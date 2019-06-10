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زوجة لينين الرملي عن مرضه: الدولة لم تقصر في علاجه

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
الكاتب المسرحي لينين الرملي
الكاتب المسرحي لينين الرملي
كشفت السيدة فاطمة المعدول، زوجة الكاتب المسرحي الكبير لينين الرملي، اليوم الأحد، حقيقة اتهام الحكومة المصرية، بالتقصير في التكفل بعلاجه حسبما أُشيع، حيث إنه يعاني من أزمة صحية استدعت نقله، منذ فترة، لأحد المستشفيات، ولم تعلن أسرته طبيعة حالته الصحية. وتعلّيقًا على مقال للكاتب صلاح منتصر، نشره حول لينين الرملي، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، قالت فاطمة المعدول: "كانت مفاجأة أن أقرأ هذا المقال الرقيق الذي كتبه الأستاذ صلاح منتصر عن لينين الرملي ومرضه، وتفاجأت أكثر من ردود الفعل التي تتهم الحكومة بالتقصير في علاجه".
أضافت فاطمة المعدول، زوجة لينين الرملي، عبر حسابها بـ"فيسبوك": "الحقيقة أن الدولة لم تقصر لأنني أنا وأولاده لم نطلب علاجا على نفقة الدولة ولم نعلن عن مرضه، وهذا تنفيذًا لوصيته، وأشكر كل من كتب وتمنى له الشفاء". ووفقًا لمقال صلاح منتصر، فإن "لينين الرملي يعاني منذ سنوات المرض ويرقد صامتًا في أحد المستشفيات،
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محمد هنيدي

هنيدي يكشف عن اسم فيلمه الجديد: «عقلة الإصبع» قادم

كشف الفنان محمد هنيدي، عن اسم فيلمه الجديد المنتظر والذي أعلن عنه قبل أيام، ويجسد فيه شخصية "عقلة الإصبع"، من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتحت إشراف شركات عالمية، وكتب محمد هنيدي اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "توكلنا على الله.. اسم فيلمي الجديد كينج سايز وهيكون عن عقلة الإصبع.. استنوا الإعلان الأول بكرة بإذن الله، يلا كل حد هيستنى الإعلان لايك، وطبعًا أنا ممكن أغفلكوا وأعمل دور عملاق.. بس كده المنتج هيغرم بتاع مليار جنيه في الجرافيك، فاخترنا الأرخص"، كما نشر الأفيش الرسمي للعمل تحت عبارة: "قريبا".
ما-وراء-الطبيعة

حلم أحمد خالد توفيق يتحقق.. في انتظار ما وراء الطبيعة

تحل اليوم الذكرى 57 لميلاد الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي كان يحلم دائما بأن تعرض أعماله الأدبية على الشاشات للجمهور، سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، ولكن هذا الحلم لم يتحقق في حياته، وبعدما مرّ أكثر من عام على رحيله في 2 أبريل عام 2018، تحقق هذا الحلم بعد مماته، وكانت البداية مع عرض مسلسل "زودياك" الذي أنتجه محمد حفظي، في شهر رمضان الماضي، وهو مقتبس من نص أحمد خالد توفيق، الذي يحمل اسم «حظك اليوم»، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل «العراب».
فريد-الأطرش

سوريون نوروا الفن المصري.. شمس «فريد وأسمهان» ساطعة

ردود فعل واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تفاعلًا مع هاشتاج يحمل اسم "السوريين منورين مصر"، حيث أكد المدونون عبر الهاشتاج أن مصر تعتبر بلد السوريين الثاني، وأنهم يرحبون بكل سوري على أرض مصر، وشارك في هذه الحملة الكثير من مشاهير الفن، وبينهم محمد هنيدي الذي كتب عبر "تويتر": "كنا دولة واحدة من قبل ومهما حصل هنفضل برضو دولة واحدة"، كما كتبت كندة علوش: "السوريين منورين مصر هاشتاج جميل وكله محبة، موجة حب جماعية عفوية.. وأنا مني ‎المصريين منورين الدنيا"، وغيرهم ممن تفاعلوا مع الهاشتاج.
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اسعاد-يونس

إسعاد يونس: شريف مدكور حالة فريدة تشع نورا

وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة دعم إلى الإعلامي شريف مدكور، بعد إصابته بسرطان القولون، تحدثت فيها عن مميزات يتمتع بها لا تتوفر في الكثير من الناس، وكتبت عبر "إنستجرام": "الحبيب الغالي، في حديثك بتقول إنك طلبت من العلي القدير إنه يديلك علامة تدل على رضاه، وإنك بتعتبر مرضك علامة لأنه أظهرلك كم الحب اللي الناس بتحبهولك، الحقيقة مش كده بس، قدرك شاء إنه يصنع منك رول موديل لناس كتير، رول موديل في تعامل الإنسان مع معطياته وأدواته في الدنيا، وإنه يشكل شخصيته وقناعاته بإرادة حرة من داخله، مش طبقا ولا انصياعا لطلبات يمليها الآخرين عليه علشان يعجبهم".
هيفاء-وهبى (2)

تعرف على حقيقة إصابة هيفاء وهبي بالسرطان

لا تزال التكهنات قائمة حول حقيقة مرض الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منذ إعلانها في رسالة كتبتها أول أيام عيد الفطر، عبر حسابها بـ"تويتر"، عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث قالت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، أثار الجدل بتغريدة جاء فيها "للأسف هيفاء فعلا مريضة، كبدها تعبان كتير، وبحاجة إلى علاج مكثف، ادعولها بالشفاء".
شريف-مدكور (3)

شريف مدكور يكشف كواليس مرضه: عندنا أحسن أطباء في العالم

كشف الإعلامي شريف مدكور، كواليس مرضه بالسرطان، حيث بدأت بالعثور على دم مما جعله يجرى فحوصا طبية، وبعد إجراء الفحوص اللازمة، أكد له الأطباء أنه أصيب بـ"الكانسر"، وقاموا بالاتصال بوالده وبدوره أخبره بحقيقة المرض. ووجه مدكور، الشكر لمتابعيه ومحبيه فى أول ظهور له خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مؤكدًا أنه أجرى عملية جراحية منذ حوالى شهر، وحاليًا يخضع للعلاج بجلسات الكيماوي، وكل 3 أسبوع جلسة أخرى مع الأقراص.
الفنان-محمد-سعد (1)

«فوق كوبري استانلي» مسرحية جديدة لمحمد سعد بالسعودية

يقدم النجم محمد سعد لجمهور المملكة العربية السعودية، مسرحية جديدة بعنوان "فوق كوبري استانلي"، على مسرح جامعة دار العلوم بالرياض، في الفترة ما بين 5 - 7 يونيو. ونشرت قناة MBC1، برومو تشويقي للعرض المسرحي، ويظهر فيه محمد سعد بشخصية "بوحة"، وهو يقول: "فوق كوبري استانلي، صبح صبح يا عم الحاج"، كما روّج لها على طريقته الخاصة، بنشر مقطع فيديو أثناء وصوله إلى الفندق الذي يقطن به في الرياض، يظهر فيه مجسدًا لشخصية "بوحة"، وهو يقول: "هي دي السعودية.. هي دي الرياض.. هنطلع على مسرح دار العلوم أو دار المسنين مش فارقة إحنا دايسين".
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