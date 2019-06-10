بعد غلق باب الترشح.. بداية ساخنة لمعركة خلافة ماي

الصراع على خلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اشتعل مبكرا، بعد نهاية المهلة النهائية لتقديم إعلان الترشح لرئاسة حزب المحافظين الحاكم، اليوم الإثنين

تحرير:أحمد سليمان ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠١ م

في الرابع والعشرين من شهر مايو الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، استقالتها من منصبها كرئيسة لحزب المحافظين الحاكم، لتفتح الباب أمام العديد من كبار قادة الحزب للتنافس على شغل منصبها، الذي مازالت تتقلده بشكل مؤقت حتى انتخاب خليفة لها، رغم استقالتها رسميا في السابع من يونيو الماضي. وشهد اليوم الإثنين، الموعد النهائي لتقديم المرشحين المحتملين أوراق ترشحهم في انتخابات رئاسة حزب المحافظين، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة حامية بين العديد من المرشحين على رأسهم جيرمي هانت وزير الخارجية الحالي، وبوريس جونسون وزير الخارجية السابق.

ويبدو أن هانت، آخر من أعلن ترشحه للمنصب من بين 11 مرشحًا، اليوم الإثنين، صاحب الحظ الأوفر للفوز بمقعد ماي، بعد أن أعلن عدد من كبار الأسماء في الحزب دعمهم له. وكانت وزيرة العمل والمعاشات أمبر رود أول من أعلن دعمها لهانت، وجاء بعدها وزيرة الدفاع بيني موردون. وفي مؤتمر إعلان هانت ترشحه رسميا، قالت موردون:

ويبدو أن هانت، آخر من أعلن ترشحه للمنصب من بين 11 مرشحًا، اليوم الإثنين، صاحب الحظ الأوفر للفوز بمقعد ماي، بعد أن أعلن عدد من كبار الأسماء في الحزب دعمهم له.

وكانت وزيرة العمل والمعاشات أمبر رود أول من أعلن دعمها لهانت، وجاء بعدها وزيرة الدفاع بيني موردون.

وفي مؤتمر إعلان هانت ترشحه رسميا، قالت موردون: "إن الزعيم القادم لحزب المحافظين لديه مشاكل ضخمة يجب مواجهتها، حيث يجب عليه تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بسرعة وبصورة جيدة، واستعادة الثقة في الحكومة والبرلمان وسياساتنا، ومواجهة تحديات عصرنا".

وأضافت أنها تعتقد أن هانت لديه الخبرة والقيم والخطة اللازمة لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أنه يفهم أن هناك أشخاصا لم يصوتوا لحزب المحافظين الذين يراقبون الحزب وهو يختار زعيما جديدا له.

وأشارت صحيفة "دايلي إكسبرس" البريطانية، إلى أنه من المرجح أن يقلق إعلانها بالوقوف إلى جانب هانت، منافسه الرئيس مايكل جوف، الذي يواجه أزمات جمة، بعد أن اعترف مؤخرًا بأنه تناول الكوكايين قبل 20 عامًا تقريبًا.

حيث كان يحاول جوف، الذي يشغل منصب وزير البيئة في حكومة ماي، وضع نفسه كبديل "جاد" لقيادة حزب المحافظين بدلا من بوريس جونسون.

ويعد جونسون، وزير الخارجية السابق، المرشح المفضل للعديد من أعضاء الحزب ليحل محل تيريزا ماي، ويرى المراقبون أنه حسم لنفسه أحد المقعدين في الجولة الأخيرة من الانتخابات على رئاسة الحزب.

وإلى جانب جوف وهانت، يعتقد وزير الصحة مات هانكوك، ووزير شؤون البريكست السابق دومينيك راب، أنهما بإمكانهما أن يكونا منافسين لجونسون.

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حيث نقلت الصحيفة البريطانية عن هانكوك قوله إنه يقدم "بداية جديدة" تحتاجها البلاد، وسيضع رؤيته لجعل العقد القادم أفضل بالنسبة للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

من جانبه كشف راب عن مجموعة من المقترحات لتطوير الطاقة النظيفة وحماية البيئة، بما في ذلك إعادة توجيه 500 مليون جنيه إسترليني سنويًا لإنشاء صندوق دولي للحياة البرية لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض.

في السياق نفسه حصل وزير الداخلية ساجد جاويد على مزيد من الدعم لحملته، حيث أعربت كل من كارولين نوكس وزير الدولة لشؤون الهجرة، وفيكتوريا أتكينز وزيرة شؤون المرأة تأييدهما لتولي جاويد رئاسة الوزراء.

حرب تصريحات

ومن جانبها حذرت أمبر رود من اختيار بوريس جونسون أو أي مرشح آخر يدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ليكون زعيمًا لحزب المحافظين.

وأكدت وزيرة العمل والمعاشات، في الوقت الذي تندلع فيه المنافسة، أن اختيار جونسون أو أي مرشح يحمل نفس أفكاره، سيكون بمثابة تصويت لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

وانتقدت رود موقف جونسون المتشدد تجاه مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، قائلة: "أخشى أن هذا لا يكفي إذا لم نتوصل لاتفاق بحلول هذا الموعد".

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وقالت الوزيرة البريطانية إن وعود جونسون ودومينيك راب وغيرهم بمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق إذا رفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج، سيتم رفضها من قبل أعضاء مجلس العموم وسينتهي الأمر بإجراء انتخابات عامة مبكرة.

كيف تتم الانتخابات؟

سوف يدلي أعضاء حزب المحافظين بأصواتهم لصالح المرشح الذي يعتبرونه الأجدر بأن يكون رئيس الوزراء القادم، في الانتخابات التي من المحتمل أن تستغرق عدة جولات لتخفيض عدد المرشحين.

ففي كل جولة سيتم استبعاد المرشح الحاصل على أقل الأصوات، كما سينسحب البعض الآخر بعد أن يتأكدوا من أنهم لن يحصلوا على الدعم الكافي لهزيمة بقية المرشحين.

سيتم بعد ذلك طرح المرشحين النهائيين في تصويت يشارك فيه 120 ألف عضو، ومن المحتمل أن تستغرق هذه المرحلة عدة أسابيع، وسوف تتضمن عددا من المناقشات في جميع أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يذهب من سيفوز بعد ذلك بمنصب رئيس الوزراء، لمقابلة الملكة، وذلك من أجل التصديق على توليه منصبه رسميا، وستبقى ماي في منصبها حتى ذلك الحين على الأقل، والذي قد يمتد حتى نهاية يوليو.

ماذا يعني هذا بالنسبة للبريكست؟

تقول هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه حتى الآن لم تظهر أي مؤشرات على تأثير قرار ماي بالاستقالة فى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الأمر كله يعتمد على من سيخلف ماي في منصبها، ففي حالة فوز مؤيد قوي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد يصر على مغادرة الاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي الحالي المقرر له 31 أكتوبر المقبل، أو حتى المغادرة دون التوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي.

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وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد الانتخابات الداخلية في حزب المحافظين ترشح أشخاص دعموا بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء البريكست عام 2016، كما يعارض البعض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وآخرون منفتحون على أن تكون المملكة المتحدة أكثر ارتباطا بالاتحاد الأوروبي بعد مغادرته.

وتشير الإذاعة البريطانية إلى أنه بغض النظر عن مَن سيفوز، فإنه سيواجه نفس المشكلة التي واجهتها ماي، وهي أنه لا توجد هناك أغلبية في البرلمان تدعم أي خيار من الخيارات المتاحة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.