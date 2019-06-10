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بعد غلق باب الترشح.. بداية ساخنة لمعركة خلافة ماي

الصراع على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اشتعل مبكرا، بعد نهاية المهلة النهائية لتقديم إعلان الترشح لرئاسة حزب المحافظين الحاكم، اليوم الإثنين
تحرير:أحمد سليمان ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م
مجلس العموم
مجلس العموم
في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، استقالتها من منصبها كرئيسة لحزب المحافظين الحاكم، لتفتح الباب أمام العديد من كبار قادة الحزب للتنافس على شغل منصبها، الذي مازالت تتقلده بشكل مؤقت حتى انتخاب خليفة لها، رغم استقالتها رسميا في السابع من يونيو الماضي. وشهد اليوم الإثنين، الموعد النهائي لتقديم المرشحين المحتملين أوراق ترشحهم في انتخابات رئاسة حزب المحافظين، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة حامية بين العديد من المرشحين على رأسهم جيرمي هانت وزير الخارجية الحالي، وبوريس جونسون وزير الخارجية السابق.
ويبدو أن هانت، آخر من أعلن ترشحه للمنصب من بين 11 مرشحًا، اليوم الإثنين، صاحب الحظ الأوفر للفوز بمقعد ماي، بعد أن أعلن عدد من كبار الأسماء في الحزب دعمهم له. وكانت وزيرة العمل والمعاشات أمبر رود أول من أعلن دعمها لهانت، وجاء بعدها وزيرة الدفاع بيني موردون. وفي مؤتمر إعلان هانت ترشحه رسميا، قالت موردون:
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الصين تراهن على الذهب في الحرب التجارية

تتخذ الصين كل إجراءاتها التحصينية ضد أي اهتزاز اقتصادي قد ينتج عن صراعها التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بدا من الواضح أنه قد لا يعرف نهاية واضحة خلال الأشهر القليلة المقبلة، في ظل تداخل العديد من العوامل السياسية مع المحاور الاقتصادية الرئيسية للأزمة. وخلال الأشهر القليلة الماضية، عمدت الصين إلى الذهب ليكون الوسيلة الرئيسية لحماية اقتصادها من التراجع، ولضمان المضي قدمًا في تحقيق وتيرة تصاعدية للنمو، وهو الأمر الذي كان على مدى السنوات الماضية سمة اقتصادية مميزة للصين.
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«خرداد 15».. رسالة إيران السياسية لأوروبا

تعتمد إيران في الوقت الحالي على العديد من الكروت السياسية والعسكرية التي يمكن أن تصل بها إلى هدفها الرئيسي، وهو الاستمرار تحت مظلة الاتفاق النووي الذي وقعته برفقة القوى العالمية خلال عام 2015، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب منه. وعلى مدى عام كامل، اعتادت إيران استخدام العديد من الأمور غير الدبلوماسية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك من خلال رسائل واضحة إلى أطراف مختلفة معنية بالاتفاق النووي الإيراني، والتي كان أبرزها الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال متمسكًا بهذا الاتفاق.
القدس

قمة البحرين.. هل تفشل الخطوة الأولى في صفقة القرن؟

بعد فترة طويلة من الترقب والتأخير المتكرر، أعلن المسؤولون الأمريكيون في وقت سابق من شهر مايو الماضي، أنهم سيعقدون ورشة عمل اقتصادية في البحرين في أواخر يونيو كخطوة أولى في خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل وفلسطين. يهدف المؤتمر الذي سيعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في 25 يونيو الجاري، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" إلى تقديم رؤية للاستثمار في الضفة الغربية وغزة والبلدان المجاورة من خلال التركيز على أربعة مكونات رئيسية، هي البنية التحتية والصناعة وتمكين الناس والاستثمار، بالإضافة إلى إصلاح الحكم.
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مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين في انفجار منجم بالصين

وقع انفجار في منجم للفحم يقع بمدينة لونججيابو بمقاطعة جيلين شمال شرق الصين، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 10 آخرين حالتهم غير خطيرة. ومن جانبها، أصدرت سلطات مقاطعة جيلين، اليوم الإثنين، بيانا توضح فيه أن الانفجار وقع في وقت متأخر مساء أمس الأحد، والمنجم تابع لشركة لونغجيابو لتعدين الفحم، مضيفة أن الانفجار تسبب في زلزال قوته 2.3 ريختر. وحول أسباب الانفجار، صرحت السلطات بأنها غير معروفة حتى الآن، وأنه تم إرسال فرق عمل للمساعدة في أعمال الإنقاذ المستمرة حتى الآن، فيما تم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.
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صحف-سعودية

صحف الإمارات: شلل في الخرطوم وانطلاق سباق خلافة ماي

أطلعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين على تطورات الأوضاع في السودان بعد العصيان المدني الذي بدأ أمس، كما أبرزت الصحف انطلاق سباق خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وتناولت أيضا موقف فلسطين من تصريحات السفير الأمريكي لديها بشأن الضفة الغربية بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. وتحت عنوان "العصيان يشل الحياة جزئيا في الخرطوم"، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن انطلاق العصيان المدني المفتوح الذي دعت إليه قوى الحراك الشعبي والمعارضة في الخرطوم والولايات أمس، شل أوجه الحياة المختلفة بها جزئيا، حيث بدت الشوارع خالية والمحال مغلقة.
دونالد ترامب

ترامب يتدخل في أزمة البريكست: يجب إنهاء هذه الصفقة

آمال كبيرة يحملها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في زيارته، غدا الإثنين، إلى بريطانيا، والتي وصفتها تقارير إعلامية بأنها زيارة محفوفة بالمخاطر الدبلوماسية، إذ سبق الزيارة تصريحات لترامب قلل فيها من جهود تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، التي قدمت استقالتها منذ أيام، لفشلها في التوصل إلى حل بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، كما تطرقت تصريحات ترامب إلى مطالبة ماي بأن تكون أكثر صرامة في التعامل مع شركة "هواوي" الصينية، التي أعلنت أمريكا مؤخرا عن منع برنامج التشغيل "أندرويد" عن أجهزتها، في ظل أزمة مستمرة بين الصين وأمريكا حتى الآن.
تيريزا-ماي-تبكى

مزيد من الفوضى.. ماذا بعد استقالة تيريزا ماي؟

"لقد فعلت كل ما بوسعي" كلمات قالتها تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، بكل أسى في خطابها الذي ألقته، اليوم الجمعة، من أمام مقر رئاسة الوزراء في داوننج ستريت بالعاصمة لندن، وأعلنت فيه استقالتها من منصبها بشكل رسمي في السابع من شهر يونيو المقبل، بعد فشلها في إدارة ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، لتنهي 3 سنوات من الهزائم المستمرة في المنصب الذي تولته في الثالث عشر من شهر يوليو عام 2016، بعد أن صوّت البريطانيون لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تيريزا ماي 1

رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها رسميا: فشلت

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، أنها تنوي استقالتها من منصب رئيس حزب المحافظين بحلول يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، وأضافت أن عملية اختيار زعيم جديد للحزب ستبدأ في الأسبوع التالي، وتأتي الاستقالة على خلفية أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، إذ فشلت ماي في الوفاء بتعهداتها، والحصول على موافقة مجلس العموم على اتفاق "البريكست" الذي توصلت إليه مع الكتلة الأوروبية، وسط اعتراضات كبيرة من المعارضة، بالإضافة إلى الأحزاب.
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