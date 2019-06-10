«الموسيقيين» تكشف سبب إلغاء قرار وقف شيرين عن الغناء

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م

شيرين عبد الوهاب

كشفت نقابة المهن الموسيقية عن الأسباب التي دفعتها إلى إلغاء قرار وقف الفنانة شيرين عبدالوهاب عن الغناء، والذي أصدرته في جلسة المجلسة في 29 مايو الماضي. حيث أكدت النقابة، في بيانها الصادر اليوم الإثنين، أنها قررت العفو عن شيرين بعدما تقدمت الأخيرة باعتذار للشعب المصري والنقابة عما بدر منها أثناء حفلها بدولة البحرين، ولذلك اكتفت بفترة الإيقاف السابقة والتي تجاوزت الشهرين. وتابعت النقابة بأن الإفادة التي نشرت سابقا لم تكن تبين سبب الإلغاء، ولذلك لزم نشر نص القرار.

يذكر أن النقابة اتخذت قرار إيقاف شيرين عن الغناء بعدما قدم بحقها عدة بلاغات اتهمتها بالإساءة إلى مصر واستدعاء جهات أجنبية للتدخل في شئون البلاد، وذلك على خلفية التصريحات التي نسبت إليها، خلال حفلها الأخير في دولة البحرين. وبعدها تقدمت شيرين باعتذار عما بدر منها، منوهة بأنها لم تقصد أي إساءة، وأن مقدمي