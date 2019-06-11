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مع أيفون 11.. عشاق أبل في طريقهم لخيبة أمل جديدة

تحرير:أحمد البرماوي ١١ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
أيفون 11
أيفون 11
يبدو أن عشاق أبل في انتظار خيبة أمل جديدة من شركتهم التي يكنون لها ولاء كبيرا على مدار السنوات الماضية، وذلك على خلفية الهاتف المنتظر للشركة والذي قد يحمل مسمى أيفون 11 وأيفون 11 ماكس، كل ذلك بعد التسريبات الكثيرة التي باتت شبه مؤكدة حول التغيرات التي قد تحدثها أبل في هاتفها المنتظر، في ظل عدم رضاء ملحوظ على منتجات العامين الماضيين، بعدما عبر كثير من المستخدمين بأن التطور في هواتف أبل لا يواكب منافسيها من المعتمدين على أنظمة تشغيل أندرويد، والتي تشهد تطورا كبيرا بقيادة سامسونج وهواوي وأوبو وشاومي وغيرهم.
النقطة الرئيسية في سخرية عشاق أبل على الهاتف القادم هي الكاميرا، والتي باتت مكونا رئيسيا يعتمد عليه غالبية المستخدمين بشكل شبه يومي، حيث تشير التسريبات إلى أن شكل الكاميرا الجديد سيكون ثلاثيا، ولكنها بشكل غير متناسق مع الهاتف وقيمته، خاصة أن الكاميرا تبدو ضخمة وبارزة عن الجهاز، يأتي ذلك في وقت ينتظر
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