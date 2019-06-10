بـ80 جنيها.. «الإفتاء» تؤهل المقبلين على الزواج

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٩ م

زواج - صورة أرشيفية

أعلنت دار الإفتاء المصرية فتح باب الاشتراك في البرنامج التاسع لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، الذي سيقام في المدة من 17 يونيو إلى 24 يوليو 2019، وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة. وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الإثنين، أن الهدف من البرنامج، هو تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.

ولخصت الدار بعض الأهداف التفصيلية في أن المتدرب في نهاية البرنامج يستطيع الآتي: - إدراك الحقوق والواجبات الشرعية المشتركة بين الزوجين. - فهم طبيعة كل طرف من الناحية النفسية والاجتماعية والثقافية. - الإلمام بالمهارات والخبرات اللازمة للحياة الزوجية. - التعامل مع المشكلات المسببة لفشل الزواج. وأفادت الدار