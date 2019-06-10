فودافون تعلق على تغريمها 10 ملايين جنيه من تنظيم الاتصالات

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م

أيمن عصام

قال أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، تعليقًا على الغرامة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الشركة تدرس في الوقت الحالي حجم الغرامة والأسس القانونية التي بناء عليها اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره عليها، وأضاف لـ"التحرير"، أن فودافون لم يتم مخاطبتها حتى الآن رسميا بهذا القرار وأنهم علموا به من وسائل الإعلام، لذلك سوف يتم تشكيل لجنة قانونية لبحث الأسس القانونية والتظيمية التي صدر بناء عليها هذه الغرامة وحجمها.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها؛ قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق؛ وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة