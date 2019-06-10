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المشتري يقابل الشمس في ظاهرة تحدث كل 13 شهرا

في ظاهرة تحدث مرة كل 13 شهرًا، سيصل عملاق النظام الشمسي اليوم إلى حالة التقابل مع الشمس، وسيكون في قمة لمعانه، مقارنةً بأي يوم أخر في السنة.
تحرير:مي فؤاد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
كوكب المشترى
كوكب المشترى
كوكب المشتري هو عملاق الغاز المذهل، كما يمتلك خصائص تجعله من الكواكب النادرة المثيرة للإعجاب والدهشة. ويُعد أكبر كوكب في النظام الشمسي، كما أنه يستوعب 1300 كوكب في حجم الكرة الأرضية بداخله، ولديه أيضًا عاصفة قوية مستمرة، تُعرف باسم "البقعة الحمراء الكبرى"، التي يفوق حجمها كوكب الأرض. ويعد 10 يونيو من كل عام يوما مميزا، لأن المشتري يكون في حالة التقابل مع الشمس، وهو حدث سنوي يصادف أن الأرض تتماشى تمامًا بين عملاق الغاز والشمس. وتجعل هذه الظاهرة كوكب المشتري أقرب إلى الأرض، ويمكن رؤيته في السماء حتى بالعين المجردة.
اقترحت وكالة الفضاء ناسا، أن نرى الكوكب بأقماره من خلال المناظير أو حتى العين المجردة، وسيكون قرصه مضاء بالكامل بنور الشمس. كتبت ناسا في مدونتها الخاصة بتحديثات مراقبة السماء لهذا الشهر: "أكبر كوكب في النظام الشمسي هو جوهرة رائعة للعين المجردة، لكنه يبدو رائعًا من خلال مناظير أو تلسكوب صغير، ما سيتيح
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الشخص-لاحساس

«القلق والإجهاد».. كيف تعرف أنك شخص حساس؟

هل أنت شخص حساس للغاية، أو تعرف في حياتك الشخصية والمهنية أشخاصا من هذه النوعية؟ قبل الإجابة عن السؤال من المهم تعريف الحساسية العالية بأنها الاستجابات الجسدية والعقلية والعاطفية الحادة للمنبهات البيئية والاجتماعية أو داخل الشخصية، فالشخص الحساس للغاية قد يكون انطوائيا أو منفتحا أو وسطًا ما بين الاثنين. على الرغم من وجود العديد من الجوانب الإيجابية لكونك شخصا حساسا، إذ إنك قادر على الاستماع للآخرين، وزيادة التعاطف معهم، فإن هناك بعض الأمور السلبية التي تؤثر فيك وفى علاقاتك بمن حولك، تعرف عليها حسبما ذكرها موقع "Psychology Today".
طاقة-سلبية-من-الآخرين

تخلص من الطاقة السلبية حولك بـ4 طرق

هل فكرت ذات مرة في أعدائك ومن هم، عليك أن تعلم أن الأعداء ينقسمون إلى نوعين، النوع الأول هو عدو يحمل سلاحا ويريد التخلص منك ومن وجودك في الحياة، النوع الثاني هم الأكثر خطورة حاملين أسلحة كلامية تسلب روحك من خلال الطاقة السلبية التي يحاولون محاوطتك بها، لذا عليك الابتعاد عن هؤلاء الذين ينشرون الإحباط والطاقة السلبية في كل مكان يذهبون إليه، فهم دائمًا يؤكدون لك فشلك، وأنك لن تستطيع التغلب على الصعاب والوصول إلى كل ما تريده، ومن الغريب أنهم يشعرون بفرحة إذا وجدوا كلامهم حقق الأثر المرجو بك، نقلًا عن "dailyhealthpost".
بيان_المشترى (6)

يصل أعلى نقطة بالسماء.. كوكب المشترى يتقابل مع الأرض

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، إن هناك ظاهرة فلكية هامة تلوح في الأفق، إذ يتقابل غدًا الإثنين، كوكب المشترى مع الشمس في أقرب نقطة له من الأرض، ويكون كوكب المشترى في ألمع حالاته ويرى في كوكب «Ophiuchus» "الحواء" وسيكون الكوكب مرئيًا لجزء كبير من الليل، كما يصل إلى أعلى نقطة له في السماء في حوالي منتصف ليلة الإثنين بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع هوالأمثل لرؤية المشترى عندما يصل إلى أعلى نقطة له في مداره حول الشمس ويتزامن هذا مع وجود المشترى بأقرب نقطة له من الأرض مما يجعله يظهر ألمع وأكبر نسبيًا من أي وقت أخر.
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بيان_المشترى (6)

يصل أعلى نقطة بالسماء.. كوكب المشترى يتقابل مع الأرض

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، إن هناك ظاهرة فلكية هامة تلوح في الأفق، إذ يتقابل غدًا الإثنين، كوكب المشترى مع الشمس في أقرب نقطة له من الأرض، ويكون كوكب المشترى في ألمع حالاته ويرى في كوكب «Ophiuchus» "الحواء" وسيكون الكوكب مرئيًا لجزء كبير من الليل، كما يصل إلى أعلى نقطة له في السماء في حوالي منتصف ليلة الإثنين بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع هوالأمثل لرؤية المشترى عندما يصل إلى أعلى نقطة له في مداره حول الشمس ويتزامن هذا مع وجود المشترى بأقرب نقطة له من الأرض مما يجعله يظهر ألمع وأكبر نسبيًا من أي وقت أخر.
الكرة-الأرضية-في اقرب-نقطة للشمس

غضب شمسي كبير ينتظر الأرض ويسبب أزمة

أصدر معهد البحوث الفلكلية برئاسة الدكتور جاد القاضي، بيانًا اليوم السبت، قال فيه إن الشمس تمر من حيث شدة نشاطها بدورة شبه منتظمة مدتها 11 سنة، إذ تبدأ الدورة الشمسية بفترة نشاط منخفض جدًا تقل فيها عدد البقع الشمسية والانفجارات على سطح الشمس وتقتصر تأثيرات الشمس على المجال المغناطيسي للأرض، وفي القليل من الحالات يتكون فيها فجوات في الغلاف الجوي للشمس والمعروف «بالكورونا» مما يسمح بهروب الرياح الشمسية متوجهة ناحية الأرض، لتسبب اضطرابات محدودة في المجال المغناطيسي.
كويكب-يقترب-من الارض

البحوث الفلكية: السبت كويكب ضخم يقترب من الأرض

أصدر معهد البحوث الفلكية، اليوم الخميس، بيانا يقول فيه، إن كويكب ضخم سيقترب من الأرض لكن بشكل آمن، ويصل إلى أقرب نقطة له من الأرض، مساء بعد غد السبت، وهو الكويكب 1999 KW4، الذي تم اكتشافه في عام 1999، وتم تصنيفه على إنه من الصخور الفضائية الضخمة وتم حساب مدارة بدقة، إذ أنه خلال اقترابه من الأرض سيمر الكويكب على مسافة آمنة تبلغ حوالى 5 ملايين كيلومتر، أي سوف يكون على مسافة من الأرض تبلغ 13.5 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وإنه برغم ضخامته لا يمثل أي خطورة على الأرض.
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