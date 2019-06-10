صدمة في السويس.. أم تقتل طفلتيها بـ37 طعنة

وضعت هند حقائبها ثم شرعت في نقل طفلتيها إلى غرفتيهما لتأخذا قسطًا من الراحة.. دخلت غرفتها وغادر الزوج شقته متوجها لاستئناف عمله بعد إجازة العيد

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٨ م

صورة تعبيرية

هنا حى الكوثر بمدينة فيصل في السويس، تفاصيل مرعبة سطرها محضر أبشع جريمة قتل في حق ملاكين بريئتين، «جودي وكارما»، عام ونصف و3 أعوام، الدماء تسيل في جنبات الشقة، مشاهد مرعبة عاشتها الطفلتان داخل شقتهما، قبل أن يتم تسديد 37 طعنة نافذة إليهما، بواسطة سكين، في أماكن متفرقة من الجسد في الرقبة والبطن والظهر والفخذين، والمفاجأة المدوية أن الأم هى القاتلة، قتلتهما بدم بارد، بعد إصابتها بنوبة عصبية هستيرية، لم تدر إلا وأمسكت سكينا مزقت به جسدى فلذتي كبدها، وحاولت بعدها الانتحار نادمة على ما أقدمت عليه، غير أن الأطباء أنقذوا حياتها وأسعفوها.

انتهت إجازة العيد، واصطحب علي زوجته هند، رفقة طفلتيها من الإسماعيلية، عائدين إلى منزلهما بمدينة الكوثر بحي فيصل في السويس، بعدما أتت خروجة العيد بثمارها، إذ هدأت من روع الزوجة، التي تصيبها نوبات عصبية من وقت لآخر، فقد تلاشت أعراض اكتئاب الزوجة وبدأت في الانحسار -أو هكذا بدا عليها- ما جعل زوجها يوافق