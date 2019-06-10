رياضة

«التحرير» تكشف شروط الثنائي الإفريقي للانضمام للأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
جاستن تشونجا
جاستن تشونجا
عرضت لجنة التخطيط بقطاع الكرة بالأهلي برئاسة طه إسماعيل، لمارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سي ديهات للثنائي الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي وجاستن تشونجا مهاجم فريق أورلاندو بايرتس والمنتخب الزامبي، من أجل المفاضلة بينهما للاستقرار على المهاجم الذي يريد ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي أن لجنة التخطيط استقرت على موليكا وتشونجا، من أجل التعاقد مع أحد منهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، في ظل إبداء الثنائي رغبتهما القوية في ارتداء قميص القلعة الحمراء.
وقال مصدر بالأهلي إن جاكسون موليكا هو الأقرب للانضمام للقلعة الحمراء، خاصة أن الجهاز الفني للأهلي كان استقر عليه بشكل نهائي قبل اجتماع لجنة التخطيط معه أمس الأحد، وعرضت عليه تشونجا مهاجم مهاجم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي. ويتبقى في عقد جاكسون موليكا صاحب الـ22 عامًا مع فريق مازيمبي الكونغولي موسم
اقرأ المزيد
اتحاد-الكرة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام ومسابقة كأس مصر، حيث تقرر أن تستكمل البطولتين عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب، بعدما أعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (2)

أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
هانى-ابو-ريدة-اجتماع-الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-تصوير-سامح-ابو-حسن

رسميًّا.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي في أزمة الدوري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، حيث نشر الاتحاد البيان عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد من خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.
اقرأ المزيد من الأخبار
مؤمن -زكريا ‎

وكيل مؤمن زكريا يكشف حقيقة رحيل اللاعب عن الأهلي

كشف أحمد يحيى، وكيل مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن تداولت بعض التقارير أن اللاعب قرر الرحيل في ظل رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق في الاستغناء عنه وعدم قيده في القائمة المحلية. وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللاعب لم يتحدث مع أي فرد داخل الجهاز الفني بشأن مصيره خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أن اللاعب يخوض تدريبات تأهيلية منتظمة تحت إشراف مخطط الأحمال للفريق.
وليد-أزارو (2)

مران الأهلي.. أزارو يواصل التأهيل وانتظام أيمن أشرف

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الثلاثاء المُقبل على استاد بتروسبورت في إطار مؤجلات الجولة الـ33 من عمر المسابقة المحلية، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران، وعقب انتهاء المحاضرة خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية تحت قيادة أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال، قبل البدء في تنفيذ الجانب الفني من خلال تقسيمة الكرة، وبعض الجمل الفنية التي أعدها الجهاز الفني للتدريب عليها بشكل عملي.
وليد-ازارو

مستشفى الأهلي.. علاج طبيعي للشيخ وفحص طبي لأزارو

يؤدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسات علاج طبيعي بعد تعرضه لإصابة بجزع في أنكل القدم، على أن يبدأ مرحلة جديدة في برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد زوال الورم من القدم بشكل نهائي، وكان الشيخ قد تعرض للإصابة في مران الفريق، واطمأن الجهاز الفني على حالة اللاعب، مؤكدًا عودته من جديد للانتظام في المران الجماعي بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له، ويؤدي الأهلي تدريباته يوميا على ملعب التتش تحت قيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق.
سيد-عبد-الحفيظ

عبدالحفيظ:لو جوارديولا درب الأهلي ياخد المركز الرابع

أعرب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن ثقته في فريقه وتمكنه من حصد لقب الدوري الموسم الجاري، على الرغم من التعثر في أكثر من المباراة، مشيرا إلى أن بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، لو كان مدربا للأهلي الموسم الحالي لحصد المركز الرابع، في ظل الظروف الذي يواجهها الأهلي خلال الموسم الجاري من إصابات وأزمات، متابعا أنه لو كان هناك نادي آخر تعرض لأزمات الأهلي لحصد المركز السادس أو السابع، ولا ينافس في ظل هذه الظروف إلا النادي الأهلي فقط.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org