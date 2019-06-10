منها كوري وأمريكي| 4 شركات تلتهم نصف سوق السيارات

رغم التراجع الشديد في مبيعات سوق السيارات، إلا أن 4 شركات فقط نجحت في السيطرة على أكثر من نصف المبيعات.. فما هذه الشركات؟ وما حجم مبيعاتها؟
نجحت 4 شركات سيارات فقط في التهام أكثر من 50% من مبيعات السوق المحلية للسيارات في مصر منذ بداية العام الجاري، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، من بينها شركات يابانية وكورية وأمريكية، فما السيارات التي نجحت بها في ابتلاع أكثر من نصف السوق؟ وما مواصفات كل منها؟
احتلت كل من هيونداي، نيسان، تويوتا، وشيفروليه المراكز الأربعة الأولى في مبيعات السوق المصري، بنسب زادت على 52.6%، حيث حققت كل منها على حدة 16.8%، 15.7% 10.5%، و9.6% على التوالي.
العملاق الكوري يتحدث
سيطرت الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» على المركز الأول، وتأسست الشركة في عام 1967، وتم إنتاج أول موديلاتها عام 1968 بالتعاون مع شركة فورد موتور، وهو موديل «هيونداى كورتينا»، فى عام 2006 حلت هيونداي في المركز الثالث بعد بورش ولكزس، في تصنيف «جى دى
العملاق الكوري يتحدث
سيطرت الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» على المركز الأول، وتأسست الشركة في عام 1967، وتم إنتاج أول موديلاتها عام 1968 بالتعاون مع شركة فورد موتور، وهو موديل «هيونداى كورتينا»، فى عام 2006 حلت هيونداي في المركز الثالث بعد بورش ولكزس، في تصنيف «جى دى باور» للجودة، وباتت من كبرى الشركات إنتاجًا للسيارات على مستوى العالم، تواجدت في السوق المصري في الفترة الأخيرة بشكل كبير، واستطاعت أن تصل إلى المستهلك بجميع الموديلات التي تم إنتاجها.
ونجحت هيونداي في بيع 5286 سيارة في الأشهر الأولى من العام الحالي، شملت 12 طرازًا، هي: i10، جراند i10، فيرنا، أكسنت RB، أكسنت HCI، إلنترا HD، إلنترا AD، سوناتا الجيل الجديد، جنسيس الفاخرة، والطرازين الـ SUV توسان وكريتا، والهجينة أيونيك، وجاء في المركز الأول للسيارات المجمعة محليًّا من هيونداي طراز إلنترا HD بعدد 1192 سيارة متفوقة بذلك على فيرنا التي بيع منها 304 سيارات فقط بعد أن توقف إنتاجها، أما الطرازات التي تأتي من الخارج فتصدرتها توسان بعدد 1981 سيارة، بفارق كبير عن إلنترا AD التي بيع منها 919 سيارة.
نيسان تعود من جديد
حلت الشركة اليابانية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، في الاستحواذ على المركز الثاني لمبيعات سوق السيارات في مصر، رغم قلة طرازاتها، مسجلة 4920 سيارة مباعة، وهي 5 طرازات «صني، سنترا، قاشقاي، جيوك، وباترول»، وكان لصني المجمعة محلياً نصيب الأسد من هذه المبيعات بعدد 3484 وحدة، وبدأ تصنيع نيسان صنى سنة 1966 تحت اسم داتسون 1000، وتعتبر نيسان صنى واحدة من أنجح الطرازات التى تميزت بها شركة نيسان، وقامت الشركة بطرح الجيل الجديد من نيسان صنى عام 2011 فى معرض الصين الدولى للسيارات، ولاقى نجاحًا لكونه سيارة عائلية اقتصادية.
وتعتبر نيسان صني 2018، واحدة من السيارات الاقتصادية في سعرها واستهلاك الوقود، إلا أنها أيضا تتميز بجودة الخامات.
وعلى صعيد الطرازات المستوردة من الخارج فسجلت السيارة نيسان قشقاي 663 وحدة مباعة خلال نفس الفترة.
سيطرة يابانية
وثالثًا جاء الصانع الياباني المتألق «تويوتا» بعدد وافر من الطرازات، بلغ 10 طرازات «كورولا، ياريس، كامري، أوروس، راش، C-HR، راف 4، فورنتشر، برادو، ولاند كروزر»، وتمكنت تويوتا من بيع 3279 سيارة من هذه الطرازات بأعداد متفاوتة، وهنا يستحوذ كورولا على نصيب الأسد من هذه المبيعات بعدد 2707 سيارة (تم إطلاق الجيل الجديد منه في منتصف إبريل)، ليكون المركز الثاني لطراز فورنتشر الوحيد الذي يجمع محليًّا من تويوتا بعدد 209 سيارات.
تواجد أمريكاني بنكهة كورية
في المركز الرابع جاءت شركة جنرال موتورز المالكة للعلامة التجارية «شيفروليه»، التي استحوذت على شركة دايو الكورية عام 2002 ثم غيرت اسم وحدتها الكورية الجنوبية إلى «جنرال موتورز كوريا» لتصنع سيارات أقل جودة وبأسعار تنافسية بها.
وقد حققت شيفروليه مبيعات بلغت 3009 سيارات خلال الفترة المذكورة بحصة سوقية بلغت 9.6%.
وفي المركز الخامس أطلت رينو الفرنسية بعدد 2373 سيارة وبنسبة 7.6% من السوق المحلي، وفي المركز السادس جاءت الفرنسية الأخرى بيجو بعدد 2335 سيارة وحصة سوقية 7.4%، ثم في المركز السابع يأتي الصانع الكوري كيا بعدد 1737 سيارة وبحصة بلغت نسبتها 5.5% من مبيعات السوق المصري للسيارات، في المركز الثامن BYD بعدد 1655 سيارة وبنسبة 5.3%، في التاسع فيات الإيطالية بعدد 935 سيارة وبنسبة 3% من السوق المحلي، واحتل المركز العاشر أوبل بعدد 872 سيارة وبنسبة 2.8% كحصة سوقية.