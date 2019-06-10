جروس يهدد الزمالك باللجوء إلى الفيفا لهذا السبب

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م

جروس

هدد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجلس إدارة القلعة البيضاء باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته، حيث يتبقى لكريستيان جروس 300 ألف يورو قيمة الفوز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية والتي نجح في قيادة الفارس الأبيض للتتويج بها على حساب فريق نهضة بركان المغربي. ومنح السويسري جروس مهلة أخيرة لمجلس إدارة الزمالك لدفع المكافأة الخاصة بالكونفيدرالية وذلك بعدما تحدث مع وكيله محمد الحبشي.

وقرر كريستيان جروس التصعيد واللجوء إلى الفيفا بشكوى رسمية ضد النادي الأبيض في حالة إصرار رئيس الزمالك على عدم دفع باقي مستحقاته. على الجانب الآخر أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن رئيس النادي ينوي إرسال الـ300 ألف يورو إلى السويسري كريستيان جروس لتفادي شكوى السويسري إلى الفيفا. ورحل السويسري كريستيان