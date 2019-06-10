زوجة لينين الرملي عن مرضه: الدولة لم تقصر في علاجه

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

الكاتب المسرحي لينين الرملي

كشفت السيدة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، اليوم الأحد، حقيقة اتهام الحكومة المصرية، بالتقصير في التكفل بعلاجه حسبما أُشيع، حيث إنه يعاني من أزمة صحية استدعت نقله، منذ فترة، لأحد المستشفيات، ولم تعلن أسرته طبيعة حالته الصحية. وتعلّيقًا على مقال للكاتب صلاح منتصر، نشره حول لينين الرملي، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قالت فاطمة المعدول: "كانت مفاجأة أن أقرأ هذا المقال الرقيق الذي كتبه الأستاذ صلاح منتصر عن لينين الرملي ومرضه، وتفاجأت أكثر من ردود الفعل التي تتهم الحكومة بالتقصير في علاجه".

أضافت فاطمة المعدول، زوجة لينين الرملي، عبر حسابها بـ"فيسبوك": "الحقيقة أن الدولة لم تقصر لأنني أنا وأولاده لم نطلب علاجا على نفقة الدولة ولم نعلن عن مرضه، وهذا تنفيذًا لوصيته، وأشكر كل من كتب وتمنى له الشفاء". ووفقًا لمقال صلاح منتصر، فإن "لينين الرملي يعاني منذ سنوات المرض ويرقد صامتًا في أحد المستشفيات،