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دراما رمضان 2019 فى ميزان النقاد.. استسهال بلا إبداع

مسلسل «زلزال» يفتقد سحر عبدالرحيم كمال.. وحلا شيحة عادت إلى الشاشة لكنها فقدت الكثير من وهجها.. ريهام عبدالغفور وحنان مطاوع تستحقان البطولة المطلقة
تحرير:ريهام عبدالوهاب ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
مسلسل ولد الغلابة - أحمد السقا - رمضان 2019
مسلسل ولد الغلابة - أحمد السقا - رمضان 2019
انتهى الموسم الدرامي لرمضان 2019، الذى شهد عرض نحو 25 مسلسلا ما بين أكشن وإثارة وغموض وكوميديا، رغم كونه موسمًا استثنائيا يشهد غياب أبرز نجومه من فنانين وكتاب ومخرجين؛ إلا أن هناك عددا من الفنانين نجحوا فى إثبات أنهم أصحاب مواهب حقيقية، وآخرين فرضوا أنفسهم على أبطال المسلسلات، وآخرين لم يسمع المشاهدون عنهم شيئا، ومع عدم طرح المسلسلات على موقع «اليوتيوب» يبقى فكرة الأعلى والأكثر متابعة فى رمضان المنقضي مجرد اجتهاد، مع عدم وجود أرقام ومؤشرات إحصائية، لذلك كان هناك ضرورة أن نرى مسلسلات رمضان بعيون النقاد والرابح والخاسر وفقًا لميزانهم.
*الموسم الرمضاني الأضعف وكانت البداية مع الناقد الفني، محمود عبدالشكور، الذي قال فى تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن الموسم الدرامي لرمضان الحالي هو الأضعف مقارنة بالموسم الماضي والسابق، اللذين كان يتواجد بهما نحو خمسة أعمال على الأقل نستطيع أن نصفها بالأفضل والأقوى، مؤكدا أن مسلسلات رمضان 2019
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مها أبو عوف تكشف التطورات الصحية لشقيقها: بدأ يتحسن

كشف الإعلامي عمرو أديب عن آخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف، الذى كان قد تعرض لوعكة صحية قبل أيام، لكن حالته بدأت فى التحسن بعض الشيء. وقال أديب، خلال حلقة الإثنين من برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه عبر فضائية «mbc مصر»، إنه يستمتع كثيرًا بتمثيل وأداء عزت أبو عوف، مضيفًا: «عزت لما تشتغل معاه تحس إنك شغال مع شخص برنس مثقف وعنده لغة وشيك، فهو لا يتذمَّر ولا يغضب، ودائمًا يحضر قبل مواعيده ولقاءاته بساعات»، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لعزت أبو عوف.
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فتحي عبدالوهاب: شخصيات «لمس أكتاف» واقعية

كشف الفنان فتحي عبدالوهاب، أنه اتصل بالفنان ياسر جلال ليشارك كضيف شرف في مسلسل "رحيم"، الذي عرض رمضان 2018، منوهًا بأنه ظهر في مشهد واحد مع "جلال" في هذا المسلسل، قدم فيه كل مشاعره وجهده مثل مشاركته هذا العام في مسلسل "لمس أكتاف". ولفت عبدالوهاب، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أن الفنان ياسر جلال هو من رشحه لـ"لمس أكتاف"، منوهًا إلى أنه طول الوقت يشعر بأن ياسر جلال يحمله مسئولية، وكان لا بد أن يثبت ثقته فيه.
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حنان مطاوع: مش مستعجلة على البطولة المطلقة

مجددًا، أكدت الفنانة حنان مطاوع، أنها لا تهتم كثيرًا بمسألة البطولة المطلقة، موضحة أن ما يعنيها هو طبيعة العمل، فهناك بعض الأعمال تتحمل أن يكون البطل واحدًا، وهناك نوع آخر يفرض البطولة الجماعية. وأوضحت خلال لقائها ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، اليوم الإثنين، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "لما جالى مسلسل لمس أكتاف، وأنه من بطولة الفنان ياسر جلال، ومتباع باسم ياسر جلال -ولي الشرف فى ذلك- انبهرت إن فيه حد بتقل الفنان فتحى عبدالوهاب فى المسلسل".
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