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محافظ الشرقية يأمر بإزالة قاعة أفراح غير مرخصة (صور)

تحرير:محمد فتحي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م
محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب
محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب
أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، بإزالة قاعة أفراح تحت الإنشاء وبدون ترخيص في شارع كوبري البحر بمدينة ههيا. جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية في مركز ومدينة ههيا، إذ تلاحظ أعمال إنشاء قاعة بالمخالفة بطريق كوبري البحر التابع لدائرة المركز، وبدون الحصول على ترخيص من مجلس المدينة، ما تتسبب في غلق الشارع أمام حركة السيارات ليصدر المحافظ أوامره إلى رئيس مركز ومدينة ههيا بالإزالة الفورية للقاعة وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
وكلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة ههيا، باستقدام اللودر لتنفيذ قرار الإزالة الصادر للقاعة المخالفة، ليشرف المحافظ بنفسه على أعمال الإزالة، وبرفقته اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد. وأكد غراب أنه لن يسمح لأي
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السيسي-فى-اجتماع-امني-لاستعدادات-أمم أفريقيا-

السيسي في اجتماع أمني لاستعدادات أمم إفريقيا

في الاتحادية وعلى مستوى أمني عالٍ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تستضيفها مصر انطلاقا من يوم 21 يونيو الجاري.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

البرلمان يوافق على إنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة التعليم، من حيث المبدأ بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، إذ تضمن التقرير أن مشروع القانون يأتي استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون.
مجلس-النواب (1)

نائب قنا عن أزمة المياه: مش بنلاقي نغسل الميت

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة عامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طالب فيها فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بتشكيل لجنة من الحكومة لبحث إشكالية نقص المياه وانقطاعها عن مركز نجع حمادي على فترات كثيرة، والعمل على وضع حل لهذه الأزمة في أقرب وقت، قائلا: "الأهالي يعانون كثيرا جراء هذه الأزمات، اللي بيموت مش بنلاقي ميه نغسله بيها". من ناحية أخرى، شهد اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، خلافا حادا بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
السفير-ابراهيم-يسرى

وفاة السفير إبراهيم يسري صاحب حملة «لا لنكسة الغاز»

توفي السفير إبراهيم يسري، الدبلوماسي المصري المتقاعد ومنسق الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز"، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض استمر عدة سنوات، عن عمر يناهز 89 عاما. وإبراهيم يسري سفير مصري سابق بالجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، ومنسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني"، ورفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
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احمد-المسلمي-معاون-مباحث-بلبيس (1)

إطلاق اسم الشهيد المسلمي على مدرسة «الخلوة» بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد المسلمي، على مدرسة «خلوة أبو مسلم» الابتدائية، التابعة للإدارة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد، موضحًا أن ذلك يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، وموافقة على الطلب الذي تقدمت به أسرة الشهيد لمكتب «شئون الشهداء» بديوان عام المحافظة، وذلك بعد نحو شهرين على استشهاده حال قيامه بضبط أحد العناصر الإجرامية بقرية «بني عليم» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
امتحانات-الصف-الأول الثانوي-بالتابلت‎ (1)

محافظ الشرقية من لجان الثانوية: «معندناش مشكلات»

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الأحد، لجان امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، حيث اقتصرت الجولة على عدد من المدارس بمدينة الزقازيق، ومنها «الشهيد أحمد وحيد» التجريبية للغات بنين، و«الزقازيق» الثانوية العسكرية بنين، بالإضافة إلى عدد من لجان امتحانات «الخدمات» و«التحرير» و«المنازل»؛ للاطمئنان على مستوى وسير الامتحانات، وما إذا كان لدى الطلاب أي شكاوى بشأن الامتحانات واللجان.
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