فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«الموسيقيين» تكشف سبب إلغاء قرار وقف شيرين عن الغناء

تحرير:التحرير ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
كشفت نقابة المهن الموسيقية عن الأسباب التي دفعتها إلى إلغاء قرار وقف الفنانة شيرين عبدالوهاب عن الغناء، والذي أصدرته في جلسة المجلسة في 29 مايو الماضي. حيث أكدت النقابة، في بيانها الصادر اليوم الإثنين، أنها قررت العفو عن شيرين بعدما تقدمت الأخيرة باعتذار للشعب المصري والنقابة عما بدر منها أثناء حفلها بدولة البحرين، ولذلك اكتفت بفترة الإيقاف السابقة والتي تجاوزت الشهرين. وتابعت النقابة بأن الإفادة التي نشرت سابقا لم تكن تبين سبب الإلغاء، ولذلك لزم نشر نص القرار.
يذكر أن النقابة اتخذت قرار إيقاف شيرين عن الغناء بعدما قدم بحقها عدة بلاغات اتهمتها بالإساءة إلى مصر واستدعاء جهات أجنبية للتدخل في شئون البلاد، وذلك على خلفية التصريحات التي نسبت إليها، خلال حفلها الأخير في دولة البحرين. وبعدها تقدمت شيرين باعتذار عما بدر منها، منوهة بأنها لم تقصد أي إساءة، وأن مقدمي
اقرأ المزيد
محمد رمضان (2)

«يوتيوب» محمد رمضان ضمن الأعلى على مستوى العالم

احتفل الفنان محمد رمضان بدخول قناته على "يوتيوب" ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم، ونشر صورة للترتيب الخاص به عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الحمد لله قناتي الرسمية على يوتيوب دخلت ضمن أعلى 100 قناة على مستوى العالم منذ بداية عام 2019 ترتيبها الآن 47". ويستعد محمد رمضان حاليًا لطرح أحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، وذلك بعد آخر كليباته "اللهو الخفي"، الذي جمعه بفان دام، وروّج لـ"بابا" بنشره مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام» ظهر من خلاله وهو يخرج من منزله ويركب إحدى سياراته الفارهة.
امير-كرارة (2)

أمير كرارة يغني «الهباداباديم» لدعم المنتخب (فيديو)

أخيرًا كشفت شركة "اتصالات" عن حقيقة "الهباداباديم" التي شوق النجم أمير كرارة جمهوره إليها دون الإفصاح عن أي تفاصيل عنها منذ الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، إذ طرحت "اتصالات" عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، إعلان "الهباداباديم" الذي يتصدره أمير كرارة، حيث يظهر قدراته الغنائية على طريقة المهرجانات الشعبية لأول مرة، ويغني تشجيعا للمنتخب الوطني لكرة القدم، الذي يستعد في هذه الأيام لخوض بطولة أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.
محمد-هنيدي-1

هنيدي يسخر من جاستن بيبر.. ويعتذر لهذا السبب

سخر الفنان محمد هنيدي من تغريدة المطرب الكندي جاستن بيبر، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، التي أعلن فيها أنه يريد خوض تحد مع الممثل العالمي توم كروز ضمن سباق منظمة الفنون القتالية المختلطة لبطولة القتال النهائي، حيث قال: "أريد أن أتحدى توم كروز في قتال في حلبة، وإذا لم توافق على هذا التحدي يا توم فأنت خائف، من يريد أن يراهن على هذا القتال؟"، ولم يفوت هنيدي الفرصة، وعلّق بطريقة ساخرة وكوميدية قائلًا: "منظمة الفنون القتالية المختلطة لا تسمح بقتال بين رجل وامرأة، آسف".
اقرأ المزيد من الأخبار
شيرين-عبد-الوهاب

ابنة شيرين ترقص على «زمان».. والأم تعلق: البرنسيسة

نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو تظهر فيه ابنتها مريم وهي ترقص على أغنية "زمان" التى طرحتها شيرين ضمن ألبومها الأخير الذي يحمل اسم «نساي». مريم كانت ترتدي فستانًا أسود في الفيديو، الذي علقت شيرين عليه قائلة: "البرنسيسة"، وقامت فنانات بإبداء إعجابهن بالفيديو ومنهن كندة علوش، وأصالة، ونادية خيري، وليلى علوي التي كتبت: "ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها"، كما حرص الجمهور أيضا على تشجيع ابنة شيرين، متمنين أن يحفظها الله.
شيرين-عبد-الوهاب (4)

رسالة شيرين لهيفاء وهبي بعد كشفها عن مرضها

رسالة للفنانة هيفاء وهبي، كتبتها بالأمس عبر حسابه بـ"تويتر"، أقلقت جمهورها عليها بعدما كشفت عن مرورها بوعكة صحية كانت سببًا في غيابها، حيث كتبت: "عيد مبارك، ينعاد على الجميع، أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر، خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبًا، الحمد لله على كل شيء". ومن جانبها حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على توجيه رسالة دعم للفنانة هيفاء وهبي، تحدثت خلالها عن صداقتهما، وتمنت فيها ألا تغيب هيفاء كثيرًا عن جمهورها.
شيرين-عبد-الوهاب

الموسيقيين توضح أسباب إلغاء قرار إيقاف شيرين

أصدرت نقابة الموسيقيين التي يرأسها المطرب هاني شاكر، قرارًت بشأن أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد جلستها المنعقدة بتاريخ 29 مايو 2019 بالاكتفاء بمدة الوقف الماضية، وإلغاء القرار من تاريخ الجلسة بناء على اعتذار مكتوب من شيرين إلى النقابة، اعتذرت فيه للشعب المصري ونقابة المهن الموسيقية وعلى رأسها الفنان هاني شاكر النقيب ومجلس إدارتها، أوضحت فيه أنها لم تكن تقصد أي معني يفهم منه إساءة لبلدها مصر، وذلك بعدما اتُهمت بالإساءة لمصر في حفلها بدولة البحرين، مارس الماضي، حيث قالت: "أيوه كدة أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن".
شيرين وحسام حبيب

هل حسام حبيب وشيرين ينتظران مولودهما الأول؟

صورة نشرها الطيار المتقاعد حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، لنجله مع زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، وهو يحتضنها ويضع يده على بطنها، ورغم كونه لم يبدِ أي تعليق عليها، إلا أن الجمهور تداولها وتوقع أن شيرين تنتظر مولودها الأول، وبينما هو لم يُعلق، هنأه أصدقاؤه لقرب مجيء حفيده، على الرغم من عدم تأكيد الثنائي حقيقة صحة الحمل من عدمه. وكان حسام حبيب تحدث عن الإنجاب، وقال إنه يؤمن بأنه رزق من الله، ونتيجة تطور التكنولوجيا قد يؤجل البعض الإنجاب عاما أو عامين من الزواج، ولكنه "يحب المفاجآت الربانية"، وذلك خلال استضافته فى برنامج "عائشة شو".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org