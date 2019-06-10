البرلمان يوافق على إنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا

شملت اختصاصات الهيئة الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات

تحرير:أحمد جاد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٦ م

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير لجنة التعليم، من حيث المبدأ بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، إذ تضمن التقرير أن مشروع القانون يأتي استكمالا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمي، وبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون.

وأوضح الدكتور جمال هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان،أن هذا الأمر أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خصوصا في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية. وقال هاشم: إن القانون سيعمل على إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير

وأوضح الدكتور جمال هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان،أن هذا الأمر أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خصوصا في السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية.

وقال هاشم: إن القانون سيعمل على إنشاء هيئة عامة لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تتبع الوزير المختص بالبحث العلمي ومقرها محافظة القاهرة ومنحها الحق في إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، بقرار من مجلس إدارتها.

وأشار إلى أنه ستكون الهيئة كيانا اعتباريا تقوم بتمويل البحث العلمي بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار حتى تتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التي تمولها.

وشملت اختصاصات الهيئة الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة، ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا، ودعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا، وتمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.

كما تشمل إدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، كما يمكنها من الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والمعاهد.

وللهيئة التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتم تعديل لفظ الابتكار حتى لا يقتصر على العلوم والتنمية التكنولوجية فقط مما يوحى باستكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد وتنمية الاقتصاد المعرفي.

وتضمن تقرير اللجنة أن هذا المشروع بقانون سيؤدى إلى استكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد وتنمية الاقتصاد المعرفى، ويٌمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التى تقوم بتمويلها، وإدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، ويٌمكنها من الاشتراك فى تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية، مما يعود بالنفع على الوطن.

ووافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديلات قانون «المنظمات النقابية العمالية»، الذي قدمته الحكومة، بعد عام ونصف العام من إقرار القانون الحالي، ويأتي التعديل المقدم من الحكومة، استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية بضرورة توفير مزيد من الحريات للعمل النقابي في مصر.

وأكد عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوي العاملة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، لأهميته الشديدة في تطوير العمل النقابي في مصر.

وأشار محمد إلى أن اللجنة ستحدد خلال الأيام المقبلة اجتماعا لمناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون لإقراره سريعا خلال دور الانعقاد الحالي.

وتتضمن التعديلات 9 مواد، تخفض خلالها الحكومة الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين «اللجنة النقابية» من 150 عاملا إلى 50 عاملا فقط، وتشكيل «النقابة العامة» من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل، وتلغي التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.