وفاة خميس بشير «أستاذ» زعيم الثغر السابق

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

خميس بشير

توفي اليوم الإثنين، خميس بشير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في عصره الذهبي عن عمر يناهز 75 عامًا.. إدريس محمد أحمد بشير هو الاسم الحقيقي لنجم زعيم الثغر الذي ولد في الثالث عشر من أبريل لعام 1944، وبدأ لعب الكرة بنادي المصري السكندري ثم تقدم للاختبارات بالاتحاد تحت 12 سنة، واختير لصفوف الناشئين سنة 1957، وشارك في أول مباراة له مع الفريق الأول وعمره لم يتجاوز التسعة عشر عامًا، أمام النادي الأهلي بالقاهرة في سنة 1963، ولقبته الجماهير السكندرية بالأستاذ.

وفي عام 1965، لعب الأستاذ أفضل مبارياته مع الاتحاد السكندري، عندما واجه الأهلي، وكانت النتيجة تعادلا إيجابيًا بهدف لكل فريق، وعندما اقتربت المواجهة من الانتهاء، استلم بشير الكرة وأطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك الأهلاوية، لتخرج الصحف الصادرة فى اليوم الثانى، وتتغنى بخميس حيث كتبت، "خميس بشير يقدم هدية

وفي عام 1965، لعب الأستاذ أفضل مبارياته مع الاتحاد السكندري، عندما واجه الأهلي، وكانت النتيجة تعادلا إيجابيًا بهدف لكل فريق، وعندما اقتربت المواجهة من الانتهاء، استلم بشير الكرة وأطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك الأهلاوية، لتخرج الصحف الصادرة فى اليوم الثانى، وتتغنى بخميس حيث كتبت، "خميس بشير يقدم هدية العيد لجماهير الإسكندرية".



في إحدى المرات، ذهب الأستاذ إلى كلية التربية الرياضية، ليجد إعلانا بإيقافه لمدة أسبوعين، بعدما رفض قرار حسين رشدى عميد الكلية وقتها، بعدم خوضه مواجهة الترسانة التي انتهت بفوز زعيم الثغر برباعية نظيفة.



وفى عام 1971 قرر الكابتن بشير تعليق حذائه، بعدما تعرض لإصابة بتمزق في عضلة الفخذ، بعدها توجه إلى التدريب، حيث قاد فريق الناشئين بنادي الرياض السعودية من 1982 حتى 1986، ثم عاد للعمل بنادى الاتحاد السكندري.