات كبيرة على المستوى العالمي، مما ساعدها في التنافس على لقب أفضل السيارات دوليا.
بي إم دبليو الفئة الثالثة

استمرت لعشرات السنوات.. سيارات عمرها طويل

يملك الجمهور القوة في تحديد مصير العديد من السيارات، إما أن ينبذها ويجبر شركاتها المنتجة على إلغاء عملياتها بشكل رئيس، أو يقبل على شرائها لفترات طويلة، مما يجعل الصناع يواصلون تطويرها على مستوى الأسواق العالمية، خاصة أنها لا تزال مطلوبة بقوة. ولا شك أن بعض السيارات استطاعت أن تستمر في الأسواق العالمية، حتى إن تم إيقاف إنتاجها جديدة بشكل رسمي، ولذلك فإن تلك الموديلات يمكن وصفها بالتاريخية، نظرًا لما استطاعت فعله في تلك الأسواق على مدى عقود طويلة من الانتقال بين الملاك المختلفين.
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