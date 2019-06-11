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هذه الخدع البسيطة في المكياج لإطلالة تشبه المشاهير

للتخلص من بقع المكياج على ملابسك، يمكنك وضع طبقة من كريم الحلاقة على البقعة، ومسحها برفق بقطعة قماش نظيفة ومبللة، ستشاهدين التخلص منها فورا
تحرير:آية أشرف ١١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
مكياج
مكياج
المكياج من أهم الأشياء التي تحرص عليها كل فتاة عند الخروج من المنزل، وذلك للحصول على إطلالة مميزة، فالمكياج يساعدك على إخفاء بعض عيوب البشرة مثل الحبوب والمسام الواسعة، كما يمكنك أيضًا من التغلب على الهالات السوداء التي تظهر أسفل العينين بعد السهر لساعات طويلة، فبض الحيل في المكياج يمكن أن تجعلك تحصلين على إطلالة النجوم دون الحاجة للذهاب لمراكز التجميل والبيوتي سنتر ودفع مبالغ كبيرة لعمل مكياج لأي مناسبة مهمة لديك. في التقرير التالي نساعدك على التعرف على بعض الخدع في المكياج، تجعلك تحصلين على إطلالة مميزة تشبه النجوم.
نصائح مهمة لبشرة صافية قبل المكياج.. - في البداية احرصي على تناول الخضراوات والفاكهة واتباع نظام غذائي صحي للحصول على بشرة صافية. - اشربي المياه بكميات كبيرة، يمكن أن يكون 8 أكواب في اليوم بجانب العصائر الفريش التي تساعد على نضارة بشرتك. - النوم مهم للبشرة، لذلك يجب الاهتمام بالنوم عدد ساعات كافيا
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«زومبي وساحرات».. الرعب يسيطر على عرض أزياء موسكينو

استحوذ المصمم المقيم في لوس أنجلوس، جيريمي سكوت، مؤسس بيت أزياء موسكينو، على استوديوهات يونيفرسال لإحياء ذكرى الوحوش الشهيرة كالتي تظهر في عيد الهالوين مثل دراكولا، برايدزيلا، بالإضافة إلى الأشباح. وقبل طلوع الفجر، ظهرت عارضات أزياء مخيفات في شارع كولونيال -المعروف باسم ويستريا لين مثلما أطلق عليه مسلسل ربات بيوت يائسات- حيث ارتدين باروكات ملونة ويظهر السواد تحت عينيها، كما يرتدي العارضات وعارضو الأزياء سلاسل حمراء، وذلك وفقا لما ذكره موقع Hollywood Reporter.
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تخلصي من البقع وارمي الكراكيب.. جددي مطبخك القديم

هناك الكثير من الأجزاء والأثاث في المنزل بحاجة إلى التغيير خاصة إذا مر عليه وقت طويل، وبالطبع هذا الأمر يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة، لكن لا تحملي الهم، حيث كشفت مصممة الديكور الأسترالية تشيري باربر كيف حولت مطبخًا خشبيا قديما إلى مملكة للسيدات، حيث تخلصت من خزانات الثمانينيات ذات التصميم القديم، وأضافت اللمسات العصرية ليصبح المطبخ لونه أخضر بلون النعناع، وقالت في مدونتها «التجديد من أجل الربح»، إن أحد الأشياء الرئيسية التي قامت بها استخدام الطلاء، لتحويل المكان، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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نساء فوق سن الـ50 يرتدين تصميمات من ماكس مارا

في عالم الموضة دائما ما نجد الفتيات والمراهقات موجودات على المسرح ليعرضن ما يُقدمه مصممو الأزياء في شكل مميز للغاية، ولكن يجب التفكير قليلا في النساء فوق الـ50 عاما، في الغالب لم تشاهد دول العالم أي عروض تخصهن في الأزياء. ولكن خلال هذا العام، اهتمت دار الأزياء الإيطالية ماكس مارا، بالنساء فوق سن الخمسين في متحف «نيوس» ببرلين، حيث ظهرت كل من المغنية الألمانية أوت ليمبر صاحبة الـ55 عامًا، والناشطة فى مجال الحفاظ على المحيطات كارولين ميرفي، 44 سنة على المسرح، وذلك وفقا لما ذكره موقع InStyle Magazine Australia.
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