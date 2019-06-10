بمشاركة 300 عارض.. مصر تستقبل «The Big 5» العقاري

تحرير:كريم ربيع ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

معرض The Big 5 -أرشيفية-

على مساحة 30 ألف متر مربع، وبمشاركة 13 ألف زائر متخصص من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المعنيين بقطاع البناء والتشييد، يعرض 300 من العارضيين المصريين والأجانب مختلف منتجات وخامات البناء والتشييد والحلول الخاصة بهذا القطاع، في المعرض الأكبر بمصر وشمال إفريقيا بقطاع التشييد والبناء «The Big 5 Construct Egypt» في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل من العام الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية. وأعلنت «دي إم جي إيفنتس» التابعة لمجموعة «الدايلي ميل» العالمية عن مشاركتها لشركة ACG-ITF، إطلاق النسخة المصرية للمعرض، بحضور جمعية كوالي الشرق الأوسط.

كشف تقرير صادر عن «dmg events» عن سوق البناء والتشييد بالتعاون مع MEED Projects، أن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتمتع بوفرة في الإنفاق الإجمالي على مشاريع البناء خلال العامين الماضيين، حيث حققت عقود ممنوحة بأكثر من 33 مليار دولار في 2018، متخطية السعودية وهي