رياضة

محمد ممدوح هاشم ينتقل إلى بوخارست الروماني

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
محمد ممدوح هاشم
محمد ممدوح هاشم
انتقل محمد ممدوح هاشم نجم المنتخب المصري لكرة اليد ونجم الزمالك السابق، رسميا إلى نادي بوخارست الروماني، قادما من مونبلييه الفرنسي، حيث وقع هاشم على عقود الانضمام للنادي الروماني، لمدة موسم وحيد، في صفقة حرة. وبدأت مسيرة ممدوح هاشم مع مونبلييه الفرنسي الموسم قبل الماضي، بعدما انتقل إليه على سبيل الإعارة من مواطنه إكس، كما ساهم نجم منتخب يد الفراعنة مع مونبلييه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وهو أول لاعب مصري لكرة اليد يتوج بدوري أبطال أوروبا.
محمد ممدوح هاشم هو أحد أبناء فريق اليد بنادي الزمالك والذي شارك معه في التتويج بالعديد من البطولات سواء القارية أو المحلية برفقة أحمد الأحمر وحسن يسري الذي اعتزل اللعب منذ حوالي 3 سنوات. بدأ محمد ممدوح هاشم مشواره الاحترافي في نادي الزمالك ثم انتقل لنادي أكس ان بروفانس الفرنسي ثم انتقل لنادي مونبيليه
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وفاة خميس بشير «أستاذ» زعيم الثغر السابق

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محمد عواد يعلن عن عودته للإسماعيلي الموسم المقبل

أعلن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بنادى الإسماعيلى والمعار لفريق الوحدة السعودي خلال الموسم المنتهي (2018- 2019) عودته يوم السبت المقبل لصفوف الدراويش من جديد بعد انتهاء إعارته مع النادى السعودى، والانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل بالدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بعدما قدم موسمًا متميزًا خلال فترة إعارته، وكتب عواد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "السبت المقبل بداية الموسم الجديد مع النادي الإسماعيلي إن شاء الله".
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الزمالك يمنع لاعبه من خوض المران لهذا السبب

رفض الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة خالد جلال، خوض مصطفى محمد لاعب الفريق، الذي انتهت إعارته من صفوف طلائع الجيش، خوض التدريبات اليوم، حيث منع مسئولو الفارس الأبيض خوض مصطفى محمد التدريبات مع الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت، كما رفضوا خوضه بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيم بالنادي، وبرر الجهاز الفني للزمالك هذا القرار برغبتهم في عدم تشتيت اللاعبين بانضمام العناصر التي انتهت فترة إعارتهم، قبل انتهاء الموسم الجاري من بطولة الدوري الممتاز.
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خالد الغندور يعلق على تعادل الأهلي والإسماعيلي

علق خالد الغندور، لاعب الزمالك الأسبق، على تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر بمسابقة الدوري الممتاز. وهنأ الغندور جماهير القلعة البيضاء بعد أن تعثر الأهلي أمام الدروايش وفقد نقطين ثمينتين في مشوار المنافسة على لقب المسابقة المحلية. وكتب خالد الغندور تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، قال فيها: «مبروك للزملكاوية تعادل الأهلي وفقدانه نقطتين في صراع المنافسة على الدوري».
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إقالة الجهاز الفني لكرة اليد بالأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، في جلسته الممتدة التي عقدت السبت توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي والذي يضم السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني، ومحمد عادل المدرب العام، وتامر عادل المدرب، وأحمد قدري مسئول الإعداد البدني. ويأتي قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء بعد التراجع الكبير في مستوى ونتائج الفريق خلال الموسم الجاري حيث خسر لقب الدوري والسوبر الإفريقي أمام الزمالك، كما خسر لقب بطولة إفريقيا للأندية أمام النجم الساحلي التونسي.
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تعرف على ترتيب الهدافين بعد مباراة الزمالك والداخلية

نجح محمود عبدالمنعم كهربا ويوسف أوباما لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من التسجيل فى مباراة اليوم أمام الداخلية، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف فى الدقيقة (18، 72)، والتى أقيمت على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين، من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث احتل كهربا المركز السادس من قائمة هدافى الدورى برصيد 11 هدفا، بينما جاء أوباما فى المركز الحادى عشر برصيد 10 أهداف، ليرتفع رصيد القلعة البيضاء إلى النقطة 66 واحتلال المركز الثانى بالدورى.
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