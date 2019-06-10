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بمشاركة 300 عارض.. مصر تستقبل «The Big 5» العقاري

تحرير:كريم ربيع ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
معرض The Big 5 -أرشيفية-
معرض The Big 5 -أرشيفية-
على مساحة 30 ألف متر مربع، وبمشاركة 13 ألف زائر متخصص من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المعنيين بقطاع البناء والتشييد، يعرض 300 من العارضيين المصريين والأجانب مختلف منتجات وخامات البناء والتشييد والحلول الخاصة بهذا القطاع، في المعرض الأكبر بمصر وشمال إفريقيا بقطاع التشييد والبناء «The Big 5 Construct Egypt» في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل من العام الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية. وأعلنت «دي إم جي إيفنتس» التابعة لمجموعة «الدايلي ميل» العالمية عن مشاركتها لشركة ACG-ITF، إطلاق النسخة المصرية للمعرض، بحضور جمعية كوالي الشرق الأوسط.
كشف تقرير صادر عن «dmg events» عن سوق البناء والتشييد بالتعاون مع MEED Projects، أن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتمتع بوفرة في الإنفاق الإجمالي على مشاريع البناء خلال العامين الماضيين، حيث حققت عقود ممنوحة بأكثر من 33 مليار دولار في 2018، متخطية السعودية وهي
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الجنية-المصري

بلومبرج: الجنيه صاحب ثاني أفضل أداء بالعالم في 2019

يعد الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري.. بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية. وقالت الوكالة في تقرير لها تحت عنوان "مفاجأة التضخم في مصر تقلص من احتمالات خفض الفائدة" اليوم الإثنين، إن الجنيه المصرى حقق ثانى أفضل أداء فى العالم مقابل الدولار حتى الآن، حيث تم تداوله بنسبة 0.2% أقوى مقابل العملة الأمريكية اعتبارًا من الساعة 2:23 مساءً في القاهرة. وحل الجنيه المصري ثانيًا بعد الروبل الروسي على كل العملات التي تتبعها بلومبرج. وارتفع الجنيه بنحو 5 % مقابل الدولار منذ بداية العام بدعم من تدفقات النقد الأجنبي.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

بعد الاكتفاء| لهذه الأسباب الحكومة تصدر الغاز للخارج

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس"، أن قرار الحكومة المصرية ووزارة البترول السماح لشركتى «إينى» و«بى بى» تصدير كميات من الغاز شريطة تلبية احتياجات السوق المحلى أولا، منوها بأن هناك اتفاقا مبرما يتضمن حق الشركتين أيضا فى استغلال كميات الغاز المنتجة الفائضة وبيعها فى الأسواق الخارجية شريطة الحصول على موافقة وزارة البترول. وعن الحقول التى تمتلك فيها هذه الشركات حصصا إنتاجية يأتى فى مقدمتها مشروعات ظهر وحقول شمال الإسكندرية، وذلك بعد تسييل الغاز بمصنع إدكو للإسالة ومن ثم تدفيعه عبر ناقلات أو سفن تقوم بنقله وبيعه لأوروبا.
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فودافون تعلق على تغريمها 10 ملايين جنيه من تنظيم الاتصالات

قال أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، تعليقًا على الغرامة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الشركة تدرس في الوقت الحالي حجم الغرامة والأسس القانونية التي بناء عليها اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره عليها، وأضاف لـ"التحرير"، أن فودافون لم يتم مخاطبتها حتى الآن رسميا بهذا القرار وأنهم علموا به من وسائل الإعلام، لذلك سوف يتم تشكيل لجنة قانونية لبحث الأسس القانونية والتظيمية التي صدر بناء عليها هذه الغرامة وحجمها.
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«السوريين منورين مصر» باستثماراتهم في 5500 شركة

أشعل المحامي سمير صبري فتيل قضية قد يكون لها تبعات كثيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تقدم ببلاغ للنائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين إلى مصر، وأنهم حولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية، الأمر الذي اعتبره كثيرون مبالغا فيه وغير مبرر فدشنوا هاشتاج «#السوريين_منورين_مصر» ليتصدر تويتر منذ أمس. فما الأسباب التي دفعت المحامي المعروف بقضاياه المثيرة للجدل إلى تحريك هذا البلاغ؟، وكم يبلغ حجم استثمارات السوريين في مصر؟
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المطاعم-السورية-في-مصر (2)

«السوريين منورين مصر» باستثماراتهم في 5500 شركة

أشعل المحامي سمير صبري فتيل قضية قد يكون لها تبعات كثيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تقدم ببلاغ للنائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين إلى مصر، وأنهم حولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية، الأمر الذي اعتبره كثيرون مبالغا فيه وغير مبرر فدشنوا هاشتاج «#السوريين_منورين_مصر» ليتصدر تويتر منذ أمس. فما الأسباب التي دفعت المحامي المعروف بقضاياه المثيرة للجدل إلى تحريك هذا البلاغ؟، وكم يبلغ حجم استثمارات السوريين في مصر؟
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بعد مماطلتهم.. هل يمكن الاستغناء عن السياحة الروسية؟

روسيا قد تستأنف رحلات الطيران العارض (الشارتر) إلى مصر هذا العام، حسب ما ذكره تقرير لوكالة أنباء سبوتنيك يوم الجمعة، نقلا عن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتروف. جاءت تصريحات مانتوروف على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في سان بطرسبرج، عقب لقائه في اليوم السابق مع وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار. وقال مانتوروف إن "من الصعب أن أقول متى سيحدث هذا -استئناف رحلات الطيران العارض بين البلدين- لكن نعول على أن يكون في هذا العام، على الأرجح».
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آثار انخفاض تداولات البورصة لـ10 ملايين دولار يوميا

أزمة شديدة تعاني منها البورصة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، من ضعف في أحجام التداول وتراجع السيولة، مع تراجعات مستمرة خفَّضَت المؤشر الرئيس للسوق «إيجي إكس 30» من مستويات الـ15 ألف نقطة، إلى مستوى الـ13787 نقطة بنهاية تداولات الإثنين، وتمر البورصة بفترة عصيبة نتيجة ضعف أداء وأحجام التدول لعدم وجود محفزات.. فما الأسباب الحقيقية لضعف أحجام التداول بالبورصة خلال الفترة الحالية؟ وما المحفزات الكفيلة بتنشيط السوق وزيادة أحجام التداول ومستويات السيولة؟
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خليها تصدي تضرب بقوة.. 23% تراجعا في مبيعات الملاكي

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن مبيعات شهر أبريل 2019، تراجعا كبيرا في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل لـ18.5%، رغم مزاعم التجار بزيادة مبيعات أبريل.
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