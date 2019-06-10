تقنيات عرفها الجمهور في سيارات السباقات الرياضية

ظهرت العديد من التقنيات التي تتعلق بالأداء والسرعة لأول مرة في سيارات السباقات، وهي الشرارة التي ساهمت في انتقالها للعشرات من الموديلات التقليدية في الأسواق العالمية

تحرير:محمود نبيل ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

جولف GTI

تراهن دومًا الشركات العالمية على تقنيات الأداء الفريدة، والتي كانت على مدى سنوات طويلة واحدة من أهم العوامل الجاذبة للجمهور بشكل رئيس، إلا أن تلك التقنيات والإمكانات كانت في الأصل حكرًا على سيارات السباقات قبل الانتشار في الأسواق العالمية المختلفة. وعلى الرغم من التكلفة العالية لوضع تلك التقنيات المتطورة من حيث الأداء في السيارات العادية بالأسواق العالمية، فإن الشركات المختلفة لا تزال تراهن على نقل تكنولوجيا أداء الموديلات المتخصصة في السباقات بالسيارات الرياضية العادية، وحتى الإصدارات التقليدية للجمهور.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "ديجيتال تريندز" مجموعة من التقنيات التي تم استيرادها من السيارات الرياضية المتخصصة في السباقات لوضعها بالموديلات العادية بالأسواق العالمية المختلفة. الشحن التوربيني للمحرك الشحن التوربيني يعد فنيًا استخدام ضاغط يحركة العادم لدفع المزيد من الهواء في المحرك، وهي إحدى