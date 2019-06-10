رياضة

جروس يهدد الزمالك باللجوء إلى الفيفا لهذا السبب

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٣ م
جروس
جروس
هدد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجلس إدارة القلعة البيضاء باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته، حيث يتبقى لكريستيان جروس 300 ألف يورو قيمة الفوز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية والتي نجح في قيادة الفارس الأبيض للتتويج بها على حساب فريق نهضة بركان المغربي. ومنح السويسري جروس مهلة أخيرة لمجلس إدارة الزمالك لدفع المكافأة الخاصة بالكونفيدرالية وذلك بعدما تحدث مع وكيله محمد الحبشي.
وقرر كريستيان جروس التصعيد واللجوء إلى الفيفا بشكوى رسمية ضد النادي الأبيض في حالة إصرار رئيس الزمالك على عدم دفع باقي مستحقاته. على الجانب الآخر أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن رئيس النادي ينوي إرسال الـ300 ألف يورو إلى السويسري كريستيان جروس لتفادي شكوى السويسري إلى الفيفا. ورحل السويسري كريستيان
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جروس يظهر في نادي الصيد بعد رحيله عن الزمالك (فيديو)

ظهر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق للزمالك، في نادي الصيد مساء اليوم الجمعة لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة. وأعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي.طالب رئيس الزمالك، كريستيان جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، كما رفض وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، مؤكدًا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى.
جروس

بعد الرحيل عن الزمالك.. جروس يكشف عن وجهته المُقبلة

كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي انتهى تعاقده يوم أمس الخميس عن اقترابه من تولي مسئولية تدريب فريق أهلي جدة السعودي، مؤكدًا أن مسؤولي النادي الأهلي المصري لم يتفاوضوا معه لقيادة الفريق خلال الفترة القادمة. وظهر جروس مساء اليوم الجمعة في نادي الصيد لحضور نهائي بطولة الدورة السويسرية للبنات تحت 16 سنة، وتواجد جروس رفقة السفير السويسري بمصر ووفد من السفارة لحضور نهائي البطولة التي تنظمها السفارة.
جروس

جروس يفاضل بين هذا الثنائي لمواجهة الإنتاج الحربي

يفاضل كريستيان جروس، المدير الفنى السويسري لفريق الزمالك، بين الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد، لقيادة هجوم الفارس الأبيض فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يدرس جروس عودة خالد بوطيب لهجوم الزمالك بعدما شارك فى الدقائق الأخيرة من مواجهة نهضة بركان بنهائى الكونفيدرالية، عقب عودته من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، أو الإبقاء على حميد أحداد فى هجوم الزمالك بصفة أساسية، بعد المستوى المميز.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (2)

رئيس الزمالك: تحدثت مع اللاعبين وجروس مش هيكمل

قال رئيس نادي الزمالك، إنه كان سببًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب نزوله شخصيًا للاعبين بين شوطي اللقاء، وتحفيزهم قبل الشوط الثاني، وطالبهم باللعب بروح كبيرة دون النظر أو تنفيذ تعليمات كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، كما طالبهم باللعب بروح وحماس كبير لأن ذلك سيكون السبب في الفوز بالبطولة. وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مسألة نزوله للاعبين كانت واجبة، خاصة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه اللاعبون خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أن حديثه للاعبين كان طبيعيا.
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