جريمة

«دعوني أموت».. لغز رسالة فتاة طب المنصورة المنتحرة

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م
فتاة حزينة
فتاة حزينة
«لا تحاولوا إنقاذي دعوني أموت، تنقذوني علشان بابا وماما يفرحوا بأخواتي».. كانت هذه هي الرسالة التي أبكت أهالي المنصورة حزنا على رحيل طالبة في الفرقة السادسة بكلية الطب بشكل مأساوي عقب انتحارها بتناول أقراص سامة، بسبب صعوبة امتحان وإحساسها أنها صارت عبئا ثقيلا على أسرتها التي تتحمل حالتها الخاصة كونها تتلقى علاجا نفسيا، فقررت التخلص من حياتها بعد أن خطت رسالة وتركتها لأسرتها لتضاعف آلام الأهل والجيران على رحيلها المفاجئ، حرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة باشرت التحقيقات.
البداية كانت بتلقي اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بتلقيه بلاغا من المقدم هاني أبو ليلة، رئيس مباحث تأمين المستشفيات الجامعية، بوصول «إسراء .ح»، 24 سنة مقيمة بالمنصورة، إلى مستشفى الطوارئ، مصابة بحالة إعياء شديدة نتيجة
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امرأة-تحمل-سكين

صدمة في السويس.. أم تقتل طفلتيها بـ37 طعنة

هنا حى الكوثر بمدينة فيصل في السويس، تفاصيل مرعبة سطرها محضر أبشع جريمة قتل في حق ملاكين بريئتين، «جودي وكارما»، عام ونصف و3 أعوام، الدماء تسيل في جنبات الشقة، مشاهد مرعبة عاشتها الطفلتان داخل شقتهما، قبل أن يتم تسديد 37 طعنة نافذة إليهما، بواسطة سكين، في أماكن متفرقة من الجسد في الرقبة والبطن والظهر والفخذين، والمفاجأة المدوية أن الأم هى القاتلة، قتلتهما بدم بارد، بعد إصابتها بنوبة عصبية هستيرية، لم تدر إلا وأمسكت سكينا مزقت به جسدى فلذتي كبدها، وحاولت بعدها الانتحار نادمة على ما أقدمت عليه، غير أن الأطباء أنقذوا حياتها وأسعفوها.
انتحار

انتحار طالب ثانوي للهروب من الامتحانات بالدقهلية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة طناح الثانوية التابعة لإدارة المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، على إنهاء حياته، اليوم الإثنين، بتناول مادة سامة، للهروب من امتحانات الثانوية العامة وما سببته من قلق نفسي له، وتوفي داخل العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مستشفى دكرنس العام بوصول "محمد. ر. م"، 18 سنة، طالب بالثانوية العامة من قرية ميت محمود، مصابا بحالة إعياء شديدة، ويشتبه في تناوله مادة سامة، وفشلت محاولات إنقاذه.
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المشدد 3 سنوات لمتهمَين في «العائدون من ليبيا»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لاثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
محامية-الأميرية

«حفلة دم».. تجار مخدرات يقطعون وجه محامية بالأميرية

"وردة فؤاد" سيدة ثلاثينية تعمل في مهنة المحاماة منذ خمسة عشر عاما، تسكن في المساكن القديمة بحي الأميرية، وتحديدا في البلوك 58، تعيش وحيدة داخل شقتها بالطابق الأرضي بعد أن توفى والداها. منتصف الأسبوع الماضي، في أثناء شرائها مستلزمات السحور من مطعم بجوار منزلها، تعرضت لاعتداء من 4 أشخاص يقطنون بجوارها بسبب اعتراضها على بيع سمومهم أسفل شباك شقتها، وظنا منهم أنها أبلغت الشرطة عنهم، وعلى الرغم من الإصابات والجروح العديدة التي لحقت بها، فإنهم ما زالوا يهددونها بتقطيع جسدها بعد أن شوهوا وجهها لكي تتنازل عن المحضر الذي حررته ضدهم.
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انتحار

معجزة.. نجاة طفل قفز من السابع وسقط على أسلاك كهرباء

فيما يعد أشبه بالمعجزة نجا طفل يبلغ من العمر 15 عاما، من الموت المحقق في الدقهلية عقب قفزه من الطابق السابع، بعمارة بميدان المحافظة بمدينة المنصورة، مساء أمس الجمعة، لوجود خلافات أسرية ومشاكل بين والديه وعدم استقرار الأسرة، سببت له حالة نفسية سيئة، فقرر صعود البرج وألقى بنفسه من علو، وسقط على أسلاك الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل الطالب إلى مستشفى المنصورة الدولي، لإجراء الإسعافات اللازمة له، وتحرر المحضر.
الانتحار-شنقا

قرار موت.. مآسٍ ومعاناة على طريق الانتحار

10 حالات انتحار مع انتصاف شهر الرحمة والصوم بين صفوف المصريين، أغلبهم في سن الشباب، ما يراه خبراء الطب النفسي ناقوس خطر يجب الالتفات إليه وداراسة العوامل والمسببات التي قد تدفع شبابا في عمر الزهور إلى التخلص من حياتهم فجأة، وترك الحسرة في قلوب أمهاتهم، اليوم الإثنين شهد حالتي انتحار، إحداهما لطالب إعدادي بالبحيرة، بينما أنهت طالبة جامعية حياتها في الإسكندرية بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الرابع، وبالأمس ألقى شاب بنفسه أمام عجلات مترو الأنفاق ليدهسه في الحال.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

سقوط «علاء ودنة» قاتل خفير شركة مقاولات كوبري الدقي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، من القبض على قاتل خفير شركة المقاولون العرب أسفل كوبرى الدقى، وتبين أن وراء الواقعة مسجل خطر قتل المجني عليه أثناء محاولته السرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة. وكان قسم شرطة الدقى قد تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص أسفل كوبرى الدقى، فانتقل المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث الدقى والرائد حسام العباسى إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة "كمال.س" خفير تابع لشركة مقاولات، معين لتأمين مواد الإنشاء الخاصة بصيانة كوبرى الدقى مصابا بعدة طعنات ومفارقا الحياة.
الانتحار-شنقا

عادت من الموت مرتين.. لماذا انتحرت «ريم»؟

5 سنوات من الحزن كانت كفيلة بأن تشكو الفتاة من مرارة الوحدة بعد رحيل والدتها التي كانت بمثابة توأم روحها بعد رحلة مع ذلك المرض اللعين "السرطان"، حاولت "ريم" استئناف حياتها لكنها لم تقو على ذلك بعدما أضحت أسيرة آلام الفراق لمن كانت تقضي معها ساعات الليل والنهار، بل والمسؤولة الأولى والأخيرة عن تلبية احتياجاتها والعناية بها خلال فترة مرضها، ومع فشل محاولات الفتاة العشرينية للعودة إلى ما كانت عليه، قررت التخلص من حياتها ظنا أنها ستجد النهاية السعيدة والخلاص من أحزانها التي تطاردها.
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