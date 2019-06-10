المشتري يقابل الشمس في ظاهرة تحدث كل 13 شهرا

في ظاهرة تحدث مرة كل 13 شهرًا، سيصل عملاق النظام الشمسي اليوم إلى حالة التقابل مع الشمس، وسيكون في قمة لمعانه، مقارنةً بأي يوم أخر في السنة.
كوكب المشتري هو عملاق الغاز المذهل، كما يمتلك خصائص تجعله من الكواكب النادرة المثيرة للإعجاب والدهشة. ويُعد أكبر كوكب في النظام الشمسي، كما أنه يستوعب 1300 كوكب في حجم الكرة الأرضية بداخله، ولديه أيضًا عاصفة قوية مستمرة، تُعرف باسم "البقعة الحمراء الكبرى"، التي يفوق حجمها كوكب الأرض.
ويعد 10 يونيو من كل عام يوما مميزا، لأن المشتري يكون في حالة التقابل مع الشمس، وهو حدث سنوي يصادف أن الأرض تتماشى تمامًا بين عملاق الغاز والشمس. وتجعل هذه الظاهرة كوكب المشتري أقرب إلى الأرض، ويمكن رؤيته في السماء حتى بالعين المجردة.
اقترحت وكالة الفضاء ناسا، أن نرى الكوكب بأقماره من خلال المناظير أو حتى العين المجردة، وسيكون قرصه مضاء بالكامل بنور الشمس.
كتبت ناسا في مدونتها الخاصة بتحديثات مراقبة السماء لهذا الشهر: "أكبر كوكب في النظام الشمسي هو جوهرة رائعة للعين المجردة، لكنه يبدو رائعًا من خلال مناظير أو تلسكوب صغير، ما سيتيح
اقترحت وكالة الفضاء ناسا، أن نرى الكوكب بأقماره من خلال المناظير أو حتى العين المجردة، وسيكون قرصه مضاء بالكامل بنور الشمس.
كتبت ناسا في مدونتها الخاصة بتحديثات مراقبة السماء لهذا الشهر: "أكبر كوكب في النظام الشمسي هو جوهرة رائعة للعين المجردة، لكنه يبدو رائعًا من خلال مناظير أو تلسكوب صغير، ما سيتيح لك اكتشاف أكبر أربعة أقمار، و ربما حتى لمحة من الغيوم التي تحيط بالكوكب".
وأقمار كوكب المشتري الكبيرة عادة ما تكون مرئية على مدار السنة للأشخاص الذين يقيمون في مناطق منخفضة التلوث ويمتلكون منظارًا قويا، مع ذلك، فهو في وضع ممتاز في الوقت الحالي، وبالتالي تم تخصيص شهر يونيو للعرض الأمثل.
أضافت ناسا، أن الأيام بين 14 و19 يونيو الجاري، ستكون أفضل وقت لعشاق السماء لالتقاط أجمل مجموعة سماوية بجانب القمر، كوكب المشتري، وزحل.
سوف تتغير محاذات تلك الكواكب كل ليلة بين هذه التواريخ إذ يدور القمر بشأن الأرض.
ووفقًا لتقرير شبكة سي إن إن الأمريكية، قدّم نائب المدير التنفيذي للجمعية الملكية الفلكية في بريطانيا، الدكتور روبرت ماسي في بريطانيا، دليلًا لعشاق السماء والفلك المبتدئين عن كيفية اكتشاف الكوكب بسهولة أكبر.
قال ماسي: "على عكس النجوم، لن يتلألأ المشتري، حتى لو كان منخفضًا من الأرض، سيبدو ثابتًا إلى حد ما، لكنه سيكون واضحًا، ستحتاج إلى أفق جنوبي واضح جيد لرؤيته".
فى الوقت الحالي يمكن رؤية المشتري فى أى وقت من الليل إذ يرصد، مثل نقطة بيضاء ساطعة للعين المجردة بالأفق الجنوبى الشرقى بداية الليل، وعند منتصف الليل يرصد باتجاه الأفق الجنوبى، وفى الفجر يقع منخفضًا باتجاه الأفق الغربى وهذه الحركة الظاهرية للكوكب فى السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق، حسب جريدة moneycontrol.
في هذا التقابل سيقع المشتري بالقرب من النجم الأحمر "قلب العقرب" أحد نجوم المرتبة الأولى إلا أن المشتري سيفوقه لمعانًا بنحو 30 مرة.
خلال الأيام القليلة المقبلة، ستتاح لك الفرصة لرؤية هذا الجمال الغازي اللامع في أكبر وألمع عرض لعام 2019.
يوم 12 يونيو، سيكون كوكب المشتري هو الأقرب إلى الأرض لهذا العام وسيواصل إلقاء الضوء على سمائنا الليلية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية بعد وصوله إلى نقطة التقابل في 10 يونيو، وسوف يساعدك التلسكوب أو المنظار في رؤية كواكب القمر الأربعة الأضخم والأكبر التي تدور حول الأرض، حوالي الساعة 9 مساء الوقت المحلي.
ما هي نقطة التقابل؟
بينما تدور الأرض حول الشمس مرة واحدة تقريبًا كل 365 يومًا، تدور الكواكب الخارجية ببطء شديد، هذه الفترات المدارية المختلفة تسمح بالتقابل بين الشمس والمشتري سنويًا (كل 13 شهرًا تقريبًا)، ما يجعل من كوكب المشتري عكس الشمس من الأرض.
كيف ترى ذلك؟
لست بحاجة إلى أن تكون فلكيًا محترفًا لتشاهد جمال كوكب المشتري، فالعيون المجردة تستطيع مشاهدة السماء الصافية.
لذا، خلال الأيام القليلة المقبلة، ابحث بنفسك في سماء الليل للاستمتاع بالمناظر الخلابة لكوكب المشتري من كوكبنا الخاص، والمنظر الرائع الذي لن تراه مرة أخرى خلال 2019.