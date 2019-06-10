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البرلمان يوافق على إنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا

شملت اختصاصات الهيئة الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات
تحرير:أحمد جاد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م
مجلس النواب
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة التعليم، من حيث المبدأ بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، إذ تضمن التقرير أن مشروع القانون يأتي استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون.
وأوضح الدكتور جمال هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان،أن هذا الأمر أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خصوصا في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية. وقال هاشم: إن القانون سيعمل على إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير
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السيسي-فى-اجتماع-امني-لاستعدادات-أمم أفريقيا-

السيسي في اجتماع أمني لاستعدادات أمم إفريقيا

في الاتحادية وعلى مستوى أمني عالٍ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تستضيفها مصر انطلاقا من يوم 21 يونيو الجاري.
إزالة-قاعه-أفراح-تحت-الإنشاء (6)

محافظ الشرقية يأمر بإزالة قاعة أفراح غير مرخصة (صور)

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، بإزالة قاعة أفراح تحت الإنشاء وبدون ترخيص في شارع كوبري البحر بمدينة ههيا. جاء ذلك خلال جولة محافظ الشرقية في مركز ومدينة ههيا، إذ تلاحظ أعمال إنشاء قاعة بالمخالفة بطريق كوبري البحر التابع لدائرة المركز، وبدون الحصول على ترخيص من مجلس المدينة، ما تتسبب في غلق الشارع أمام حركة السيارات ليصدر المحافظ أوامره إلى رئيس مركز ومدينة ههيا بالإزالة الفورية للقاعة وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة.
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نائب قنا عن أزمة المياه: مش بنلاقي نغسل الميت

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة عامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طالب فيها فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بتشكيل لجنة من الحكومة لبحث إشكالية نقص المياه وانقطاعها عن مركز نجع حمادي على فترات كثيرة، والعمل على وضع حل لهذه الأزمة في أقرب وقت، قائلا: "الأهالي يعانون كثيرا جراء هذه الأزمات، اللي بيموت مش بنلاقي ميه نغسله بيها". من ناحية أخرى، شهد اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، خلافا حادا بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
السفير-ابراهيم-يسرى

وفاة السفير إبراهيم يسري صاحب حملة «لا لنكسة الغاز»

توفي السفير إبراهيم يسري، الدبلوماسي المصري المتقاعد ومنسق الحملة الشعبية "لا لنكسة الغاز"، اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض استمر عدة سنوات، عن عمر يناهز 89 عاما. وإبراهيم يسري سفير مصري سابق بالجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، ومنسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني"، ورفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
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مجلس-النواب (1)

نائب قنا عن أزمة المياه: مش بنلاقي نغسل الميت

عقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسة عامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طالب فيها فتحي قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بتشكيل لجنة من الحكومة لبحث إشكالية نقص المياه وانقطاعها عن مركز نجع حمادي على فترات كثيرة، والعمل على وضع حل لهذه الأزمة في أقرب وقت، قائلا: "الأهالي يعانون كثيرا جراء هذه الأزمات، اللي بيموت مش بنلاقي ميه نغسله بيها". من ناحية أخرى، شهد اجتماع لجنة الشئون الإفريقية، اليوم الإثنين، خلافا حادا بين أحد النواب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم توافق على قانون نقابة المهن التعليمية

أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، على موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة المهن التعليمية، مشترطا عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن التشريع المرتقب يخاطب جموع المعلمين، لذا يجب استطلاع رأي جميع المختصين من خلال عقد جلسات استماع، جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، الذي أكد أن اللجنة انتهت من عدد من مواد القانون وتستكمل خلال هذا الأسبوع مناقشة باقي المواد، مشيرا إلى أن التشريع لمصلحة المعلمين.
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«النواب» يقر تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مع إحالته لمجلس الدولة، على أن يتم التصويت النهائي بجلسة الثلاثاء. جاءت الموافقة بعد مناقشة التقرير، إذ تضمن أن مشروع القانون المعروض نفاذا للاستحقاق الدستوري وتطبيقا لنص المادة (193/3) من الدستور الذي يحدد وينظم كيفية اختيار رئيس المحكمة الدستورية بقرار يصدر من رئيس الجمهورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
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البرلمان يُقر تعديلات الهيئات القضائية وفقًا للدستور

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. جاءت موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
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