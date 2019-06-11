هذه الخدع البسيطة في المكياج لإطلالة تشبه المشاهير

للتخلص من بقع المكياج على ملابسك، يمكنك وضع طبقة من كريم الحلاقة على البقعة، ومسحها برفق بقطعة قماش نظيفة ومبللة، ستشاهدين التخلص منها فورا
المكياج من أهم الأشياء التي تحرص عليها كل فتاة عند الخروج من المنزل، وذلك للحصول على إطلالة مميزة، فالمكياج يساعدك على إخفاء بعض عيوب البشرة مثل الحبوب والمسام الواسعة، كما يمكنك أيضًا من التغلب على الهالات السوداء التي تظهر أسفل العينين بعد السهر لساعات طويلة، فبض الحيل في المكياج يمكن أن تجعلك تحصلين على إطلالة النجوم دون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل والبيوتي سنتر ودفع مبالغ كبيرة لعمل مكياج لأي مناسبة مهمة لديك.
في التقرير التالي نساعدك على التعرف على بعض الخدع في المكياج، تجعلك تحصلين على إطلالة مميزة تشبه النجوم.
نصائح مهمة لبشرة صافية قبل المكياج..
- في البداية احرصي على تناول الخضراوات والفاكهة واتباع نظام غذائي صحي للحصول على بشرة صافية.
- اشربي المياه بكميات كبيرة، يمكن أن يكون 8 أكواب في اليوم بجانب العصائر الفريش التي تساعد على نضارة بشرتك.
- النوم مهم للبشرة، لذلك يجب الاهتمام بالنوم عدد ساعات كافيا
نصائح مهمة لبشرة صافية قبل المكياج..
- في البداية احرصي على تناول الخضراوات والفاكهة واتباع نظام غذائي صحي للحصول على بشرة صافية.
- اشربي المياه بكميات كبيرة، يمكن أن يكون 8 أكواب في اليوم بجانب العصائر الفريش التي تساعد على نضارة بشرتك.
- النوم مهم للبشرة، لذلك يجب الاهتمام بالنوم عدد ساعات كافيا والابتعاد عن السهر، الذي يتسبب في ظهور الهالات السوداء والتجاعيد حول العين.
- اهتمي بروتين للعناية ببشرتك يوميا بإزالة المكياج قبل الذهاب للنوم وغسل الوجه على الأقل مرتين يوميا بالغسول المناسب لبشرتك، مع الاهتمام بتقشير البشرة على الأقل مرة في الأسبوع، استخدمي قناع القهوة وزيت الزيتون والسكر، اخلطي المكونات وضعيها على بشرتك ودلكي برفق في حركات دائرية للتخلص من خلايا الجلد الميتة.
- تقشير الشفاه وترطيبها أيضًا مهم للحصول على شفاه ناعمة ووردية، اهتمي بتقشيرها بالسكر والقهوة، استخدمي فرشاة أسنان ناعمة وافركي الشفاه برفق في حركات دائرية، واهتمي بالترطيب أيضًا.
كريم الأساس
كريم الأساس أو البودرة من المستحضرات المهمة لدى أي فتاة، خاصة أنها تساعد بشكل كبير في إخفاء عيوب الوجه وتوحيد لونه وإخفاء البقع الداكنة، لكن ابتعدي عن وضعه في الصيف خاصة في أوقات الظهيرة، لأن درجات الحرارة تجعله يسيح ويفسد مظهرك، ويمكنك استخدام البودرة منه بدلًا من الكريمي واكتفي بطبقة بسيطة منه.
بعض الحيل تساعدك في تحويل كريم الأساس الغامق الذي لا يتناسب مع لون بشرتك، فإذا اخترت كريم الأساس أغمق من لون بشرتك يمكنك حل الأمر سريعًا، بوضع القليل من الكريم المرطب عليه.
البودرة
اختاري لون البودرة المناسب لبشرتك، للحصول على إطلالة طبيعية، حيث تعطي البشرة مظهرا طبيعيا وتناسب جميع أنواع البشرة وتعمل على تثبيت المكياج.
أما البودرة المضغوطة فهي تمتص الدهون الفائضة من البشرة وتناسب -على الأخص- البشرة الدهنية.
الأيلاينر
الأيلاينر من أدوات التجميل المهمة التي تمنحك إطلالة مميزة للعين، يوجد منه الكثير من الأنواع، السائل أو الجل أو قلم التحديد، هو مناسب لجميع العيون وتختلف الرسمة من عين لعين، احرصي على اختيار الرسمة المناسبة فإذا كنت من أصحاب العيون الضيقة اختاري رسمة الآيلاينر بخط رفيع ارسميه خارج العين لتوسيعها، هذه الحيلة تساعدك في جذب الانتباه لعينيك.
الروج
الروج أو أحمر الشفاه كما يطلق عليه البعض، من أدوات التجميل الأساسية داخل حقيبة كل فتاة، منه العديد من الأنواع والألوان التي يجب اختيارها حسب بشرتك، فهناك اللون النبيتي الذي يتناسب مع كل ألوان البشرة، والبني الذي يتناسب مع لون البشرة البيضاء.
لكن تجنبي تطبيق أحمر الشفاه الخاص بك بطريقة خاطئة تؤثر على جمال مظهرك، كل ما عليك هو لف أصبعك بورقة أو منديل ووضعه بين شفايفك ثم أغلقيها واسحبيه للخارج، هذه الطريقة تساعدك على التخلص من تلطخ الشفاه أو الأسنان بالروج.
الماسكرا
احرصي على اختيار ماسكرا مضادة للمياه حتى لا تسبب فساد مكياجك، وهناك خدعة تساعدك على تثبيت الماسكرا، وهي وضع القليل من البودرة على رموشك أثناء تطبيق الماسكرا.