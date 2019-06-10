أحمد خالد توفيق حيا في قلوب محبيه.. رسالة من ابنه

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

أحمد خالد توفيق

حرص عدد من محبي العراب أحمد خالد توفيق، على إحياء ذكرى ميلاده الـ57، بكتابة رسائل له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكان على رأسهم نجله محمد الذي نشر صورة من احتفال جوجل بوالده عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب: "جوجل تحتفل بعيد ميلاد والدي رحمة الله عليه العاشر من يونيو، لن ننساك وحتى تحترق النجوم، شكرًا جوجل، وكل من تواصل معي من فريق تنفيذ المشروع"، وكتب أحد محبيه مقولة شهيرة للعراب على "تويتر" تقول: "أما أنا فأريد أن يكتب على قبري جعل الشباب يقرؤون"، وعلقت: "المهمة انتهت".

كتبت أخرى "ستظل حيا في قلوبنا"، وثان علق: "مش عارف مين اللي رسم، لكن شطارة منه ومن جوجل إنهم يحاولوا يقربوا من أسلوب رسم إسماعيل دياب لأغلفة روايات ما وراء الطبيعة"، وثالث كتب مقولة للعراب: "التمس لي العذر إن صادفتني شاحب الوجه، إن راسلتني ولم أجبك، إن اتصلت ولَم أرُدّ، قد أكون مُنهكًا وغير قادر على