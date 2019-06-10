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هنيدي يكشف عن اسم فيلمه الجديد: «عقلة الإصبع» قادم

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٥ م
هنيدي
هنيدي
كشف الفنان محمد هنيدي، عن اسم فيلمه الجديد المنتظر والذي أعلن عنه قبل أيام، ويجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتحت إشراف شركات عالمية، وكتب محمد هنيدي اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "توكلنا على الله.. اسم فيلمي الجديد كينج سايز وهيكون عن عقلة الإصبع.. استنوا الإعلان الأول بكرة بإذن الله، يلا كل حد هيستنى الإعلان لايك، وطبعًا أنا ممكن أغفلكوا وأعمل دور عملاق.. بس كده المنتج هيغرم بتاع مليار جنيه في الجرافيك، فاخترنا الأرخص"، كما نشر الأفيش الرسمي للعمل تحت عبارة: "قريبا".
وكان هنيدي قد أعلن قبل أيام، عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد، يجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، تحت إشراف شركات عالمية، ومن تأليف عمر طاهر، مشيرا إلى أن الفيلم هو أضخم إنتاج في تاريخ مصر، وسيحدث نقلة في أفلام "الجرافيكس" والتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط، وكتب عبر "فيسبوك": "لكل اللي سألوا مش هنشوفك في فيلم
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ما-وراء-الطبيعة

حلم أحمد خالد توفيق يتحقق.. في انتظار ما وراء الطبيعة

تحل اليوم الذكرى 57 لميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي كان يحلم دائما بأن تعرض أعماله الأدبية على الشاشات للجمهور، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ولكن هذا الحلم لم يتحقق في حياته، وبعدما مرّ أكثر من عام على رحيله في 2 أبريل عام 2018، تحقق هذا الحلم بعد مماته، وكانت البداية مع عرض مسلسل "زودياك" الذي أنتجه محمد حفظي، في شهر رمضان الماضي، وهو مقتبس من نص أحمد خالد توفيق، الذي يحمل اسم «حظك اليوم»، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل «العراب».
فريد-الأطرش

سوريون نوروا الفن المصري.. شمس «فريد وأسمهان» ساطعة

ردود فعل واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تفاعلًا مع هاشتاج يحمل اسم "السوريين منورين مصر"، حيث أكد المدونون عبر الهاشتاج أن مصر تعتبر بلد السوريين الثاني، وأنهم يرحبون بكل سوري على أرض مصر، وشارك في هذه الحملة الكثير من مشاهير الفن، وبينهم محمد هنيدي الذي كتب عبر "تويتر": "كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل برضو دولة واحدة"، كما كتبت كندة علوش: "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل وكله محبة، موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني ‎المصريين منورين الدنيا"، وغيرهم ممن تفاعلوا مع الهاشتاج.
زهرة-العلا

زهرة العلا.. قصتها في «رد قلبي» تحولت لحقيقة

في 10 يونيو 1934، ولدت الفنانة زهرة العلا محمد بكر رسمي، في حي محرم بك بالإسكندرية، وانتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها، ورغم كثرة تنقلاته ومعاناته ماديًا إلا أنه كان محبًا للفن، لذا كثيرًا ما اصطحبها إلى السينما وعروض فرقة رمسيس والتي كان يملكها يوسف وهبي والذي تعلمت على يديه، وحينما أصبح عمرها 13 عامًا وأرادت الاحتراف عرض والدها على الأخير انضمامها لفرقته بعدما بدت عليها موهبة التمثيل وهي في المدرسة حتى أنها أسست فرقة مسرحية مصغرة، إلا أنه رفض لصغر سنها، وعندما علِمت انهارت باكية.
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هنيدي يسخر من جاستن بيبر.. ويعتذر لهذا السبب

سخر الفنان محمد هنيدي من تغريدة المطرب الكندي جاستن بيبر، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، التي أعلن فيها أنه يريد خوض تحد مع الممثل العالمي توم كروز ضمن سباق منظمة الفنون القتالية المختلطة لبطولة القتال النهائي، حيث قال: "أريد أن أتحدى توم كروز في قتال في حلبة، وإذا لم توافق على هذا التحدي يا توم فأنت خائف، من يريد أن يراهن على هذا القتال؟"، ولم يفوت هنيدي الفرصة، وعلّق بطريقة ساخرة وكوميدية قائلًا: "منظمة الفنون القتالية المختلطة لا تسمح بقتال بين رجل وامرأة، آسف".
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75 سنة كوميديا.. النجوم في عزاء محمد نجم (فيديو)

تلقى "شريف"، نجل الفنان الكبير محمد نجم، عزاء والده الراحل مساء اليوم الجمعة، من مسجد عمر مكرم بالتحرير، وإلى جواره الفنان عمرو عبد الجليل، بحضور الكثير من النجوم، وفي مقدمتهم أشرف زكي، سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز، محمد هنيدي، أحمد عبد العزيز، فاروق فلوكس، محمد محمود، مجدي صبحي، شريف باهر، نادر أبو الليف، محمد جمعة، أيمن عزب، شريف حلمي، أحمد صقر، شيرين، شهيرة، شمس، هند عاكف، آمال رمزي، بالإضافة إلى عزمي مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، والإعلامي محمد الغيطي، وغيرهم.
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعلن: 3 عروض مسرحية مصرية بالسعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، موعد عرض مسرحيات "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" و"كلها غلط" في السعودية. ونشر آل الشيخ البوسترات الدعائية للمسرحيات عبر حسابه بموقع "تويتر" معلّقًا: "جدة". وتُعرض مسرحية النجم محمد هنيدي "3 أيام في الساحل" في الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري، ويشارك فيها محمد محمود، وأحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، وإخراج مجدي الهواري ومن إنتاج "كايرو شو".
كازابلانكا

أمير كرارة يحطم الأرقام القياسية بـ«كازابلانكا»

حطم النجم أمير كرارة الرقم القياسي لأعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، بفيلمه "كازابلانكا" الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر المبارك، وذلك لليوم الثاني على التوالي، إذ حقق في أول أيام العيد إيرادا بلغ 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات، وهو الرقم الذي لم يصل إليه أحد من قبله، ثم في اليوم الثاني حطم ذلك الرقم بتحقيق "كازابلانكا" 8 ملايين و51 ألفًا و678 جنيهًا، وبذلك يتصدر أمير كرارة شباك تذاكر الموسم، بفارق كبير عن منافسيه الأربعة: "الممر" لأحمد عز، "سبع البرمبة" لرامز جلال، "حملة فرعون" لعمرو سعد، "محمد حسين" لمحمد سعد.
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