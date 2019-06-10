رياضة

وفاة خميس بشير «أستاذ» زعيم الثغر السابق

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م
خميس بشير
خميس بشير
توفي اليوم الإثنين، خميس بشير نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري في عصره الذهبي عن عمر يناهز 75 عامًا.. إدريس محمد أحمد بشير هو الاسم الحقيقي لنجم زعيم الثغر الذي ولد في الثالث عشر من أبريل لعام 1944، وبدأ لعب الكرة بنادي المصري السكندري ثم تقدم للاختبارات بالاتحاد تحت 12 سنة، واختير لصفوف الناشئين سنة 1957، وشارك في أول مباراة له مع الفريق الأول وعمره لم يتجاوز التسعة عشر عامًا، أمام النادي الأهلي بالقاهرة في سنة 1963، ولقبته الجماهير السكندرية بالأستاذ.
وفي عام 1965، لعب الأستاذ أفضل مبارياته مع الاتحاد السكندري، عندما واجه الأهلي، وكانت النتيجة تعادلا إيجابيًا بهدف لكل فريق، وعندما اقتربت المواجهة من الانتهاء، استلم بشير الكرة وأطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك الأهلاوية، لتخرج الصحف الصادرة فى اليوم الثانى، وتتغنى بخميس حيث كتبت، "خميس بشير يقدم هدية
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محمد-ممدوح-هاشم (1)

محمد ممدوح هاشم ينتقل إلى بوخارست الروماني

انتقل محمد ممدوح هاشم نجم المنتخب المصري لكرة اليد ونجم الزمالك السابق، رسميا إلى نادي بوخارست الروماني، قادما من مونبلييه الفرنسي، حيث وقع هاشم على عقود الانضمام للنادي الروماني، لمدة موسم وحيد، في صفقة حرة. وبدأت مسيرة ممدوح هاشم مع مونبلييه الفرنسي الموسم قبل الماضي، بعدما انتقل إليه على سبيل الإعارة من مواطنه إكس، كما ساهم نجم منتخب يد الفراعنة مع مونبلييه في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وهو أول لاعب مصري لكرة اليد يتوج بدوري أبطال أوروبا.
محمد عواد - الوحدة (1)

محمد عواد يعلن عن عودته للإسماعيلي الموسم المقبل

أعلن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول بنادى الإسماعيلى والمعار لفريق الوحدة السعودي خلال الموسم المنتهي (2018- 2019) عودته يوم السبت المقبل لصفوف الدراويش من جديد بعد انتهاء إعارته مع النادى السعودى، والانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل بالدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بعدما قدم موسمًا متميزًا خلال فترة إعارته، وكتب عواد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "السبت المقبل بداية الموسم الجديد مع النادي الإسماعيلي إن شاء الله".
محمد-صلاح (4)

إعلان جديد.. صلاح يطلب دعم الجماهير قبل أمم إفريقيا

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى الجماهير قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام في مصر خلال الفترة بين الحادي والعشرين من الشهر الجاري حتى التاسع عشر من يوليو المقبل، جاء ذلك عبر فيديو نشره مساء اليوم الإثنين، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "مساء الخير عليكوا، أحب أشكر كل الناس اللي وقفت ورايا السنة اللي فاتت، البطولة السنة دي على أرضنا، ابعتولي تشجيعكم من دلوقتي" .
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مشاجرة بين لاعبى الاهلى والاتحاد (7)

الاتحاد السكندري يُنهي تعاقده مع نجميه بالتراضي

توصل نادى الاتحاد السكندرى لاتفاق مع كل من المهاجم النيجيرى تشوكا والمدافع البرازيلى والاس ألفيس دا سيلفا، لإنهاء تعاقديهما مع زعيم الثغر بالتراضى، وأجرى المفاوضات مع الثنائى حازم الرجال، أمين الصندوق، الذى نجح فى إنهاء التعاقد معهما دون أى التزامات مالية إضافية على النادي السكندري، بحضور إيهاب جابر، مدير شئون اللاعبين وسمير محجوب، إدارى الفريق. وجاء إنهاء تعاقد اللاعبين مع زعيم الثغر فى إطار خطة إدارة النادى لإعادة هيكلة فريق الكرة، ثم تدعيمه بعناصر مميزة وفعالة قادرة على إفادة النادي السكندري خلال المرحلة المقبلة.
أكرم توفيق

وفاة والد نجمي الجونة والاتحاد السكندري

توفى صباح اليوم الاثنين، والد أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي الجونة، وعبد العزيز توفيق نجم إنبي السابق، وأحمد توفيق، لاعب فريق بيراميدز، والمُعار إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري. ونعى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ببالغ الحزن والأسى، والد أكرم توفيق، الذي انتقل إلى صفوف الجونة في الميركاتو الصيفي الماضي على سبيل الإعارة برفقة أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي ومحمود الجزار.
الاتحاد-السكندرى

ديربي سكندري بين الاتحاد وسموحة في الدوري

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الاتحاد السكندري ونظيره سموحة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين -الأخيرة- من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة على استاد برج العرب، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، إذ أحرز حينها هدف زعيم الثغر رزاق سيسيه، بينما أحرز هدف الأمواج الزرقاء أوميد أوكري.
لزمالك-والاتحاد-السكندري (1)

الاتحاد السكندري بالقوة الضاربة لموقعة سموحة

أعلن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة فريقه التي تستعد للدخول في معسكر مغلق، تحضيرًا لمواجهة نظيره سموحة، المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ويصارع زعيم الثغر على الهروب من الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة، ويحتاج للفوز على سموحة حتى يضمن البقاء في المسابقة الموسم المقبل.
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