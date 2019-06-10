نجم ليفربول السابق: ميسي الأحق بالكرة الذهبية

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م

ليونيل ميسي

كشف جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني هو الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم والحصول على الكرة الذهبية، حيث أكد كاراجر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن الكرة الذهبية لن يفوز بها لاعب مدافع؛ لأن هذا أمر ليس معتادًا في كرة القدم. وقال جيمي كاراجر خلال تصريحاته إنه يرى فان دايك يتقدم على ليونيل ميسي في سباق الكرة الذهبية عبر مواقع المراهنات لكن في تاريخ كرة القدم نادرًا عندما يحصل مدافع على هذه الجائزة.

وواصل كاراجر تصريحاته بأنه يرى ليونيل ميسي هو الأحق في الفوز بالكرة الذهبية قائلا: "لم يفز بها مدافع من قبل سوى كانافارو وبعد كأس العالم 2006، لا أعتقد أن ظروف الموسم تغيرت بذلك الشكل في الأشهر الأخيرة". واختتم كاراجر تصريحاته بأن فان دايك توج بدوري أبطال أوروبا وهي بطولة كبيرة لكنه حزين ومحبط بسبب