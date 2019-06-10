صدمة في السويس.. أم تقتل طفلتيها بـ37 طعنة

وضعت هند حقائبها ثم شرعت في نقل طفلتيها إلى غرفتيهما لتأخذا قسطًا من الراحة.. دخلت غرفتها وغادر الزوج شقته متوجها لاستئناف عمله بعد إجازة العيد
هنا حى الكوثر بمدينة فيصل في السويس، تفاصيل مرعبة سطرها محضر أبشع جريمة قتل في حق ملاكين بريئتين، «جودي وكارما»، عام ونصف و3 أعوام، الدماء تسيل في جنبات الشقة، مشاهد مرعبة عاشتها الطفلتان داخل شقتهما، قبل أن يتم تسديد 37 طعنة نافذة إليهما، بواسطة سكين، في أماكن متفرقة من الجسد في الرقبة والبطن والظهر والفخذين، والمفاجأة المدوية أن الأم هى القاتلة، قتلتهما بدم بارد، بعد إصابتها بنوبة عصبية هستيرية، لم تدر إلا وأمسكت سكينا مزقت به جسدى فلذتي كبدها، وحاولت بعدها الانتحار نادمة على ما أقدمت عليه، غير أن الأطباء أنقذوا حياتها وأسعفوها.
انتهت إجازة العيد، واصطحب علي زوجته هند، رفقة طفلتيها من الإسماعيلية، عائدين إلى منزلهما بمدينة الكوثر بحي فيصل في السويس، بعدما أتت خروجة العيد بثمارها، إذ هدأت من روع الزوجة، التي تصيبها نوبات عصبية من وقت لآخر، فقد تلاشت أعراض اكتئاب الزوجة وبدأت في الانحسار -أو هكذا بدا عليها- ما جعل زوجها يوافق
انتهت إجازة العيد، واصطحب علي زوجته هند، رفقة طفلتيها من الإسماعيلية، عائدين إلى منزلهما بمدينة الكوثر بحي فيصل في السويس، بعدما أتت خروجة العيد بثمارها، إذ هدأت من روع الزوجة، التي تصيبها نوبات عصبية من وقت لآخر، فقد تلاشت أعراض اكتئاب الزوجة وبدأت في الانحسار -أو هكذا بدا عليها- ما جعل زوجها يوافق على عودتها إلى السويس عقب إجازة عيد الفطر، لكنه لم يدر بخلده أن نار الاكتئاب تختفي تحت رماد محاولة انتحار هند التي شهدها فجر يوم 27 رمضان، في الليلة التي يجتهد فيها الجميع لنيل بركة وثمرة ليلة القدر.
وضعت هند حقائبها، ثم شرعت في نقل طفلتيها إلى غرفتيهما، لتأخذا قسطًا من الراحة، دخلت غرفتها وغادر الزوج شقته متوجها لاستئناف عمله بعد إجازة العيد، لكن إحساس الأم بالوحدة والعزلة عاودها مرة أخرى، حفز الاكتئاب لديها مرة أخرى، حتى بلغت النهاية، لم تدر بنفسها إلا وأحضرت سكينا من المطبخ، وتوجهت إلى غرفة "كارما" و"جودي"، وانهالت عليهما بالسكين حتى تخضبت ملابسهما الجديدة بلون الدم الأحمر، فقررت الانتحار بقطع شرايين يدها اليسرى، لكن القدر كان له كلمة أخرى.
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عاد علي -الذي يعمل خفير شرطة- من عمله، فوجد جسدي كارما وجودي، قد تحولا إلى أشلاء، أما الأم هند، فقد خارت قواها البدنية والنفسية وازدادت سوءًا، ولم تعد تحتمل الاحتفاظ بالسكين في يديها، فأحدثت جرحًا لم يصل إلى الشرايين، لم يتمالك الزوج أعصابه هو الآخر وبدأ في صراخ شديد، خاصة مع مشاهد الدم المرعبة التي سيطرت عليه، اتصل بشرطة النجدة: "عايز حد يجيلى الشقة عندى بسرعة.. مراتي قتلت ولادي الاتنين"، ونقل المسعفون زوجته إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، كما عاين رجال البحث الجنائي مسرح الجريمة.
كشفت معاينة المباحث ومناظرة النيابة العامة للجثتين، عن أن الأم سددت لابنتها الصغرى "جودي" التي تبلغ من العمر عاما ونصف العام، 16 طعنة في الرقبة والبطن والظهر والفخذين، بينما نالت "كارما" 3 سنوات، 21 طعنة في الرقبة والصدر والبطن، وأظهر فحص خبراء المعمل الجنائي أن الواقعة حدثت ظهر أمس الأحد، وأن المتهمة الأم سددت لكل طفلة طعنات أنهت حياتيهما.
يتذكر علي، الزوج المكلوم، التغيير الذي طرأ على زوجته مسبقا، كان يحاول تهدئتها في كثير من الأحيان، إلى أن طلبت منه السفر إلى محافظة الإسماعيلية، وقضاء شهر رمضان مع أهلها هناك، وافق على الفور عسى أن يؤثر تغيير المكان والوجوه، عليها وتتحسن حالتها.
كشف شقيق "هند" عن موقف كان بداية التحول الحقيقي في حياتها، موضحا أن محاولتها للانتحار لم تكن الأولى: "يوم الجمعة 27 رمضان، لاقيت أمي فجأة بتستغيث وتقولي إلحق أختك" مشيرا إلى أنه شاهد شقيقته ممسكة بسكين المطبخ متجهة إلى غرفتها.
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يروي شقيق هند، كيف قضت "هند" أيامها، مضيفًا أنها كانت قليلا ما تشاركهم الطعام، وترفض الجلوس مع أفراد العائلة، وزادت حالة الاكتئاب التي دخلت فيها، وبدأت تتحدث عن عدم جدوى الحياة التي "لا قيمة لها".
هرول الأخ إلى شقيقته، وأحكم سيطرته عليها وأمسك السكين، قبل أن تصل "هند" إلى باب الحجرة: "سبني عايزة أخلص من حياتي" يقول الأخ إن هند ظلت تردد تلك الجملة، بالإضافة إلى أنها قالت إنها لا ترى معنى لحياتها وتريد الموت.
وذكر شقيق المتهمة أنهم ظنوا بعدها أنه موقف لحظي ناتج عن حالة الاكتئاب التي تعيشها "هند"، ولم يتوقع أحد أن تتطور حالتها إلى درجة قتل طفلتيها.
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