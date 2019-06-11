يقلل من النوبات.. دواء جديد للصداع الانتحاري

تحدث هجمات الصداع العنقودي من مرة إلى ثماني مرات في اليوم، ويمكن أن تتكرر مرة أخرى خلال نفس شهر، لذا حاول الأطباء التوصل إلى عقار لمنع تكراره والتخفيف من حدته
الحياة من حولنا ضغطت على الإنسان بكل السبل الممكنة، ستجد نفسك تدخل في صراعات لا تعلم عنها شيئًا، ولكن عليك خوضها وعدم النظر إلى الوراء حتى لا تسبقك الحياة وتدهسك، وسينتج عن هذه المعارك الحياتية نوعان من الأشخاص، الأول هو شخص قادر على كبح الضعف والاستسلام بإرادته صابرا واثقًا من نفسه رغم التحديات، يعلم جيدًا ماذا سيفعل ومتى يتوقف، الطريق قد يكون مظلمًا لكنه يعلم أنه لا يوجد أحد يملك مصباح الإنارة غيره، والنوع الثاني هم من رفعوا راية الاستسلام سريعًا دون محاولة البذل والاجتهاد، وبالتالي هم الأكثر عرضة للصداع المزمن، أي الصداع الانتحاري.
يعاني الكثير من صداع شديد لا يوجد علاج له على الإطلاق، غير بعض من المسكنات قصيرة المدى والتأثير، لذا وافقت إدارة الولايات المتحدة للطعام والعقاقير الطبية على الدواء الأول المسئول عن علاج الصداع العنقودي المنهك أو المدمر، حيث كان يصفه البعض بأنه "الصداع الانتحاري"، يعتقد الكثير أن هذا النوع يعتبر من
يعاني الكثير من صداع شديد لا يوجد علاج له على الإطلاق، غير بعض من المسكنات قصيرة المدى والتأثير، لذا وافقت إدارة الولايات المتحدة للطعام والعقاقير الطبية على الدواء الأول المسئول عن علاج الصداع العنقودي المنهك أو المدمر، حيث كان يصفه البعض بأنه "الصداع الانتحاري"، يعتقد الكثير أن هذا النوع يعتبر من أكثر أنواع الصداع ألمًا، يترك الذين يعانون في نوبات قصيرة أو شديدة من آلام الرأس، وقد يستمر إلى ما يقرب من 15 دقيقة، ويعود مرة أخرى خلال اليوم، نقلًا عن "dailymail".
فمثل هذا الصداع المتكرر من المحتمل أن يحدث مرارًا وتكرارًا لمدة أسابيع أو شهور، وغالبًا ما يكون في نفس الوقت في اليوم أو السنة، وفي كثير من الأحيان لا يتم علاجه، أو يتم التعامل معه بطريقة خاطئة، لذا من أجل صحة المرضى والتخفيف عنهم قامت الإدارة الأمريكية بالموافقة على عقار جديد عن طريق الحقن من أجل علاج مثل هذه الأنواع من الصداع، كما أنه يعتبر أول عقار يقلل من حدوث الصداع العنقودي.
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يوجد نحو ما يقرب من 200.000 شخص يعانون من هذا الصداع، وقد تصل شدة الألم إلى ضرب رؤوسهم في الحوائط أو الجدران، في محاولة منهم أن يصرفوا انتباههم عن الألم الناتج عن ذلك، قد تحدث هجمات الصداع العنقودي من مرة إلى ثماني مرات في اليوم، ويمكن أن تتكرر مرة أخرى خلال نفس الشهر، بعض المرضى قد يحصلون على فترات طويلة من الراحة خالية تمامًا من الصداع، والبعض الآخر قد يقل عددهم، يعانون من صداع عنقودي مزمن، ولا يشعرون بالراحة على الإطلاق.
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كما أن العيادات دائمًا معتادة على الصداع النصفي ويعتبر مألوفا بشكل كبير لدى الأطباء، لذا من المحتمل أن يخلط الأطباء بين نوعي الصداع، ولكن الصداع العنقودي أو المزمن قد يختلف كثيرًا عن الصداع النصفي في الأعراض، وبالتالي تختلف أيضًا طرق العلاج، بالنسبة للصداع النصفي له بعض المحفزات البيئية أو الظرفية، فبينما الصداع النصفي يصيب كثيرا من النساء، فإن الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة بالصداع العنقودي، وعلى الرغم من أنه يحدث بشكل متكرر، فلا توجد محفزات تزيد حدته.
إضافة إلى أنه يأتي بسرعة، وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا بإحساس حارق يركز على جانب واحد من الرأس، ويُعتقد أنه ناجم عن اختلالات في الناقل العصبي، خاصة فيما يتعلق بالدوبامين، وحتى الآن الأدوية المتاحة تعمل على التقصير من مدة حدوثه، ولكن ما زال لا يعمل مع تكراره، ومعظم العلاجات الفعالة تضم حقنة تؤخذ في مؤخرة الرأس.
وبعد أبحاث عديدة حصل عقار جديد عن طريق الحقن الذاتي على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير يسمى "Emgality" يعمل على تقليل عدد مرات حدوث الصداع، وقال الطبيب إريك باستينجز، نائب مدير قسم منتجات الأعصاب في مركز الأدوية التابع لإدارة الأغذية والعقاقير (FDA)، إن هذا العقار يقلل من تكرار نوبات الصداع العنقودي، وهي حالة مؤلمة للغاية وتجعلك تشعر بالوهن في أغلب الأحيان".
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