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السيسي يوجه الحكومة بتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

تحرير:أ.ش.أ ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز جهود الحكومة على توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري، فضلاً عن جهود دفع عملية التنمية في مصر والمتمثلة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى. وفيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة وجّه الرئيس السيسي بالالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في هذا الإطار، فضلاً عن سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة خطط وبرامج عمل الحكومة، واستعراض الموقف بشأن عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً وبصفة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن آخر مستجدات ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري.وذكر المتحدث الرسمي، أن رئيس مجلس الوزراء
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مصادر بالتعليم: غياب 1565 طالب ثانوي عن امتحان الاقتصاد والإحصاد

كشفت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن غياب 1565 طالبا بالثانوية العامة عن اداء امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، اليوم الإثنين، وذلك من إجمالي 98 ألفا و790طالبا وطالبة من أبناء القاهرة، يؤدون الامتحان في 282 لجنة. وأدى اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019، فى مادتى الاقتصاد والإحصاء بإجمالى 595 ألفًا و344 طالبا وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.
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3 عقوبات في واقعة نشر طالبة دمياط امتحان العربي

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من التحقيقات الخاصة بالطالبة "ر.ط.ح" في واقعة تصوير ونشر أسئلة امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء أدائها الامتحان ضمن طلاب الدمج، بالاتفاق مع المرافق لها "شقيقتها". وفي إطار حرص وزارة وزارة التربية والتعليم على تحقيق الانضباط في أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، أسفرت التحقيقات عن توقيع عدد من العقوبات على الطالبة محل التحقيق والمسؤولين عن اللجنة التي أدت الطالبة فيها الامتحان.
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أول رد من «الخارجية» بشأن بيع قطعة آثار في لندن

علقت وزارة الخارجية المصرية، على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع قطعة آثار عبارة عن رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم 4 يوليو 2019. وقالت الخارجية المصرية في بيان مساء الإثنين، إنها تحركت ووزارة الآثار عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها، إذ قامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو، لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
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بـ80 جنيها.. «الإفتاء» تؤهل المقبلين على الزواج

أعلنت دار الإفتاء المصرية فتح باب الاشتراك في البرنامج التاسع لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، الذي سيقام في المدة من 17 يونيو إلى 24 يوليو 2019، وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة. وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الإثنين، أن الهدف من البرنامج، هو تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.
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السيسي-فى-اجتماع-امني-لاستعدادات-أمم أفريقيا-

السيسي في اجتماع أمني لاستعدادات أمم إفريقيا

في الاتحادية وعلى مستوى أمني عالٍ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تستضيفها مصر انطلاقا من يوم 21 يونيو الجاري.
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استثمار واقتصاد.. ماذا وراء منح الجنسية للأجانب؟

ردود فعل واسعة أثارتها موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر والحصول على الجنسية المصرية، والمقدم من مجلس الوزراء للبرلمان، حيث أعطت التعديلات لرئيس الوزراء حق منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية.
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السيسي: لا تصدقوا الشائعات.. «والله إحنا زي الفل»

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين على الأوضاع في مصر، مطالبا الجميع بألا يصدقوا الشائعات وأن يعطوا ثقتهم للحكومة. وقال السيسي خلال مشاركته، اليوم الأحد، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة: "عاوزين تطمنوا على الأمور؟.. والله إحنا زي الفل، ومكملين في إجراءات الإصلاح والمشروعات الكبرى". وبشأن ما يتردد عن عن صفقة القرن، أضاف السيسي: "كلها أكاذيب ولا تفريط في أي شبر من أرض مصر". حضر حفل الإفطار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وأعضاء مجلس النواب، وشخصيات عامة، والأمهات المثاليات وأسر الشهداء.
السيسى

عايزينه عشان نحاسبه| ماذا قال السيسي عن عشماوي؟ (فيديو)

في أكتوبر الماضي، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الفرق بين الشهيد أحمد المنسي والإرهابي هشام عشماوي، في أعقاب إعلان الجيش الوطني الليبي إلقاء القبض عليه، خلال عملية أمنية في مدينة درنة، وقال الرئيس في كلمته بالندوة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة: "يا ترى الفرق بين هشام عشماوي، وأحمد المنسي إيه؟ ده إنسان وده إنسان وده ظابط وده ظابط، الاتنين كانوا مع بعض في وحدة واحدة، الفرق بينهم إيه، إن حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر".
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