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أحمد خالد توفيق حيا في قلوب محبيه.. رسالة من ابنه

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
أحمد خالد توفيق
أحمد خالد توفيق
حرص عدد من محبي العراب أحمد خالد توفيق، على إحياء ذكرى ميلاده الـ57، بكتابة رسائل له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان على رأسهم نجله محمد الذي نشر صورة من احتفال جوجل بوالده عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "جوجل تحتفل بعيد ميلاد والدي رحمة الله عليه العاشر من يونيو، لن ننساك وحتى تحترق النجوم، شكرًا جوجل، وكل من تواصل معي من فريق تنفيذ المشروع"، وكتب أحد محبيه مقولة شهيرة للعراب على "تويتر" تقول: "أما أنا فأريد أن يكتب على قبري جعل الشباب يقرؤون"، وعلقت: "المهمة انتهت".
كتبت أخرى "ستظل حيا في قلوبنا"، وثان علق: "مش عارف مين اللي رسم، لكن شطارة منه ومن جوجل إنهم يحاولوا يقربوا من أسلوب رسم إسماعيل دياب لأغلفة روايات ما وراء الطبيعة"، وثالث كتب مقولة للعراب: "التمس لي العذر إن صادفتني شاحب الوجه، إن راسلتني ولم أجبك، إن اتصلت ولَم أرُدّ، قد أكون مُنهكًا وغير قادر على
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أحمد-الحجار

إبراهيم الحجار في أمسية «عزيز على القلب» بالأوبرا

يشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، في السابعة من مساء اليوم الاثنين، أمسية بعنوان "عزيز على القلب" وتتناول المشوار الفني المضيء للموسيقار الكبير الراحل إبراهيم الحجار، ويحل ضيوف الأمسية كل من، نجله الموسيقي أحمد الحجار، والمطربين طارق فؤاد ومحمد عبدالستار، بحضور المخرج وحيد مخيمر، والفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز ويقدم الأمسية الشاعر محمد بهجت، وذلك فى إطار سلسلة حلقات "صالون مصر المبدعة" ضمن فعاليات النشاط الثقافى الذى تنظمه دار الأوبرا برئاسة مجدى صابر.
أحمد-خالد-توفيق

أحمد خالد توفيق| العراب الذي رحل إلى ما وراء الطبيعة

كنت أخشى الكتب وأنا صغير، ربما لارتباطها في ذهني بالدراسة، وحقيبتي التي أثقلتها أوراق المناهج و"الكراريس"، لكن هذا الشعور تغير حينما سقطت عيناي على غلاف إحدى القصص التي تصدرت مجموعة كتب لدى بائع بسيط، وقد جذبني الرسم على الغلاف، والذي ظهر فيه رجل عجوز يبدو أن شيئًا مخيفًا يطارده، أمسكت بالقصة وأنا أنظر إلى صورة "البومة" أعلاها، وإلى جوارها كتب "روايات مصرية للجيب"، وتحتها عنوان السلسلة وهو "ما وراء الطبيعة". بالطبع تملكني الفضول أكثر، نظرت إلى ظهر القصة لأجد اسم "أحمد خالد توفيق" وإلى جواره صورة صغيرة له، وأيضًا تعريف مبسط له.
مؤتمر-صحفي-المجلس-الأعلى-للثقافة-للإعلان (2)

بحضور وزيرة الثقافة.. عقد مؤتمر «بينالي القاهرة»

عقد مساء اليوم المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة بينالي القاهرة الدولي، للإعلان تفاصيل الدورة الثالثة عشرة من الـ"بينالي"، الذي يعود بعد توقف دام 8 سنوات، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة. الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، شاركت في المؤتمر، وقالت في مستهل كلمتها، إن "بينالي القاهرة الدولي"، أصبح تجربة متميزة وذلك باعتباره فعالية مؤثرة تعمل على تلاقي الإبداعات من مختلف القارات، مؤكدة أن عودة البينالي للحياة بعنوان "نحو الشرق"، يحمل في طياته دعوة ضمنية لكل دول العالم لزيارة مصر والاستمتاع بفنونها وثقافتها ومشاهدة تاريخها وحضارتها.
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ما-وراء-الطبيعة

حلم أحمد خالد توفيق يتحقق.. في انتظار ما وراء الطبيعة

تحل اليوم الذكرى 57 لميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي كان يحلم دائما بأن تعرض أعماله الأدبية على الشاشات للجمهور، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ولكن هذا الحلم لم يتحقق في حياته، وبعدما مرّ أكثر من عام على رحيله في 2 أبريل عام 2018، تحقق هذا الحلم بعد مماته، وكانت البداية مع عرض مسلسل "زودياك" الذي أنتجه محمد حفظي، في شهر رمضان الماضي، وهو مقتبس من نص أحمد خالد توفيق، الذي يحمل اسم «حظك اليوم»، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل «العراب».
عمرو سلامة

عمرو سلامة: الإعلان عن أبطال «ما وراء الطبيعة» قريبا

أبدى المخرج، عمرو سلامة، حماسة كبيرة لمسلسله الجديد، "ما وراء الطبيعة"، والذي من المقرر أن يتم بثه عبر شبكة "نتفليكس" العالمية. العمل مبني على السلسلة الشهيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي كان سلامة يقرؤها منذ طفولته، وهي من أحب الأعمال الروائية إلى قلبه -بحسب تصريحاته لفضائية "الغد" اليوم الخميس- موضحًا أنه حلم بتحويلها إلى عمل منذ أن بدأ مسيرته في الإخراج، وأشار إلى أنه حصل على حقوق استغلالها منذ 13 سنة مع المنتج والمؤلف محمد حفظي. تدور أحداث المسلسل حول مغامرات طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل في عوالم ما وراء الطبيعة.
عمرو سلامة

عمرو سلامة يوضح حقيقة اختيار أبطال «ماوراء الطبيعة»

نشر المخرج عمرو سلامة على حسابه الخاص بموقع «تويتر»، قبل قليل، بيانا يوضح خلاله حقيقة اختيار الممثل عبد العزيز مخيون لتقديم دور البطولة بمسلسل Paranormal المأخوذ عن سلسلة ما وراء الطبيعة للمؤلف الراحل أحمد خالد توفيق، الذى تقدمه نتفلكس بالتعاون مع المنتج محمد حفظى، والبوستر الذي تم تداوله صباح اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: «لم يتم طرح أي بوستر دعائي لـ ما وراء الطبيعة، ولم يتم الإعلان عن أي ترشيحات للممثلين، وأي شيء طرح إلى الآن هو إما تكهنات أو تصميمات من صنع المحبين للروايات».
أحمد-خالد-توفيق

احتفالا به.. الكرمة تنشر آخر ما كتب العراب قبل وفاته

أعلنت دار الكرمة للنشر والتوزيع، عن نيتها إصدار كتاب «رفقاء الليل» للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، بمناسبة ذكرى ميلاده، التي ستحل علينا في يوم 10 يونيو المقبل، وذلك بعد الاتفاق الذي أجرته دار النشر مع عائلة الراحل. كتاب «رفقاء الليل» المزمع نشره هو مجموعة قصصية، يضم آخر 11 قصة كتبها العراب قبل وفاته، ليبقى نهر إبداعه جاريًا لا ينضب. صدر للكاتب الراحل العديد من المجموعات القصصية التي ارتبطت بوجدان الأجيال الشبابية، ومنها «ما وراء الطبيعة، فانتازيا، سافاري» وغيرها.
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