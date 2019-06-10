سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

فودافون تعلق على تغريمها 10 ملايين جنيه من تنظيم الاتصالات

تحرير:أحمد البرماوي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣١ م
أيمن عصام
أيمن عصام
قال أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، تعليقًا على الغرامة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الشركة تدرس في الوقت الحالي حجم الغرامة والأسس القانونية التي بناء عليها اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره عليها، وأضاف لـ"التحرير"، أن فودافون لم يتم مخاطبتها حتى الآن رسميا بهذا القرار وأنهم علموا به من وسائل الإعلام، لذلك سوف يتم تشكيل لجنة قانونية لبحث الأسس القانونية والتظيمية التي صدر بناء عليها هذه الغرامة وحجمها.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها؛ قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق؛ وذلك تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة
اقرأ المزيد
طارق-الملا-وزير-البترول-02

بعد الاكتفاء| لهذه الأسباب الحكومة تصدر الغاز للخارج

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس"، أن قرار الحكومة المصرية ووزارة البترول السماح لشركتى «إينى» و«بى بى» تصدير كميات من الغاز شريطة تلبية احتياجات السوق المحلى أولا، منوها بأن هناك اتفاقا مبرما يتضمن حق الشركتين أيضا فى استغلال كميات الغاز المنتجة الفائضة وبيعها فى الأسواق الخارجية شريطة الحصول على موافقة وزارة البترول. وعن الحقول التى تمتلك فيها هذه الشركات حصصا إنتاجية يأتى فى مقدمتها مشروعات ظهر وحقول شمال الإسكندرية، وذلك بعد تسييل الغاز بمصنع إدكو للإسالة ومن ثم تدفيعه عبر ناقلات أو سفن تقوم بنقله وبيعه لأوروبا.
أكبر-معرض-عقاري (1)

بمشاركة 300 عارض.. مصر تستقبل «The Big 5» العقاري

على مساحة 30 ألف متر مربع، وبمشاركة 13 ألف زائر متخصص من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المعنيين بقطاع البناء والتشييد، يعرض 300 من العارضيين المصريين والأجانب مختلف منتجات وخامات البناء والتشييد والحلول الخاصة بهذا القطاع، في المعرض الأكبر بمصر وشمال إفريقيا بقطاع التشييد والبناء «The Big 5 Construct Egypt» في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل من العام الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية. وأعلنت «دي إم جي إيفنتس» التابعة لمجموعة «الدايلي ميل» العالمية عن مشاركتها لشركة ACG-ITF، إطلاق النسخة المصرية للمعرض، بحضور جمعية كوالي الشرق الأوسط.
المطاعم-السورية-في-مصر (2)

«السوريين منورين مصر» باستثماراتهم في 5500 شركة

أشعل المحامي سمير صبري فتيل قضية قد يكون لها تبعات كثيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تقدم ببلاغ للنائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين إلى مصر، وأنهم حولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية، الأمر الذي اعتبره كثيرون مبالغا فيه وغير مبرر فدشنوا هاشتاج «#السوريين_منورين_مصر» ليتصدر تويتر منذ أمس. فما الأسباب التي دفعت المحامي المعروف بقضاياه المثيرة للجدل إلى تحريك هذا البلاغ؟، وكم يبلغ حجم استثمارات السوريين في مصر؟
سبائك ذهبية

لهذه الأسباب أسعار الذهب تنخفض في الأسواق

تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين، لم يكن المفاجأة الأولى من نوعها فى سوق الذهب المحلى خلال الشهر الجاري فقد ارتفع السعر نحو 19 جنيها خلال ثلاثة أيام متتالية من الأسبوع الماضي تأثرا بتصريحات البنك الفيدرالى الأمريكى "البنك المركزى الأمريكى"، الخاصة باحتمالية رفع سعر الفائدة والتى أدت إلى هروب المستثمرين نحو الذهب باعتباره ملاذا آمنا عن الدولار فى ظل مخاوف زيادة سعر الفائدة، ثم تلا ذلك الانخفاض الكبير فى أسعار الذهب مع عودة البورصة العالمية للعمل ظهر اليوم الاثنين.
اقرأ المزيد من الأخبار
فودافون-مصر-تتجه بنسبة 100% لمصادر الطاقة-المتجددة ‎ (1)

فودافون تخصص 5 مليارات جنيه لتطوير الشبكه ودعم الـ4G

قال أليكس فرومان الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، إن مستقبل المحمول في مصر متجه إلى خدمات نقل البيانات في ظل التطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيا الجيل الرابع، مؤكدًا أن شركته قامت بتحديث 6 آلاف برج من شبكتها لتدعم الجيل الرابع، وذلك من أصل 8 آلاف برج تعمل عليها الشبكه، لافتًا إلى أن الشركة بدأت الاعتماد على مصادر طاقة جديدة، ويرى أليكس أن التحول الرقمي هو مستقبل خدمات الاتصالات في مصر، حيث إن شركات المحمول هي القاعدة الأكثر انتشارا ويمكن من خلالها تمكين المستخدمين من أدوات التحول الرقمي، مشيرًا إلى نجاح خدمة فودافون كاش.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org