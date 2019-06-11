المنافسة تشتعل بين IOS أبل وأندرويد الفترة المقبلة

تعمل أنظمة التشغيل الخاصة بشركتي أبل وجوجل كل في وسعها، لإرضاء مستخدمي أجهزة المحمول، لذلك فهما يسابقان الزمن، بإضافة العديد من التحديثات على أنظمة التشغيل الخاصة بهما

تحرير:مي فؤاد ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

بدون البرامج والتطبيقات التي يتم تحميلها، ستكون أجهزة أيفون وأندرويد عبارة عن ألواح من الزجاج والمعادن؛ لذلك علينا أن نعي جيدًا الفرق بين أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة القادمة من أبل وجوجل، والآن بعد أن أعلنت أبل عن نظام iOS 13 لأجهزة أيفون خلال مؤتمر أبل العالمي للمطورين السنوي، واحدة من أهم النقاط على جدول أعمال المؤتمر؛ يتضمن نظام التشغيل iOS 13 وضعًا مظلمًا على مستوى الجهاز بأكمله، ومزيدًا من التحكم في إعدادات الخصوصية ومجموعة من التحسينات المصممة لجعل أيفون أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام.

على الجانب الآخر، يعمل نظام Android Q من جوجل أيضًا على الوضع المظلم والتركيز على الخصوصية وتحسينات الذكاء الاصطناعى المفيدة. على الرغم من أن Android Q في النسخة التجريبية الرابعة التي نستخدمها منذ شهور، فإن الإصدار التجريبي من iOS 13 متاح فقط للمطورين الآن، مع إصدار تجريبي في يوليو المقبل وسيطلق الإصدار

على الجانب الآخر، يعمل نظام Android Q من جوجل أيضًا على الوضع المظلم والتركيز على الخصوصية وتحسينات الذكاء الاصطناعى المفيدة.

على الرغم من أن Android Q في النسخة التجريبية الرابعة التي نستخدمها منذ شهور، فإن الإصدار التجريبي من iOS 13 متاح فقط للمطورين الآن، مع إصدار تجريبي في يوليو المقبل وسيطلق الإصدار النهائي إلى أجهزة أيفون الخريف المقبل، كما سيطلق الإصدار الأخير من Android Q خلال نفس الفترة.

بناء على ما عرضته أبل خلال مؤتمرها والميزات التي رأيناها من جوجل حتى الآن، سنعرض أوجه القوة والقصور في كلا النظامين، وليس بناءً على المقارنة المباشرة على الأجهزة النهائية، سوف ننقذ معركة العالم الحقيقي بعد الإصدار الأخير من iOS 13 و Android Q.

الخصوصية

على مر السنين، جعلت أبل من الحفاظ على خصوصية بيانات المستخدم أهمية قصوى. على عكس جوجل، لا تعتمد تطبيقات أبل على الإعلانات المستهدفة استنادًا إلى بيانات المستخدم، بل تحقق أرباحًا على الأجهزة والتطبيقات والخدمات التي تقدمها. قالت أبل إنها ستمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في الإذن المطلوب لدخول أي موقع مع التطبيقات، واختيار مشاركة هذه المعلومات مرة واحدة. كشفت شركة أبل أيضًا عن طريقة تسجيل دخول جديدة تتيح لك تسجيل الدخول بشكل مجهول إلى مواقع الويب والتطبيقات دون تتبعها، ستكون الميزة ،sign in with apple، إلزامية حتى تشمل كل التطبيقات.

تتحدث جوجل أيضًا عن حماية بيانات المستخدم، وكان ذلك مؤخرًا في مقال رأي بجريدة ينيويورك تايمز الأمريكية، حيث كتب الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي أن الخصوصية لا يمكن أن تكون خيارًا جيدًا للراغبين في شراء المنتجات والخدمات المتميزة عبر الإنترنت، لكن لدى جوجل حجة أكثر صعوبة لأن أحد مصادر الإيرادات الرئيسة هو نشاطها التجاري الإعلاني، استنادًا إلى ما يبحث عنه المستخدمون، ومقاطع الفيديو التي يشاهدونها.

يستغرق الأمر خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح من خلال الإصدار التالي من Android: يمنح Android Q المستخدمين مزيدًا من التحكم في المعلومات التي يشاركونها من خلال التطبيقات والخدمات.

لكن أساليب الشركتين في الخصوصية تظهر بطرق مختلفة، على سبيل المثال، تعمل جوجل على تحديث لمتصفح كروم الذي يقول مطورو البرامج إنه قد يعوق حظر الإعلانات وإضافات الخصوصية.

في المقابل، أعلنت أبل العام الماضي أن Safari سيمنع متتبعي الجهات الخارجية من مراقبة أنشطتك عبر الويب.

الوضع الليلي

إلى جانب السماح لك بتحويله من شاشة بيضاء ساطعة، يمكن أن يؤدي تشغيل الوضع المظلم إلى توفير ميزة الحفاظ على عمر البطارية من خلال إضاءة أقل على الشاشة وكذلك تقليل إجهاد العين، طورت جوجل الوضع المظلم في تحديث نظام Android Pie في وقت سابق من هذا العام، لكن الشركة لم تستخدم تلك الخاصية في جميع تطبيقات الهاتف.

في الإصدارات التجريبية الأولى من Android Q، تم توزيع المظهر المظلم بشكل أكثر توازنًا، مع ذلك، لا تزال بعض تطبيقات جوجل، بما في ذلك جي ميل وكروم، تفتقر إلى خيار الوضع الليلي.

التقاط ومشاركة الصور

تقدم خدمة صور جوجل كل شيء تقريبًا تريده في خدمة الصور، فهو يجمع بين النسخ الاحتياطية ومشاركة الصور دون جهد مع أدوات تحرير قوية وسهلة الاستخدام لإنشاء أداة تصوير أساسية لهاتف أندرويد، كما أن أول 15 جيجابايت من مساحة التخزين على الإنترنت مجانية.

يأتي نظام التشغيل الخاص بأبل مع مجموعة كبيرة من أدوات التحرير، وفي iOS 13، سيكتسب التطبيق المزيد، بما في ذلك القدرة على ضبط شدة الإضاءة العمودي باستخدام شريط التمرير.

تتفوق Apple Photos في التعرف على الوجوه والكائنات والمشاهد لمساعدتك في فرز صورك، لسوء الحظ، فإن الكثير من قوة التطبيق متاحة فقط لمستخدمي أبل. أول 5 جيجابايت من مساحة التخزين iCloud مجانية.



تشغيل تطبيقات الجوال في أجهزة أخرى

في مؤتمر مطوري العام الماضي، قالت أبل إنها ستبدأ بنقل بعض تطبيقات iOS الخاصة بها إلى أجهزة ماك، باستخدام أداة مطور جديدة سميت Project Marzipan وتمت تسميتها بالفعل Project Catalyst.

أكدت أبل إنها ستبدأ في السماح لمطوري iPadOS بإحضار تطبيقات أيباد الخاصة بهم إلى ماك، ستفيد هذه الخطوة المطورين، الذين سيكونون قادرين على إنشاء تطبيق أكثر سهولة يمكن تشغيله على أجهزة أبل المحمولة ومستخدمي أجهزة ماك، والذين يحتمل أن يحصلوا على إمكانية الوصول إلى مجموعة أكثر ثراءً من التطبيقات.

تتيح جوجل أيضًا لمطوري التطبيقات نقل البرامج بين الأنظمة الأساسية من خلال منح مالكي أجهزة كروم بوك الحديثة إمكانية الوصول إلى تطبيقات أندرويد من خلال متجر جوجل بلاي، لكن قيود أجهزة كروم بوك التي تتطلب اتصال بالإنترنت، تفتقر إلى تطبيقات ويندوزو الشائعة مثل ميكروسوفت أوفس وبرامج الفوتو شوب، لذا فهناك محدودية في الاستفادة من هذا الخيار.





المساعد الشخصي

أبل كانت أول من أعلن عن المساعد الشخصي الخاص بها حيث قدمت سيري Siri في عام 2011، وسيري متوفرة على نطاق واسع، حيث يمكنك رؤيتها على أجهزة التي تعمل بنظام iOS و MacOS وساعات أبل الذكية وأجهزة مكبرات الصوت اللاسلكية هوم باد، وتطورت سيري وظهر ذلك بوضوح في نظام التشغيل IOS 12 حيث يمكنك إنشاء مهام مخصصة تستطيع القيام بها من أجل بكل سهولة وفي نظام iOS 13، سيري صوت جديد أكثر طبيعية كما سوف تساعدك سيري على قراءة الرسائل الواردة فور وصولها من أي تطبيق للرسائل.

انتظرت جوجل حتى عام 2016 لإطلاق مساعدها الصوتي Google Assistant والذي لم يستغرق طويلا حتى أصبح منافسا قويا لسيري مع إمكانات كبيرة حيث وضعته جوجل كمساعد في تعليم قيادة السيارات كما يمكنه تقديم توصيات أفضل بناءا على عمليات بحثك السابقة ويمكن لمساعد جوجل الشخصي أن يعمل كـ"سكرتيرة" لك لتذكيرك بمواعيدك المهمة وتستطيع سؤاله مباشرة حول حالة الطقس أو المرور أثناء الوصول لمكان ما.





الخرائط وتحديد الموقع

إذا كنت بحاجة فقط للانتقال من هنا إلى هناك، فإن تطبيق خرائط أبل هو أمر مهم. مع نظام iOS 13 ، تعيد أبل بناء تطبيق الخرائط لتشمل معلومات أفضل عن الطرق وعناوين أكثر دقة. سيحتوي تطبيق الخرائط القادم من أبل أيضًا على أداة Look Around التي تتيح لك رؤية عرض ثلاثي الأبعاد لموقع ما.

بينما تحتوي خرائط جوجل على هذه الميزات منذ فترة من الوقت، بما في ذلك وضعه ثلاثي الأبعاد الخاص الذي يسمى التجوّل الافتراضي. لكن لدى جوجل المزيد لتقديمه، حيث تقوم باستمرار بتحديث تطبيق الخرائط الخاص بها، لجعله أكثر فائدة في التعرف على الأماكن بدقة أكثر من نظام التشغيل الخاص بأبل.