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المنافسة تشتعل بين IOS أبل وأندرويد الفترة المقبلة

تعمل أنظمة التشغيل الخاصة بشركتي أبل وجوجل كل في وسعها، لإرضاء مستخدمي أجهزة المحمول، لذلك فهما يسابقان الزمن، بإضافة العديد من التحديثات على أنظمة التشغيل الخاصة بهما
تحرير:مي فؤاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
أندوريد وIOS
أندوريد وIOS
بدون البرامج والتطبيقات التي يتم تحميلها، ستكون أجهزة أيفون وأندرويد عبارة عن ألواح من الزجاج والمعادن؛ لذلك علينا أن نعي جيدًا الفرق بين أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة القادمة من أبل وجوجل، والآن بعد أن أعلنت أبل عن نظام iOS 13 لأجهزة أيفون خلال مؤتمر أبل العالمي للمطورين السنوي، واحدة من أهم النقاط على جدول أعمال المؤتمر؛ يتضمن نظام التشغيل iOS 13 وضعًا مظلمًا على مستوى الجهاز بأكمله، ومزيدًا من التحكم في إعدادات الخصوصية ومجموعة من التحسينات المصممة لجعل أيفون أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام.
على الجانب الآخر، يعمل نظام Android Q من جوجل أيضًا على الوضع المظلم والتركيز على الخصوصية وتحسينات الذكاء الاصطناعى المفيدة. على الرغم من أن Android Q في النسخة التجريبية الرابعة التي نستخدمها منذ شهور، فإن الإصدار التجريبي من iOS 13 متاح فقط للمطورين الآن، مع إصدار تجريبي في يوليو المقبل وسيطلق الإصدار
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فيسبوك

عطل مفاجئ يضرب «فيسبوك»: الصفحات خارج الخدمة

تعرض موقع "فيسبوك" مساء اليوم الثلاثاء، لعطل مفاجئ، أدى إلى عدم وصول المستخدمين من الأشخاص والمؤسسات والشركات إلى صفحاتهم الخاصة، فيما لم يعلن الموقع أسباب العطل حتى الآن. وكان "فيسبوك"، تعرض في 14 مارس الماضي، إلى أكبر مشكلة تقنية في تاريخه، إذ اشتكى رواد الموقع من عطل مفاجئ، أدى إلى فشل إرسال الرسائل عبر الماسنجر. ويتعرض موقع "فيسبوك" للأعطال بشكل مستمر، إذ فوجئ رواد المواقع الشهير، في 24 نوفمبر الماضي بعطل مفاجئ أدى إلى فشل الوصول إلى حساباتهم.
هواوي

هواوي تطمئن مستخدميها: هذه التطبيقات مازالت متاحة

يسعى عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي، التي تتطلع إلى طمأنة العملاء، إلى إخبار مستخدميها بأن تطبيقات أندرويد، بما فيها تطبيقات فيسبوك لا تزال متاحة على أجهزتها المحمولة. يتضمن ذلك تطبيق الفيسبوك نفسه، بالإضافة إلى ماسينجر و انستجرام و واتساب. تريد الشركة تعديل مسارها في أعقاب الحظر الأخير لوزارة التجارة الأمريكية، والذي بموجبه تم منع الشركات الأمريكية من التعامل مع هواوي نهائيًا. ازدادت وتيرة الأحداث بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، و كثر القيل والقال وعناوين الصحف القاتمة، ما أدى إلى التباس العديد من المستهلكين.
هواوي

هواوي تدعو المطورين للانضمام إلى متجر AppGallery

حققت هواوي الصينية، العديد من النجاحات خلال الفترة الأخيرة، لتصبح ثاني أكثر الهواتف مبيعًا عالميًا. في أواخر الشهر الماضي، راجت الأخبار التي تفيد بأن جوجل ألغت ترخيص أندرويد من هواوي، أصداء مجتمع التكنولوجيا، منذ ذلك الحين، انسحب موردي الأجهزة ومصممي الرقائق وعدد من الشركات الأخرى من صفقاتها مع هواوي. أرغمت آلام هواوي المتزايدة الشركة على تسريع عملية التطوير على نظام التشغيل أندرويد و Play Store البديل، إذا كانت الشركة تريد البقاء على قيد الحياة بدون جوجل، فعليها التأكد من أن هواتفها الذكية يمكنها الوصول إلى نظام بيئي مزدهر للتطبيقات.
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