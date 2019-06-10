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بلومبرج: الجنيه صاحب ثاني أفضل أداء بالعالم في 2019

منذ بداية العام الجاري بدأ الجنيه رحلة صعود أمام الدولار، حتى سجل أعلى مستوى له في عامين، مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة
تحرير:أمل نبيل ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
الجنيه المصري
الجنيه المصري
يعد الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري.. بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية. وقالت الوكالة في تقرير لها تحت عنوان "مفاجأة التضخم في مصر تقلص من احتمالات خفض الفائدة" اليوم الإثنين، إن الجنيه المصرى حقق ثانى أفضل أداء فى العالم مقابل الدولار حتى الآن، حيث تم تداوله بنسبة 0.2% أقوى مقابل العملة الأمريكية اعتبارًا من الساعة 2:23 مساءً في القاهرة. وحل الجنيه المصري ثانيًا بعد الروبل الروسي على كل العملات التي تتبعها بلومبرج. وارتفع الجنيه بنحو 5 % مقابل الدولار منذ بداية العام بدعم من تدفقات النقد الأجنبي.
البنك المركزي سيستمر في تثبيت أسعار الفائدة وأشارت بلومبرج إلى أن عودة معدلات التضخم في مصر للارتفاع مجددا خلال مايو، حتى قبل الموجة المتوقعة من زيادة الأسعار مع خفض دعم الوقود، يدفعان البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية. وتشكل تخفيضات دعم الوقود، والتي من المتوقع أن تتم في
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طارق-الملا-وزير-البترول-02

بعد الاكتفاء| لهذه الأسباب الحكومة تصدر الغاز للخارج

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس"، أن قرار الحكومة المصرية ووزارة البترول السماح لشركتى «إينى» و«بى بى» تصدير كميات من الغاز شريطة تلبية احتياجات السوق المحلى أولا، منوها بأن هناك اتفاقا مبرما يتضمن حق الشركتين أيضا فى استغلال كميات الغاز المنتجة الفائضة وبيعها فى الأسواق الخارجية شريطة الحصول على موافقة وزارة البترول. وعن الحقول التى تمتلك فيها هذه الشركات حصصا إنتاجية يأتى فى مقدمتها مشروعات ظهر وحقول شمال الإسكندرية، وذلك بعد تسييل الغاز بمصنع إدكو للإسالة ومن ثم تدفيعه عبر ناقلات أو سفن تقوم بنقله وبيعه لأوروبا.
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بمشاركة 300 عارض.. مصر تستقبل «The Big 5» العقاري

على مساحة 30 ألف متر مربع، وبمشاركة 13 ألف زائر متخصص من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المعنيين بقطاع البناء والتشييد، يعرض 300 من العارضيين المصريين والأجانب مختلف منتجات وخامات البناء والتشييد والحلول الخاصة بهذا القطاع، في المعرض الأكبر بمصر وشمال إفريقيا بقطاع التشييد والبناء «The Big 5 Construct Egypt» في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل من العام الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية. وأعلنت «دي إم جي إيفنتس» التابعة لمجموعة «الدايلي ميل» العالمية عن مشاركتها لشركة ACG-ITF، إطلاق النسخة المصرية للمعرض، بحضور جمعية كوالي الشرق الأوسط.
ايمن عصام فودافون

فودافون تعلق على تغريمها 10 ملايين جنيه من تنظيم الاتصالات

قال أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، تعليقًا على الغرامة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الشركة تدرس في الوقت الحالي حجم الغرامة والأسس القانونية التي بناء عليها اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره عليها، وأضاف لـ"التحرير"، أن فودافون لم يتم مخاطبتها حتى الآن رسميا بهذا القرار وأنهم علموا به من وسائل الإعلام، لذلك سوف يتم تشكيل لجنة قانونية لبحث الأسس القانونية والتظيمية التي صدر بناء عليها هذه الغرامة وحجمها.
المطاعم-السورية-في-مصر (2)

«السوريين منورين مصر» باستثماراتهم في 5500 شركة

أشعل المحامي سمير صبري فتيل قضية قد يكون لها تبعات كثيرة خلال الفترة المقبلة، بعد أن تقدم ببلاغ للنائب العام يطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن مصادر أموال السوريين الوافدين إلى مصر، وأنهم حولوا بعض ضواحي العاصمة المصرية إلى مدن سورية، الأمر الذي اعتبره كثيرون مبالغا فيه وغير مبرر فدشنوا هاشتاج «#السوريين_منورين_مصر» ليتصدر تويتر منذ أمس. فما الأسباب التي دفعت المحامي المعروف بقضاياه المثيرة للجدل إلى تحريك هذا البلاغ؟، وكم يبلغ حجم استثمارات السوريين في مصر؟
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الدولار

بعد تراجع الدولار.. استثمارات الأجانب تواصل الصعود

ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة للشهر الثالث على التوالي لتصل إلى مستوى 14.851 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، في مقابل 14.202 مليار دولار خلال شهر فبراير السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 649 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي. ويأتى ذلك في ظل استمرار تراجع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، لتفقد ما يقرب من نحو 100 قرش ليصل إلى 16.93 جنيه للبيع، في مقابل 17.95 جنيه نهاية 2018. وزادت أرصدة استثمارات الأجانب في أدوات الدين خلال الربع الأول من عام 2019 بنحو 4.1 مليار دولار لتسجل ما يقرب من 16.8 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.
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السياحة سلاح الحكومة الأقوى لاستعادة قوة الجنيه

ارتفع الجنيه المصري مسجلا أعلى مستوى في عامين مخالفا بذلك الاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة، بعد أن زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط، مصر، من مستورد صاف للغاز إلى مصدر صاف. فهل انتعش قطاع السياحة حقًا؟ وما الأسباب التي أدت إلى الانتعاش؟ وكم بلغت نسبة هذه الانتعاشة؟ وما حجم العائدات من السياحة؟ وما مستقبل القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة؟
البنك-المركزى

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة في شهر مايو

قال البنك المركزي المصري إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 بالمئة، حسبما ذكر في بيان. وبحثت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث بشأن مصير سعر الفائدة، خاصة عقب تراجع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلى جانب إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء.
انترنت-السماء‎ (1)

سرعته تصل 1000 جيجا.. إنترنت من السماء يرسم المستقبل

أعلنت شركة سبيس إكس المملوكة لللمخترع ورجل الأعمال «إيلون ماسك» تأجيل إقلاع الصاروخ «فالكون 9» الذي كان مقررًا، ليل أمس الأربعاء، بسبب الرياح الشديدة فوق موقع الإطلاق في فلوريدا، حاملا أول مجموعة من الأقمار الصناعية لتشغيل خدمة «ستارلينك» الجديدة لتوصيل الإنترنت فائقة السرعة للكرة الأرضية كلها باستخدام الآلاف من الأقمار الصناعية. وقالت سبيس إكس إنها حددت موعدا جديدًا لمهمة الإطلاق في الساعة 10:30 مساء بتوقيت أبو ظبي (0230 بتوقيت جرينتش)، الخميس، من قاعدة كيب كنافيرال.
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