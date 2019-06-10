انتحار طالب ثانوي للهروب من الامتحانات بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م

انتحار - تعبيرية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة طناح الثانوية التابعة لإدارة المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، على إنهاء حياته، اليوم الإثنين، بتناول مادة سامة، للهروب من امتحانات الثانوية العامة وما سببته من قلق نفسي له، وتوفي داخل العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مستشفى دكرنس العام بوصول "محمد. ر. م"، 18 سنة، طالب بالثانوية العامة من قرية ميت محمود، مصابا بحالة إعياء شديدة، ويشتبه في تناوله مادة سامة، وفشلت محاولات إنقاذه.

بانتقال ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وسؤال أسرته نفوا علمهم بتناول ابنهم أي مادة سامة، مشيرين إلى أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة من الامتحانات. بينما دخلت والدته في حالة انهيار عصبي وإغماء عقب علمها بنبأ وفاته وفشل إنقاذه، وتم إيداعها بالمستشفى. وأخطرت المباحث النيابة العامة، التي أمرت بالتحفظ على الجثة،