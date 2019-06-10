«دعوني أموت».. لغز رسالة فتاة طب المنصورة المنتحرة

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٢ م

فتاة حزينة

«لا تحاولوا إنقاذي دعوني أموت، تنقذوني علشان بابا وماما يفرحوا بأخواتي».. كانت هذه هي الرسالة التي أبكت أهالي المنصورة حزنا على رحيل طالبة في الفرقة السادسة بكلية الطب بشكل مأساوي عقب انتحارها بتناول أقراص سامة، بسبب صعوبة امتحان وإحساسها أنها صارت عبئا ثقيلا على أسرتها التي تتحمل حالتها الخاصة كونها تتلقى علاجا نفسيا، فقررت التخلص من حياتها بعد أن خطت رسالة وتركتها لأسرتها لتضاعف آلام الأهل والجيران على رحيلها المفاجئ، حرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة باشرت التحقيقات.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بتلقيه بلاغا من المقدم هاني أبو ليلة، رئيس مباحث تأمين المستشفيات الجامعية، بوصول «إسراء .ح»، 24 سنة مقيمة بالمنصورة، إلى مستشفى الطوارئ، مصابة بحالة إعياء شديدة نتيجة