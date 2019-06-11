هذه الخدع البسيطة في المكياج لإطلالة تشبه المشاهير

للتخلص من بقع المكياج على ملابسك، يمكنك وضع طبقة من كريم الحلاقة على البقعة، ومسحها برفق بقطعة قماش نظيفة ومبللة، ستشاهدين التخلص منها فورا

تحرير:آية أشرف ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

مكياج

المكياج من أهم الأشياء التي تحرص عليها كل فتاة عند الخروج من المنزل، وذلك للحصول على إطلالة مميزة، فالمكياج يساعدك على إخفاء بعض عيوب البشرة مثل الحبوب والمسام الواسعة، كما يمكنك أيضًا من التغلب على الهالات السوداء التي تظهر أسفل العينين بعد السهر لساعات طويلة، فبض الحيل في المكياج يمكن أن تجعلك تحصلين على إطلالة النجوم دون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل والبيوتي سنتر ودفع مبالغ كبيرة لعمل مكياج لأي مناسبة مهمة لديك. في التقرير التالي نساعدك على التعرف على بعض الخدع في المكياج، تجعلك تحصلين على إطلالة مميزة تشبه النجوم.

نصائح مهمة لبشرة صافية قبل المكياج.. - في البداية احرصي على تناول الخضراوات والفاكهة واتباع نظام غذائي صحي للحصول على بشرة صافية. - اشربي المياه بكميات كبيرة، يمكن أن يكون 8 أكواب في اليوم بجانب العصائر الفريش التي تساعد على نضارة بشرتك. - النوم مهم للبشرة، لذلك يجب الاهتمام بالنوم عدد ساعات كافيا