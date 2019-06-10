محمد ممدوح هاشم ينتقل إلى بوخارست الروماني

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

محمد ممدوح هاشم

انتقل محمد ممدوح هاشم نجم المنتخب المصري لكرة اليد ونجم الزمالك السابق، رسميا إلى نادي بوخارست الروماني، قادما من مونبلييه الفرنسي، حيث وقع هاشم على عقود الانضمام للنادي الروماني، لمدة موسم وحيد، في صفقة حرة. وبدأت مسيرة ممدوح هاشم مع مونبلييه الفرنسي الموسم قبل الماضي، بعدما انتقل إليه على سبيل الإعارة من مواطنه إكس، كما ساهم نجم منتخب يد الفراعنة مع مونبلييه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وهو أول لاعب مصري لكرة اليد يتوج بدوري أبطال أوروبا.

محمد ممدوح هاشم هو أحد أبناء فريق اليد بنادي الزمالك والذي شارك معه في التتويج بالعديد من البطولات سواء القارية أو المحلية برفقة أحمد الأحمر وحسن يسري الذي اعتزل اللعب منذ حوالي 3 سنوات. بدأ محمد ممدوح هاشم مشواره الاحترافي في نادي الزمالك ثم انتقل لنادي أكس ان بروفانس الفرنسي ثم انتقل لنادي مونبيليه