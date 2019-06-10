جريمة

انتحار طالب ثانوي للهروب من الامتحانات بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٩ م
انتحار - تعبيرية
انتحار - تعبيرية
أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة طناح الثانوية التابعة لإدارة المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، على إنهاء حياته، اليوم الإثنين، بتناول مادة سامة، للهروب من امتحانات الثانوية العامة وما سببته من قلق نفسي له، وتوفي داخل العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مستشفى دكرنس العام بوصول "محمد. ر. م"، 18 سنة، طالب بالثانوية العامة من قرية ميت محمود، مصابا بحالة إعياء شديدة، ويشتبه في تناوله مادة سامة، وفشلت محاولات إنقاذه.
بانتقال ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وسؤال أسرته نفوا علمهم بتناول ابنهم أي مادة سامة، مشيرين إلى أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة من الامتحانات. بينما دخلت والدته في حالة انهيار عصبي وإغماء عقب علمها بنبأ وفاته وفشل إنقاذه، وتم إيداعها بالمستشفى. وأخطرت المباحث النيابة العامة، التي أمرت بالتحفظ على الجثة،
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دعوني أموت.. لغز رسالة فتاة طب المنصورة المنتحرة

«لا تحاولو إنقاذي دعوني أموت تنقذوني، علشان بابا وماما يفرحوا بأخواتي».. كانت الرسالة التي أبكت أهالي المنصورة حزنا على رحيل طالبة في الفرقة الستدسة بكلية الطب بشكل مأساوي عقب انتحارها بتناول أقراص سامة، بسبب صعوبة امتحان واحساسها انها صارت عبئا صقيلا على أسرتها التي تتحمل حالتها الخاصة كونها تتلقى علاجيا نفسيا، فقررت التخلص من حياتها بعد أن خطت رسالة وتركتها لأسرتها لتضاعف الآم الأهل والجيران على رحيلها المفاجيء، حرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة باشرت التحقيقات.
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المشدد 3 سنوات لمتهمَين في «العائدون من ليبيا»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لاثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
محامية-الأميرية

«حفلة دم».. تجار مخدرات يقطعون وجه محامية بالأميرية

"وردة فؤاد" سيدة ثلاثينية تعمل في مهنة المحاماة منذ خمسة عشر عاما، تسكن في المساكن القديمة بحي الأميرية، وتحديدا في البلوك 58، تعيش وحيدة داخل شقتها بالطابق الأرضي بعد أن توفى والداها. منتصف الأسبوع الماضي، في أثناء شرائها مستلزمات السحور من مطعم بجوار منزلها، تعرضت لاعتداء من 4 أشخاص يقطنون بجوارها بسبب اعتراضها على بيع سمومهم أسفل شباك شقتها، وظنا منهم أنها أبلغت الشرطة عنهم، وعلى الرغم من الإصابات والجروح العديدة التي لحقت بها، فإنهم ما زالوا يهددونها بتقطيع جسدها بعد أن شوهوا وجهها لكي تتنازل عن المحضر الذي حررته ضدهم.
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أكل ملحه وخان شرفه.. قصة جريمة على الصحراوي

جثة مفصولة الرأس على صحراوي قنا، مثلت لغزا محيرا لرجال مباحث مركز أبو تشت إذ تشير دوافعها إلى وحشية في ارتكاب الجريمة، فضلا عن مشاهد الانتقام من المجني عليه، بحث رجال المباحث على أي خيط يقودهم لهوية القتيل ومن ثم معرفة ملابسات قتله بتلك الطريقة لكن الجاني حرص على تجريد ضحية من أي أوراق هوية فضلا عن إلقاء رأسه في مكان آخر بالقرب من موضوع العثور على الجثة، لأن الجريمة مثلت تحديا، لكن توصلت الأجهزة الأمنية في النهاية لتحديد هوية القتيل وتبين أنه قد قتل غدرا على يد صديق عمره الذي ارتبط به بعلاقة آثمة مع زوجته واتفقا على التخلص منه ليخلو لهما الحال.
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انتحار

انتحار طالبة ثانوي بالمنيا لرفض والدها تأجيل مواد

انتحرت طالبة في المرحلة الثانوية العامة، مساء اليوم الأحد، أثر وقوع مشاجرة مع والدها الذي حاول إقناعها بعدم تقسيم المواد في امتحانات الثانوية العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة ملوي من مستشفى المنيا الجامعي، يتضمن وصول طالبة جثة هامدة. وبانتقال أجهزة الأمن إلى المستشفى، تبين أن الطالبة تدعى "إ. م. م" 19 عامًا تدرس في مرحلة الثانوية العامة، ومقيمة بإحدى قرى مركز ملوي.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

10 لجان لنزلاء السجون المتقدمين لامتحانات الثانوية

عقد قطاع السجون بوزارة الداخلية 10 لجان لامتحانات الثانوية العامة لنزلاء السجون الراغبين في استكمال تعليمهم، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات وتحت إشراف المراقبين التابعين لها، حيث حرص مديرو السجون على توفير كل متطلبات لجان الامتحانات لتمكين النزلاء من الامتحانات وفق الجدول المعد من وزارة التربية والتعليم السارى على جميع محافظات الجمهورية، في إطار حرص وزارة الداخلية على كفالة الحقوق الإنسانية لنزلاء السجون ومن بينها الحق فى التعليم.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

بسبب الغيرة.. طالبة بالشرقية تتهم زميلتيها بحرقها قبل الامتحان

اتهمت أسرة طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، بالتعليم الأزهري، طالبتين من زملاء ابنتهم بالتسبب في حرقها نجلتهم بسبب غيرتهن منها لتفوقها في استذكار دروسها، وذلك حال استقلالها إحدى السيارات الأجرة برفقتهن؛ حيث سكبنَّ عليها سائل قابل للاحتراق، وذلك بالقرب من منزلها بناحية جزيرة «النص» التابعة لدائرة مركز ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
ضرب-نار-مسدس-رصاص

مسجل خطر وتار قديم.. فك لغز معركة الرعب في المنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، من ضبط المتهمين في واقعة التعدي على مسجل خطر في شارع قناة السويس بمدينة المنصورة، صباح أمس الجمعة، حيث تعدى 4 ملثمين عليه أثناء استقلاله سيارة، بالأسلحة الآلية والبيضاء.. وتبين أن المتهمين الأربعة بينهم أب ونجله، قد سبق وتعرض له المجني عليه وأصابه في وجهه بجرح عميق؛ ما دفعهم لرسم خطة للانتقام منه، وترصدوا له، عقب خروجه من الحبس بخمسة أيام، وتم كشفهم والقبض عليهم وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المضبوطين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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