تقنيات عرفها الجمهور في سيارات السباقات الرياضية

ظهرت العديد من التقنيات التي تتعلق بالأداء والسرعة لأول مرة في سيارات السباقات، وهي الشرارة التي ساهمت في انتقالها للعشرات من الموديلات التقليدية في الأسواق العالمية
تراهن دومًا الشركات العالمية على تقنيات الأداء الفريدة، والتي كانت على مدى سنوات طويلة واحدة من أهم العوامل الجاذبة للجمهور بشكل رئيس، إلا أن تلك التقنيات والإمكانات كانت في الأصل حكرًا على سيارات السباقات قبل الانتشار في الأسواق العالمية المختلفة.
وعلى الرغم من التكلفة العالية لوضع تلك التقنيات المتطورة من حيث الأداء في السيارات العادية بالأسواق العالمية، فإن الشركات المختلفة لا تزال تراهن على نقل تكنولوجيا أداء الموديلات المتخصصة في السباقات بالسيارات الرياضية العادية، وحتى الإصدارات التقليدية للجمهور.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "ديجيتال تريندز" مجموعة من التقنيات التي تم استيرادها من السيارات الرياضية المتخصصة في السباقات لوضعها بالموديلات العادية بالأسواق العالمية المختلفة.
الشحن التوربيني للمحرك
الشحن التوربيني يعد فنيًا استخدام ضاغط يحركة العادم لدفع المزيد من الهواء في المحرك، وهي إحدى
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "ديجيتال تريندز" مجموعة من التقنيات التي تم استيرادها من السيارات الرياضية المتخصصة في السباقات لوضعها بالموديلات العادية بالأسواق العالمية المختلفة.
الشحن التوربيني للمحرك
الشحن التوربيني يعد فنيًا استخدام ضاغط يحركة العادم لدفع المزيد من الهواء في المحرك، وهي إحدى المميزات التي ظهرت في السباقات العالمية، حيث صاغت شركة جنرال موتورز التوربينات في موديلات أولدزموبيل F85 وشيفروليه كورفير في عام 1962، قبل أن يكون الشحن التوربيني، إلى أن أصبحت تلك التقنيات على رادار الشركات العالمية المتخصصة في صناعة سيارات السباقات المعروفة عالميًا.
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الدفع الكامل للعجلات
كانت مركبات الطرق وعدد قليل من سيارات السباق مزودة بتقنية الدفع الكامل للعجلات الأربع، ولكن بعد ذلك ظهرت سيارة أودي كواترو بنظام الدفع الرباعي المصمم للاستخدام من قبل السيارات العادية في جميع ظروف الطريق، وهي الشرارة التي بدأت منذ ذلك الحين الانتشار في الموديلات العادية بالأسواق العالمية، إلى أن باتت واحدة من أهم المميزات التي يراهن عليها صناع السيارات في مختلف الأسواق بالوقت الحالي.
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ألياف الكربون
في عام 1979، كان المصمم جون بارنارد، الذي كان يعمل في فريق ماكلارين فورمولا 1، يبحث عن وسيلة لتقليص هيكل سيارة السباق من أجل إتاحة المجال لمزيد من العناصر الديناميكية الهوائية، ونجح في النهاية بإيجاد ضالته في ألياف الكربون، والتي ساهمت في تقليل كثافة الهيكل الخارجي للسيارات؛ مما أتاح فرصة أكبر لتقليل مقاومة الهواء والعمل بشكل رئيس على زيادة سرعات المركبة دون أن يكلف ذلك الكثير من الجهد للمحرك أثناء السير.
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النصف أوتوماتيك
اليدوي أم الأوتوماتيك؟ يظل هذا السؤال هو الأبرز للباحثين عن سيارة، ولكن ذلك كان قبل أن تجد فرق السباق ميزة أداء جديدة في عمليات نقل الحركة، حيث يمكن للسائقين نقل السرعة بأنفسهم دون دواسة القابض.
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ويسمح التخلص من القابض بنقل الحركة بشكل أسرع، لذا فقد كان الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن تصبح التكنولوجيا شائعة في كل من سيارات السباق والإصدارات الرياضية التي تسير على الطرق المختلفة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
أقراص الفرامل
منذ اختراع السيارات، كان أعظم تقدم في تقنية الفرامل هو أقراص المكابح، وذلك نظرًا لأن سطح الفرامل مفتوح أمام تدفق الهواء، إلا أن فرامل الأقراص توفر تبريدًا أفضل من مكابح الأسطوانة المغلقة، مما يقلل من فرصة زيادة درجة الحرارة وتحسين الأداء.
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ويعطي ذلك أريحية وأمانا أكبر في التعامل مع الأوضاع الخطيرة، بما لا يؤثر على قدرات السيارة أو كفاءتها عند التوقف عن السير في أوقات الازدحام.