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إبراهيم يسري.. معارض حتى الرحيل

رفض تصدير الغاز لإسرائيل وعارض اتفاقية تيران وصنافير وسد النهضة.. و«ليتك يا يوم مولدي.. كنت يوما بلا غد» رسالة وداعه... وتبرع بجميع أراضيه لإقامة مدرستين
تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
السفير إبراهيم يسري
السفير إبراهيم يسري
غيب الموت عن عالمنا اليوم السفير إبراهيم يسري السياسي المحنك، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 89 عاما، يسري من مواليد عام 1930 قرية «السلامون» بمركز «ههيا» في محافظة الشرقية. ساهمت البيئة التى نشأ فيها يسري فى صقل مواهبه من الصغر وتكوين أفكاره ومعتقداته، إذ ترعرع فى كنف والده العالم الأزهري، كما أنه كان شاهدا على حرب 1952 وحرب الاستنزاف؛ ما أسهم في تشكيل حسه الوطني، ودرس النقد الفني في جامعة كاليفورنيا، وتعلم الموسيقى الهندية، واللغة الهندوستانية.
الراحل كتب رسالة وداع لمحبيه قبل أن توافيه المنية عبر حسابه على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وكأنه كان ينعى نفسه، إذ كتب: اليوم أقول مع كامل الشناوي وغناء فريد الأطرش.. جئت يا يوم مولدي.. عدت أيها الشقي.. الصبا أفلت من يدي.. وغزا الشيب مفرقي.. ليتك يا يوم مولدي.. كنت يوما بلا غد". اقرأ
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الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي: مصر لن تسقط بارتفاع سعر الليمون (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك أناسا يتحدثون عن الاقتصاد المصري بغرض التخريب، ومنهم يحيى حامد الإخواني الذي يقول إن مصر على مقربة من الإفلاس، مشيرًا إلى أنه قال في 2016 إلى أن الدولار سيصل إلى 50 جنيها وهو ما لم يحدث. وانتقد الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten" اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي بارتفاع أسعار الليمون، والبامية، مضيفا "فيه كتاب عاملين مقالات بيعلقوا فيها على ارتفاع سعر الليمون، ليمون إيه يا عم الله يخيبك، قانون الدول لا يقيم بالليمون".
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غش وجري من الشرطة.. 6 محاضر لطلاب الثانوية بالشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، حصيلة اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة، التي انطلقتَّ صباح اليوم بامتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، إذ أدى الامتحان أربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانون طالبا وطالبة، موزعين على مائة واثنين وعشرين لجنة امتحان تتبع الإدارات التعليمية المنتشرة في أنحاء المحافظة، فيما شهد اليوم حالتي إغماء بين الطلاب داخل اللجان، وسقوط مراقب إحدى اللجان مَغشيًّا عليه بسبب «غيبوبة سكر».
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مكرم محمد أحمد: صفقة القرن فاشلة (فيديو)

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ما يعرف بـ"صفقة القرن" لحل القضية الفلسطينية تعد فاشلة، لأنها قائمة في الأساس على تصور فاشل بشأن حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف مكرم خلال لقائه مع برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن هذا التصور الفاشل يقول إنه لو تم إعطاء الفلسطينيين بعض حقوقهم الاقتصادية فسوف يتناسون حقوقهم السياسية، وأن حق تقرير المصير بالنسبة للفلسطينيين يعد ثانويا ولن يسألوا عنه ولا يهتموا به وهذا عكس تاريخ الفلسطينيين تماما.
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مصادر بالتعليم: غياب 1565 طالب ثانوي عن امتحان الاقتصاد والإحصاد

كشفت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن غياب 1565 طالبا بالثانوية العامة عن اداء امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، اليوم الإثنين، وذلك من إجمالي 98 ألفا و790طالبا وطالبة من أبناء القاهرة، يؤدون الامتحان في 282 لجنة. وأدى اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019، فى مادتى الاقتصاد والإحصاء بإجمالى 595 ألفًا و344 طالبا وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.
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انتخابات-الجزائر

مرشحان مجهولان| مصير غامض لانتخابات الرئاسة بالجزائر

في منتصف ليل السبت الماضي، انتهت المهلة النهائية لتقديم المرشحين في انتخابات الرئاسة الجزائرية أوراق ترشحهم للمجلس الدستوري للبلاد، إلا أنه انتشرت العديد من المعلومات المتناقضة عن وجود أو عدم وجود مرشحين في الانتخابات المقرر عقدها في الرابع من يوليو المقبل، حيث ظهرت العديد من التقارير التي تشير إلى أنه لم يترشح أحد لخوض الانتخابات، فيما أعلن المجلس الدستوري، في بيان له، تلقي ملفي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي ترفض فيه الحركة الاحتجاجية في البلاد هذه الانتخابات بشكل قاطع.
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الجزائر: إحالة رئيسي حكومة و8 وزراء سابقين للمحاكمة

أعلن مجلس قضاء الجزائر أن النيابة العامة أحالت، اليوم الأحد، ملفات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين، و8 وزراء سابقين وواليين يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي إلى المحكمة العليا تمهيدا لمحاكمتهم. وقال بيان صادر، عن المجلس، إنه "عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, بتاريخ اليوم 26 مايو 2019, إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لكل من:
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أخيرا.. تقدم مرشحين اثنين لانتخابات الجزائر

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، في بيان له، اليوم الأحد، تلقيه ملفين لمرشحين اثنين للانتخابات الرئاسية، وأنه سيفصل في صحة هذين الملفين وفق أحكام الدستور وقانون الانتخابات، مضيفا: "بعد انقضاء الأجل القانوني المحدد باليوم الأحد لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 4 يوليو المقبل، سجل المجلس الدستوري إيداع ملفين اثنين اليوم لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، والمرشحين الاثنين هما عبد الحكيم حمادي طبيب مختص في مجال صناعة الأدوية، وحميد طواهري مهندس ميكانيكا الطائرات، وكلاهما من المستقلين غير المعروفين".
انتخابات-الجزائر

حراك الجزائر ينتصر.. انتخابات الرئاسة «لم يترشح أحد»

تحول المشهد في الجزائر لصالح حراك الشارع الرافض بشكل قاطع لإجراء الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر لها أن تنعقد في يوليو المقبل قبل رحيل بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حيث يصر المحتجون على رحيل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح قبل إجراء أي خطوة دستورية. واشتعلت في الآونة الأخيرة أزمة الانتخابات الرئاسية بين الجيش وأحزاب المعارضة، ففيما جددت المؤسسة العسكرية تمسكها بموعد الانتخابات المعلن، لا تزال قوى المعارضة عند موقفها الرافض.
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