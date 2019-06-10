انتحار طالب ثانوي للهروب من الامتحانات بالدقهلية
تحرير:رانيا الديداموني
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
انتحار - تعبيرية
أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة طناح الثانوية التابعة لإدارة المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، على إنهاء حياته، اليوم الإثنين، بتناول مادة سامة، للهروب من امتحانات الثانوية العامة وما سببته من قلق نفسي له، وتوفي داخل العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام.
تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مستشفى دكرنس العام بوصول "محمد. ر. م"، 18 سنة، طالب بالثانوية العامة من قرية ميت محمود، مصابا بحالة إعياء شديدة، ويشتبه في تناوله مادة سامة، وفشلت محاولات إنقاذه.
بانتقال ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وسؤال أسرته نفوا علمهم بتناول ابنهم أي مادة سامة، مشيرين إلى أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة من الامتحانات.
بينما دخلت والدته في حالة انهيار عصبي وإغماء عقب علمها بنبأ وفاته وفشل إنقاذه، وتم إيداعها بالمستشفى.
وأخطرت المباحث النيابة العامة، التي أمرت بالتحفظ على الجثة،
بانتقال ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وسؤال أسرته نفوا علمهم بتناول ابنهم أي مادة سامة، مشيرين إلى أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة من الامتحانات.
بينما دخلت والدته في حالة انهيار عصبي وإغماء عقب علمها بنبأ وفاته وفشل إنقاذه، وتم إيداعها بالمستشفى.
وأخطرت المباحث النيابة العامة، التي أمرت بالتحفظ على الجثة، وانتداب الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة.
في السياق ذاته، أقدمت طالبة بالفرقة السادسة بطب المنصورة على الانتحار، عقب تناولها جرعة مهدئات زائدة، بعد مرورها بحالة نفسية سيئة وقلقها من الرسوب في الامتحانات، خاصة أنها كانت راسبة في مادة من الفرقة الرابعة ومن المفترض أن تمتحن فيها، وكانت تستذكرها قبل أن تنهي حياتها. (التفاصيل)