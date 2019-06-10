رياضة

ثورة إحلال وتجديد في مان يونايتد على يد سولسكاير

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م
سولسكاير
سولسكاير
كشفت صحيفة صن الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق يستعد للإستغناء عن 15 لاعبًا من الفريق منهم من ينتهي عقودهم مع الشياطين الحمر، وذكرت الصحيفة أسماء اللاعبين وهم الإسباني أندي هيريرا والإكوادوري أنطونيو فالنسيا بالإضافة إلى 13 لاعباً من الأكاديمية، وهم: المهاجم جيمس ويلسون، ريجان بول، كالوم ويلان، توماس سانج، زاك ديرنلي، دي جي بوفونج، تيريل وارين، مايتي ويلوك، ماثيو أولوسوندي، كالوم جريبين، ميلن بارز، جوش بوهوين وجيمس تومسون.
وكشفت الصحيفة أن النرويجي أولي جونار سولسكاير يسعى لإحداث ثورة إحلال وتجديد في النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الموسم القادم وتحقيق آمال جماهير مانشستر يونايتد. واتخذ هيريرا قرارًا بعدم تجديد تعاقده مع فريق الشياطين الحمر والرحيل عن
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اتحاد الكرة يرد على سهر لاعبي المنتخب الأوليمبي

حالة من الجدل الواسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بعد انتشار صورة مسربة من معسكر المنتخب الوطني الأوليمبي بأوزبكستان، حيث تواجد اللاعبون في مكان أشبه بالكافيه أو مطعم مع تواجد راقصة، وهو ما أدى لتوجيه انتقادات لاذعة للمسؤولين باتحاد الكرة والمسؤولين عن المنتخب الأوليمبي الذي يخوض معسكرًا هناك استعدادًا لانطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد2020 بطوكيو. كرم كردي رئيس بعثة المنتخب الأوليمبي في أوزبكستان، نفى ما تردد عن سهر اللاعبين في أحد مطاعم أوزبكستان وتواجد راقصة أثناء سهر اللاعبين في هذا المكان.
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أمم إفريقيا.. تعرف على قائمة منتخب زيمبابوي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب زيمبابوي بقيادة صنداي تشيد وامبوا، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
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اتحاد الكرة يكرم الزمالك والمحترفين

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية سيقيم حفل تكريم للمحترفين المصريين ولاعبي الزمالك. وقال شوبير في تصريحات خاصة، إن اتحاد الكرة سيكرم محمد صلاح بعد حصوله على هداف الدوري الإنجليزي والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول، ومحمود تريزيجيه لوجوده في التسكيل المثالي للدوري التركي، وأحمد حجازي لاعب فريق وست بروميتش بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في فريقه، وأحمد المحمدي لصعوده مع فريق أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز.
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المحمدي يصنع لأستون فيلا في موقعة التأهل للبريميرليج

نجح الدولي المصري أحمد المحمدي في صناعة هدف تقدم فريقه أستون فيلا الإنجليزي، في شباك ديربي كاونتي، خلال المباراة التي تقام حاليًا على ملعب ويمبلي، في نهائي التصفيات التأهيلية المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، واستلم لاعب الفراعنة الكرة، وأرسل عرضية من الجهة اليمنى، إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أنور الغازى برأسية من الوضع طائرًا في الشباك، وتعد هذه هي المرة السادسة التي يتواجه فيها أصحاب المركزين الخامس والسادس في المباراة النهائية في التصفيات التأهيلية والأولى منذ عام 2005.
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نجم مانشستر يونايتد السابق: فيرجسون هو إله النادي

يعود السير أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى ملعب أولد ترافورد يوم الأحد، للمشاركة في مباراة "لم شمل فريق الثلاثية" ضد بايرن ميونخ، وتخصص إيرادات المباراة لصالح مؤسسة مانشستر يونايتد التاريخية، وهو يأتي في الذكرى 20 للفوز 2-1 على بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال، بجانب الفوز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، وقال نيكي بات الذي كان ضمن الفريق الأول لمدة 12 عامًا: "فيرجسون هو إله النادي. ما أنجزه هنا لن يحدث مرة أخرى بالنظر إلى عدد البطولات التي فاز بها طوال مسيرته مع النادي، ومن الرائع عودته للملعب مجددا".
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ماتا: الحياة مثل كرة القدم تتغير في ثوانٍ

قدم خوان ماتا، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سردا رائعا لما يتذكره عن فوز مانشستر يونايتد بالثلاثية التاريخية منذ 20 عاما، وكان ماتا طفلا في ذلك الوقت، لكنه يتذكر بشكل واضح للغاية ليلة 26 مايو 1999 وانتزاع الفوز القاتل من بايرن ميونيخ. وقال ماتا للموقع الرسمي للشياطين الحمر: "كنت في الحادية عشرة من عمري، وأتذكر شيئين، أولهما بالطبع هدفا شرينجهام وسولسكاير، وأتذكر أيضا لاعبي بايرن وهم محبطون، وشعرت بالسعادة من جانب لاعبي مانشستر يونايتد، وبحزن لاعبي بايرن على إضاعة الفوز الذي ظنوا أنهم حققوه بالفعل".
أولي جونار-سولسكاير (6)

حارس مانشستر يونايتد: لمسة سولسكاير لا تزال قاتلة

لا يزال أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قاتلا أمام المرمى، وفقا لما أكده لي جرانت، حارس مرمى الشياطين الحمر الذي واجهه خلال التدريبات مؤخرًا، وكان لي جرانت مراهقا عندما سجل سولسكاير هدف الفوز على بايرن ميونيخ في نهائي دوري الأبطال عام 1999، ويستعد المدرب النرويجي لخوض مواجهة "لَم شمل جيل الثلاثية" يوم الأحد المقبل أمام بايرن ميونيخ، ليعترف جرانت بأن مدربه لا يزال يمتلك قوة هجومية على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على اعتزاله.
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