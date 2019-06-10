محافظ الشرقية يأمر بإزالة قاعة أفراح غير مرخصة (صور)

تحرير:محمد فتحي ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٣ م

محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، بإزالة قاعة أفراح تحت الإنشاء وبدون ترخيص في شارع كوبري البحر بمدينة ههيا. جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية في مركز ومدينة ههيا، إذ تلاحظ أعمال إنشاء قاعة بالمخالفة بطريق كوبري البحر التابع لدائرة المركز، وبدون الحصول على ترخيص من مجلس المدينة، ما تتسبب في غلق الشارع أمام حركة السيارات ليصدر المحافظ أوامره إلى رئيس مركز ومدينة ههيا بالإزالة الفورية للقاعة وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وكلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة ههيا، باستقدام اللودر لتنفيذ قرار الإزالة الصادر للقاعة المخالفة، ليشرف المحافظ بنفسه على أعمال الإزالة، وبرفقته اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد. وأكد غراب أنه لن يسمح لأي