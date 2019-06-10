جريمة

صدمة في السويس.. أم تقتل طفلتيها بـ37 طعنة

وضعت هند حقائبها ثم شرعت في نقل طفلتيها إلى غرفتيهما لتأخذا قسطًا من الراحة.. دخلت غرفتها وغادر الزوج شقته متوجها لاستئناف عمله بعد إجازة العيد
١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
هنا حى الكوثر بمدينة فيصل في السويس، تفاصيل مرعبة سطرها محضر أبشع جريمة قتل في حق ملاكين بريئتين، «جودي وكارما»، عام ونصف و3 أعوام، الدماء تسيل في جنبات الشقة، مشاهد مرعبة عاشتها الطفلتان داخل شقتهما، قبل أن يتم تسديد 37 طعنة نافذة إليهما، بواسطة سكين، في أماكن متفرقة من الجسد في الرقبة والبطن والظهر والفخذين، والمفاجأة المدوية أن الأم هى القاتلة، قتلتهما بدم بارد، بعد إصابتها بنوبة عصبية هستيرية، لم تدر إلا وأمسكت سكينا مزقت به جسدى فلذتي كبدها، وحاولت بعدها الانتحار نادمة على ما أقدمت عليه، غير أن الأطباء أنقذوا حياتها وأسعفوها.
انتهت إجازة العيد، واصطحب علي زوجته هند، رفقة طفلتيها من الإسماعيلية، عائدين إلى منزلهما بمدينة الكوثر بحي فيصل في السويس، بعدما أتت خروجة العيد بثمارها، إذ هدأت من روع الزوجة، التي تصيبها نوبات عصبية من وقت لآخر، فقد تلاشت أعراض اكتئاب الزوجة وبدأت في الانحسار -أو هكذا بدا عليها- ما جعل زوجها يوافق
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (1)

«دعوني أموت».. لغز رسالة فتاة طب المنصورة المنتحرة

«لا تحاولوا إنقاذي دعوني أموت، تنقذوني علشان بابا وماما يفرحوا بأخواتي».. كانت هذه هي الرسالة التي أبكت أهالي المنصورة حزنا على رحيل طالبة في الفرقة السادسة بكلية الطب بشكل مأساوي عقب انتحارها بتناول أقراص سامة، بسبب صعوبة امتحان وإحساسها أنها صارت عبئا ثقيلا على أسرتها التي تتحمل حالتها الخاصة كونها تتلقى علاجا نفسيا، فقررت التخلص من حياتها بعد أن خطت رسالة وتركتها لأسرتها لتضاعف آلام الأهل والجيران على رحيلها المفاجئ، حرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة باشرت التحقيقات.
انتحار

انتحار طالب ثانوي للهروب من الامتحانات بالدقهلية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة طناح الثانوية التابعة لإدارة المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، على إنهاء حياته، اليوم الإثنين، بتناول مادة سامة، للهروب من امتحانات الثانوية العامة وما سببته من قلق نفسي له، وتوفي داخل العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مستشفى دكرنس العام بوصول "محمد. ر. م"، 18 سنة، طالب بالثانوية العامة من قرية ميت محمود، مصابا بحالة إعياء شديدة، ويشتبه في تناوله مادة سامة، وفشلت محاولات إنقاذه.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

المشدد 3 سنوات لمتهمَين في «العائدون من ليبيا»

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 3 سنوات لاثنين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية من شأنها تكدير السلم والأمن العام بالبلاد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية، والعمل على قلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
محامية-الأميرية

«حفلة دم».. تجار مخدرات يقطعون وجه محامية بالأميرية

"وردة فؤاد" سيدة ثلاثينية تعمل في مهنة المحاماة منذ خمسة عشر عاما، تسكن في المساكن القديمة بحي الأميرية، وتحديدا في البلوك 58، تعيش وحيدة داخل شقتها بالطابق الأرضي بعد أن توفى والداها. منتصف الأسبوع الماضي، في أثناء شرائها مستلزمات السحور من مطعم بجوار منزلها، تعرضت لاعتداء من 4 أشخاص يقطنون بجوارها بسبب اعتراضها على بيع سمومهم أسفل شباك شقتها، وظنا منهم أنها أبلغت الشرطة عنهم، وعلى الرغم من الإصابات والجروح العديدة التي لحقت بها، فإنهم ما زالوا يهددونها بتقطيع جسدها بعد أن شوهوا وجهها لكي تتنازل عن المحضر الذي حررته ضدهم.
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امرأة-تحمل-سكين

«جبروت أسماء».. قتلت زوجها بعد 60 يوما من الزفاف

30 يوما فقط مرت على زواج "أسماء" من "محمد" الذي يكبرها بـ13 عاما، عاشت حياة لم تلق قبولا لديها، لم تنعم بحياة كأى زوجين في بداية حياتهما، لم يعرف النوم مكانا لعينيها، حتى كلت وملت ونسيت طعم الراحة، ظلت تفكر أسماء في طريقة للخلاص من الزوج الذي أرغمت على الارتباط به، إرضاء لأسرتها التي طلبت منها إتمام الزيجة بأى وسيلة، والمبرر الوحيد لديهم «محمد ده راجل كويس هيحافظ عليكى ويصونك مش زى شباب اليومين دول»، لم تجد أسماء مفرا من إنهاء حياة العريس، غافلته بسكين وتخلصت من كابوس ظل يطاردها.
طعن-بالسكين

النيابة تستعجل تقرير تشريح إمام مسجد الهرم

خاطبت نيابة حوادث جنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعي، اليوم الثلاثاء، لاستعجال تقرير الصفة التشريحية الخاص بإمام مسجد بمنطقة الهرم، قُتل على يد عاطل مهتز نفسيًا، لبيان وتحديد أسباب الوفاة، وكلفت النيابة رجال المباحث لإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات وتفاصيل الحادث، في الوقت الذي تم تجديد حبس المتهم 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بالقضية، وأسندت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة القتل العمد، في ضوء ما توصلت إليه التحريات الأولية لرجال المباحث.
الصحفى-المحبوس-محمود-حسين

قضية جديدة تُعطل إطلاق سراح مراسل الجزيرة

بعد إصدار قرار بإخلاء سبيله، الخميس الماضي، في القضية 441 لسنة 2018، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، في قضية جديدة تحمل رقم 1365 لسنة 2018، الأمر الذي عطّل إجراءات إطلاق سراحه بعد حتى كتابة هذه السطور، على ذمة القضية المتهم فيها ببث أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، واصطناع مشاهد وتقارير إعلامية وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة القطرية، بما يسيء لمؤسسات الدولة.
الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

حبس هيثم محمدين و«ماهر» 15 يوما في «قلب نظام الحكم»

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس الناشط السياسي هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، شقيق الناشط أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة قضية جديدة، حملت رقم 741 لسنة 2019، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والدعوة لقلب نظام الحكم، ومشاركة جماعة تدعم الإرهاب وتتخذه وسيلة لتحقيق أهدافها، فضلا عن التحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.
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