إعلان جديد.. صلاح يطلب دعم الجماهير قبل أمم إفريقيا

تحرير:علي الزيني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

محمد صلاح

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى الجماهير قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة بين الحادي والعشرين من الشهر الجاري حتى التاسع عشر من يوليو المقبل، جاء ذلك عبر فيديو نشره مساء اليوم الإثنين، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مساء الخير عليكوا، أحب أشكر كل الناس اللي وقفت ورايا السنة اللي فاتت، البطولة السنة دي على أرضنا، ابعتولي تشجيعكم من دلوقتي" .

ويتواجد منتخب مصر حاليا في معسكر مغلق بمدينة برج العرب بالإسكندرية استعدادا للبطولة، حيث يخوض المنتخب خلال المعسكر وديتين أمام تنزانيا يوم الخميس المقبل وأمام غينيا، والتي تُقام الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب. واستبعد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، الثنائي محمد صلاح، ومحمد