ثورة إحلال وتجديد في مان يونايتد على يد سولسكاير

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

سولسكاير

كشفت صحيفة صن الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق يستعد للإستغناء عن 15 لاعبًا من الفريق منهم من ينتهي عقودهم مع الشياطين الحمر، وذكرت الصحيفة أسماء اللاعبين وهم الإسباني أندي هيريرا والإكوادوري أنطونيو فالنسيا بالإضافة إلى 13 لاعباً من الأكاديمية، وهم: المهاجم جيمس ويلسون، ريجان بول، كالوم ويلان، توماس سانج، زاك ديرنلي، دي جي بوفونج، تيريل وارين، مايتي ويلوك، ماثيو أولوسوندي، كالوم جريبين، ميلن بارز، جوش بوهوين وجيمس تومسون.

وكشفت الصحيفة أن النرويجي أولي جونار سولسكاير يسعى لإحداث ثورة إحلال وتجديد في النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الموسم القادم وتحقيق آمال جماهير مانشستر يونايتد. واتخذ هيريرا قرارًا بعدم تجديد تعاقده مع فريق الشياطين الحمر والرحيل عن