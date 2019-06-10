وفاة السفير إبراهيم يسري صاحب حملة «لا لنكسة الغاز»

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ م

السفير إبراهيم يسري

توفي السفير إبراهيم يسري، الدبلوماسي المصري المتقاعد ومنسق الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز"، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض استمر عدة سنوات، عن عمر يناهز 89 عاما. وإبراهيم يسري سفير مصري سابق بالجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، ومنسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني"، ورفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

ويسري من أبناء قرية السلامون مركز ههيا بمحافظة الشرقية، والتحق بالخارجية في أوائل الستينيات، وعمل في البعثات الدبلوماسية المصرية بالعراق ورومانيا والهند ثم الجزائر، وعمل يسري معظم حياته في السلك الدبلوماسي، وبعد تقاعده اشتغل بالمحاماة والاستشارات القانونية المتعلقة بقضايا الدفاع عن المال العام.وفي بداية