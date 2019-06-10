إبراهيم يسري.. معارض حتى الرحيل

رفض تصدير الغاز لإسرائيل وعارض اتفاقية تيران وصنافير وسد النهضة.. و«ليتك يا يوم مولدي.. كنت يوما بلا غد» رسالة وداعه... وتبرع بجميع أراضيه لإقامة مدرستين

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م

غيب الموت عن عالمنا اليوم السفير إبراهيم يسري السياسي المحنك، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما، يسري من مواليد عام 1930 قرية «السلامون» بمركز «ههيا» في محافظة الشرقية. ساهمت البيئة التى نشأ فيها يسري فى صقل مواهبه من الصغر وتكوين أفكاره ومعتقداته، إذ ترعرع فى كنف والده العالم الأزهري، كما أنه كان شاهدا على حرب 1952 وحرب الاستنزاف؛ ما أسهم في تشكيل حسه الوطني، ودرس النقد الفني في جامعة كاليفورنيا، وتعلم الموسيقى الهندية، واللغة الهندوستانية.

الراحل كتب رسالة وداع لمحبيه قبل أن توافيه المنية عبر حسابه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وكأنه كان ينعى نفسه، إذ كتب: اليوم أقول مع كامل الشناوي وغناء فريد الأطرش.. جئت يا يوم مولدي.. عدت أيها الشقي.. الصبا أفلت من يدي.. وغزا الشيب مفرقي.. ليتك يا يوم مولدي.. كنت يوما بلا غد". اقرأ

الراحل كتب رسالة وداع لمحبيه قبل أن توافيه المنية عبر حسابه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وكأنه كان ينعى نفسه، إذ كتب: اليوم أقول مع كامل الشناوي وغناء فريد الأطرش.. جئت يا يوم مولدي.. عدت أيها الشقي.. الصبا أفلت من يدي.. وغزا الشيب مفرقي.. ليتك يا يوم مولدي.. كنت يوما بلا غد".

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تدرج يُسري فى العمل الدبلوماسي، إذ بدأ العمل فى منصب سكرتير ثاني في السفارة المصرية بالعراق، ثم العمل بالسفارة المصرية في بوخارست، ثم مساعدا لوزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، واختتم مسيرة الدبلوماسية بالعمل سفيرًا لمصر بالجزائر فى عام 1989 قبل أن يتقاعد فى عام 1995.

عقب وفاة والده تبرع يسري بجميع الأراضي التي ورثها في محافظة الشرقية، من أجل إقامة مدرستين بمسقط رأسه، إحداهما إعدادية والأخرى ابتدائية، مع الاحتفاظ بجزء منها لنفقات تعليمه وأسرته.

الراحل اشتهر بالعديد من المواقف التى سجلها التاريخ على المستوى الإنساني والسياسي، إذ كان من أوائل الرافضين لإقامة قاعدة أمريكية في «رأس بناس» في منتصف الثمانينات، ورفض مرور سفن أمريكية نووية في قناة السويس، لما تحمله من خطورة على مصر.

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كما كان له الفضل فى إطلاق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني" قبل أن يعمل كمنسق لها، وأعقبها برفع العديد من الدعاوى القضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول، ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، معللا السبب فى رفع الدعوى أن مصر تبيع الغاز لإسرائيل بأثمان بخسة، وما أثار حفيظته أيضا ودفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة أن خط الغاز الذى يربط بين العريش وعسقلان بطول ألف كيلومتر هو الخط الذى سار عليه ألوف الجنود المصريين واستشهدوا فيه.

الحملة التى أطلقها يسري حظيت بدعم كبير من قبل الشعب؛ إذ تضامن معه وقتها ما يزيد على ألف، نجحوا فى سداد غرامات تقدر بـ16 ألف جنيه، بعد أن قام عدد من الأشخاص برفع دعاوى كيدية ضده، قبل أن يحصل على حكم من المحكمة الإدارية العليا برفع أسعار الغاز المصدر لإسرائيل، وتقنين كمياته بحيث يسد الاحتياجات المحلية أولا.

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سيظل اسم الراحل من أبرز الأسماء التى أعلنت رفضها التام التفريط والتنازل عن أي جزء من أرض مصر، حيث رفض اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتى تقضي بتسليم مصر جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، بالإضافة إلى موقفه الرافض لإقامة سد النهضة وندد مرارًا وتكرارًا بمخاطر سد النهضة على مصر وعلى دول الجوار.

ساهم عمل يسري بالمحاماة لفترة طويلة فى زوده عن الدولة المصرية وخوضه العديد من المعارضات التى تكلل العديد منها يالنجاح، من خلال رفع العديد من الدعاوى ضد الوزراء فى القضايا التى تمثل خطورة على مصر.