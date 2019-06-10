منها كوري وأمريكي| 4 شركات تلتهم نصف سوق السيارات

رغم التراجع الشديد في مبيعات سوق السيارات، إلا أن 4 شركات فقط نجحت في السيطرة على أكثر من نصف المبيعات.. فما هذه الشركات؟ وما حجم مبيعاتها؟

تحرير:كريم ربيع ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

هيونداي أكسنت 2020

نجحت 4 شركات سيارات فقط في التهام أكثر من 50% من مبيعات السوق المحلية للسيارات في مصر منذ بداية العام الجاري، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك، من بينها شركات يابانية وكورية وأمريكية، فما السيارات التي نجحت بها في ابتلاع أكثر من نصف السوق؟ وما مواصفات كل منها؟ احتلت كل من هيونداي، نيسان، تويوتا، وشيفروليه المراكز الأربعة الأولى في مبيعات السوق المصري، بنسب زادت على 52.6%، حيث حققت كل منها على حدة 16.8%، 15.7% 10.5%، و9.6% على التوالي.

العملاق الكوري يتحدث سيطرت الشركة الكورية الجنوبية «هيونداي» على المركز الأول، وتأسست الشركة في عام 1967، وتم إنتاج أول موديلاتها عام 1968 بالتعاون مع شركة فورد موتور، وهو موديل «هيونداى كورتينا»، فى عام 2006 حلت هيونداي في المركز الثالث بعد بورش ولكزس، في تصنيف «جى دى