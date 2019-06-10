«التحرير» تكشف شروط الثنائي الإفريقي للانضمام للأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

جاستن تشونجا

عرضت لجنة التخطيط بقطاع الكرة بالأهلي برئاسة طه إسماعيل، لمارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سي ديهات للثنائي الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق مازيمبي وجاستن تشونجا مهاجم فريق أورلاندو بايرتس والمنتخب الزامبي، من أجل المفاضلة بينهما للاستقرار على المهاجم الذي يريد ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل الأهلي أن لجنة التخطيط استقرت على موليكا وتشونجا، من أجل التعاقد مع أحد منهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، في ظل إبداء الثنائي رغبتهما القوية في ارتداء قميص القلعة الحمراء.

وقال مصدر بالأهلي إن جاكسون موليكا هو الأقرب للانضمام للقلعة الحمراء، خاصة أن الجهاز الفني للأهلي كان استقر عليه بشكل نهائي قبل اجتماع لجنة التخطيط معه أمس الأحد، وعرضت عليه تشونجا مهاجم مهاجم أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي. ويتبقى في عقد جاكسون موليكا صاحب الـ22 عامًا مع فريق مازيمبي الكونغولي موسم