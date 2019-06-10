بلومبرج: الجنيه صاحب ثاني أفضل أداء بالعالم في 2019

منذ بداية العام الجاري بدأ الجنيه رحلة صعود أمام الدولار، حتى سجل أعلى مستوى له في عامين، مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة

تحرير:أمل نبيل ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

الجنيه المصري

يعد الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري.. بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية. وقالت الوكالة في تقرير لها تحت عنوان "مفاجأة التضخم في مصر تقلص من احتمالات خفض الفائدة" اليوم الإثنين، إن الجنيه المصرى حقق ثانى أفضل أداء فى العالم مقابل الدولار حتى الآن، حيث تم تداوله بنسبة 0.2% أقوى مقابل العملة الأمريكية اعتبارًا من الساعة 2:23 مساءً في القاهرة. وحل الجنيه المصري ثانيًا بعد الروبل الروسي على كل العملات التي تتبعها بلومبرج. وارتفع الجنيه بنحو 5 % مقابل الدولار منذ بداية العام بدعم من تدفقات النقد الأجنبي.

البنك المركزي سيستمر في تثبيت أسعار الفائدة وأشارت بلومبرج إلى أن عودة معدلات التضخم في مصر للارتفاع مجددا خلال مايو، حتى قبل الموجة المتوقعة من زيادة الأسعار مع خفض دعم الوقود، يدفعان البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية. وتشكل تخفيضات دعم الوقود، والتي من المتوقع أن تتم في