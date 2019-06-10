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منها كوري وأمريكي| 4 شركات تلتهم نصف سوق السيارات

رغم التراجع الشديد في مبيعات سوق السيارات، إلا أن 4 شركات فقط نجحت في السيطرة على أكثر من نصف المبيعات.. فما هذه الشركات؟ وما حجم مبيعاتها؟
تحرير:كريم ربيع ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
هيونداي أكسنت 2020
هيونداي أكسنت 2020
نجحت 4 شركات سيارات فقط في التهام أكثر من 50% من مبيعات السوق المحلية للسيارات في مصر منذ بداية العام الجاري، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، من بينها شركات يابانية وكورية وأمريكية، فما السيارات التي نجحت بها في ابتلاع أكثر من نصف السوق؟ وما مواصفات كل منها؟ احتلت كل من هيونداي، نيسان، تويوتا، وشيفروليه المراكز الأربعة الأولى في مبيعات السوق المصري، بنسب زادت على 52.6%، حيث حققت كل منها على حدة 16.8%، 15.7% 10.5%، و9.6% على التوالي.
العملاق الكوري يتحدث سيطرت الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» على المركز الأول، وتأسست الشركة في عام 1967، وتم إنتاج أول موديلاتها عام 1968 بالتعاون مع شركة فورد موتور، وهو موديل «هيونداى كورتينا»، فى عام 2006 حلت هيونداي في المركز الثالث بعد بورش ولكزس، في تصنيف «جى دى
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بلومبرج: الجنيه صاحب ثاني أفضل أداء بالعالم في 2019

يعد الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري.. بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية. وقالت الوكالة في تقرير لها تحت عنوان "مفاجأة التضخم في مصر تقلص من احتمالات خفض الفائدة" اليوم الإثنين، إن الجنيه المصرى حقق ثانى أفضل أداء فى العالم مقابل الدولار حتى الآن، حيث تم تداوله بنسبة 0.2% أقوى مقابل العملة الأمريكية اعتبارًا من الساعة 2:23 مساءً في القاهرة. وحل الجنيه المصري ثانيًا بعد الروبل الروسي على كل العملات التي تتبعها بلومبرج. وارتفع الجنيه بنحو 5 % مقابل الدولار منذ بداية العام بدعم من تدفقات النقد الأجنبي.
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بعد الاكتفاء| لهذه الأسباب الحكومة تصدر الغاز للخارج

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعة "إيجاس"، أن قرار الحكومة المصرية ووزارة البترول السماح لشركتى «إينى» و«بى بى» تصدير كميات من الغاز شريطة تلبية احتياجات السوق المحلى أولا، منوها بأن هناك اتفاقا مبرما يتضمن حق الشركتين أيضا فى استغلال كميات الغاز المنتجة الفائضة وبيعها فى الأسواق الخارجية شريطة الحصول على موافقة وزارة البترول. وعن الحقول التى تمتلك فيها هذه الشركات حصصا إنتاجية يأتى فى مقدمتها مشروعات ظهر وحقول شمال الإسكندرية، وذلك بعد تسييل الغاز بمصنع إدكو للإسالة ومن ثم تدفيعه عبر ناقلات أو سفن تقوم بنقله وبيعه لأوروبا.
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بمشاركة 300 عارض.. مصر تستقبل «The Big 5» العقاري

على مساحة 30 ألف متر مربع، وبمشاركة 13 ألف زائر متخصص من رجال الأعمال وأصحاب الشركات المعنيين بقطاع البناء والتشييد، يعرض 300 من العارضيين المصريين والأجانب مختلف منتجات وخامات البناء والتشييد والحلول الخاصة بهذا القطاع، في المعرض الأكبر بمصر وشمال إفريقيا بقطاع التشييد والبناء «The Big 5 Construct Egypt» في الفترة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل من العام الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية. وأعلنت «دي إم جي إيفنتس» التابعة لمجموعة «الدايلي ميل» العالمية عن مشاركتها لشركة ACG-ITF، إطلاق النسخة المصرية للمعرض، بحضور جمعية كوالي الشرق الأوسط.
ايمن عصام فودافون

فودافون تعلق على تغريمها 10 ملايين جنيه من تنظيم الاتصالات

قال أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، تعليقًا على الغرامة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الشركة تدرس في الوقت الحالي حجم الغرامة والأسس القانونية التي بناء عليها اتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره عليها، وأضاف لـ"التحرير"، أن فودافون لم يتم مخاطبتها حتى الآن رسميا بهذا القرار وأنهم علموا به من وسائل الإعلام، لذلك سوف يتم تشكيل لجنة قانونية لبحث الأسس القانونية والتظيمية التي صدر بناء عليها هذه الغرامة وحجمها.
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