المشتري يقابل الشمس في ظاهرة تحدث كل 13 شهرا

في ظاهرة تحدث مرة كل 13 شهرًا، سيصل عملاق النظام الشمسي اليوم إلى حالة التقابل مع الشمس، وسيكون في قمة لمعانه، مقارنةً بأي يوم أخر في السنة.

تحرير:مي فؤاد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م

كوكب المشترى

كوكب المشتري هو عملاق الغاز المذهل، كما يمتلك خصائص تجعله من الكواكب النادرة المثيرة للإعجاب والدهشة. ويُعد أكبر كوكب في النظام الشمسي، كما أنه يستوعب 1300 كوكب في حجم الكرة الأرضية بداخله، ولديه أيضًا عاصفة قوية مستمرة، تُعرف باسم "البقعة الحمراء الكبرى"، التي يفوق حجمها كوكب الأرض. ويعد 10 يونيو من كل عام يوما مميزا، لأن المشتري يكون في حالة التقابل مع الشمس، وهو حدث سنوي يصادف أن الأرض تتماشى تمامًا بين عملاق الغاز والشمس. وتجعل هذه الظاهرة كوكب المشتري أقرب إلى الأرض، ويمكن رؤيته في السماء حتى بالعين المجردة.

اقترحت وكالة الفضاء ناسا، أن نرى الكوكب بأقماره من خلال المناظير أو حتى العين المجردة، وسيكون قرصه مضاء بالكامل بنور الشمس. كتبت ناسا في مدونتها الخاصة بتحديثات مراقبة السماء لهذا الشهر: "أكبر كوكب في النظام الشمسي هو جوهرة رائعة للعين المجردة، لكنه يبدو رائعًا من خلال مناظير أو تلسكوب صغير، ما سيتيح