محمد عواد يعلن عن عودته للإسماعيلي الموسم المقبل

تحرير:أحمد ثروت ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م

محمد عواد

أعلن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بنادى الإسماعيلى والمعار لفريق الوحدة السعودي خلال الموسم المنتهي (2018- 2019) عودته يوم السبت المقبل لصفوف الدراويش من جديد بعد انتهاء إعارته مع النادى السعودى، والانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل بالدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بعدما قدم موسمًا متميزًا خلال فترة إعارته، وكتب عواد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "السبت المقبل بداية الموسم الجديد مع النادي الإسماعيلي إن شاء الله".

وأكد عواد خلال الفترة الأخيرة عقب انتهاء فترة الإعارة مع الوحدة السعودى عودته لصفوف الدراويش، بعدما ساهم فى حصول الفريق على المركز السابع بالدوري السعودي للمحترفين. السبت القادم بداية للموسم القادم مع النادي الإسماعيلي إن شاء الله ???????? — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) June 10, 2019 وتلقى