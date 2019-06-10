رياضة

نجم ليفربول السابق: ميسي الأحق بالكرة الذهبية

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٨ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كشف جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني هو الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم والحصول على الكرة الذهبية، حيث أكد كاراجر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن الكرة الذهبية لن يفوز بها لاعب مدافع؛ لأن هذا أمر ليس معتادًا في كرة القدم. وقال جيمي كاراجر خلال تصريحاته إنه يرى فان دايك يتقدم على ليونيل ميسي في سباق الكرة الذهبية عبر مواقع المراهنات لكن في تاريخ كرة القدم نادرًا عندما يحصل مدافع على هذه الجائزة.
وواصل كاراجر تصريحاته بأنه يرى ليونيل ميسي هو الأحق في الفوز بالكرة الذهبية قائلا: "لم يفز بها مدافع من قبل سوى كانافارو وبعد كأس العالم 2006، لا أعتقد أن ظروف الموسم تغيرت بذلك الشكل في الأشهر الأخيرة". واختتم كاراجر تصريحاته بأن فان دايك توج بدوري أبطال أوروبا وهي بطولة كبيرة لكنه حزين ومحبط بسبب
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جروس يهدد الزمالك باللجوء إلى الفيفا لهذا السبب

هدد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجلس إدارة القلعة البيضاء باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم حصوله على باقي مستحقاته، حيث يتبقى لكريستيان جروس 300 ألف يورو قيمة الفوز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية والتي نجح في قيادة الفارس الأبيض للتتويج بها على حساب فريق نهضة بركان المغربي. ومنح السويسري جروس مهلة أخيرة لمجلس إدارة الزمالك لدفع المكافأة الخاصة بالكونفيدرالية وذلك بعدما تحدث مع وكيله محمد الحبشي.
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هل تنهي أحداث الترجي والوداد أزمة الأهلي والجبلاية؟

كشفت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أزمة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إعادتها، ستسهم في احتواء أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع مجلس اتحاد الكرة، بسبب الدوري. بحسب المصادر، لـ«التحرير»، اليوم، فإن الاتحاد الإفريقي سيمد القيد بعد أمم إفريقيا نظرًا لإعادة مباراة الوداد والترجي لأنهما سيخوضان المباراة بالقوائم القديمة، وواصلت المصادر بأن مد القيد سيسهم في حل الأزمة مع الأهلي حتى يتسنى له قيد صفقاته الجديدة بدون أزمات.
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مدرب كينيا يكشف عن أقوى منتخب في إفريقيا

كشف الفرنسي سيباستيان مينيي، المدير الفني لمنتخب كينيا، عن أن عودة المنتخب الكيني للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد غياب دام 15 عامًا، لن تكون للسياحة أو للشهرة، بل لتحقيق نتائج مميزة أمام الجميع في البطولة والمنافسة على اللقب في أرض الفراعنة، وأوضح سيباستيان مينيي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء صينية، أن "الوصول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 15 عامًا هو إنجاز مهم، لكن لن نكتفي بهذا الإنجاز"، مؤكدا أنهم سيحققون إنجازا جديدا خلال البطولة.
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محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
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محمد صلاح ثانيًا في استفتاء أفضل لاعب في العالم

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدولي المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان. وتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الاستفتاء، حيث حصد 145.100 صوت من أصوات الجماهير، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني حاصلًا على 132.500 صوت.
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ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري الأبطال (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والتي فاز بها فريق ليفربول يوم السبت الماضي، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد، وفاز الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل هدف من خلال التصويت الجماهيري، متفوقًا على رونالدو وروبن وزميله في الفريق راكيتيتش. الجائزة شهدت منافسة شرسة حيث نافس ميسي على الجائزة، رونالدو مهاجم يوفنتوس بهدفه في مانشستر يونايتد، وراكيتيتش في توتنهام، وآريين روبن لاعب بايرن ميونخ في بنفيكا.
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بقيادة صلاح| 3 لاعبين ينافسون ميسي في الكرة الذهبية

ساهم تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام يوم السبت الماضي، في أن يصبح الكثير من لاعبيه المحوريين مرشحين بقوة للتتويج بالكرة الذهبية هذا الموسم، ومنافسة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. يأتي ذلك بعدما سبق أن صرح مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو بأن الفائز بالكرة الذهبية يجب أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي النظرية التي من المفترض أن تبعد ميسي عن الجائزة، وبالنسبة إلى المرشحين لمنافسة النجم الأرجنتيني، فسيكون في مقدمتهم أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ورجل المباراة النهائية فيرجيل فان ديك.
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