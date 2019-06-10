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أول رد من «الخارجية» بشأن بيع قطعة آثار في لندن

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥١ م
سامح شكري وزير الخارجية المصرية
سامح شكري وزير الخارجية المصرية
علقت وزارة الخارجية المصرية، على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع قطعة آثار عبارة عن رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم 4 يوليو 2019. وقالت الخارجية المصرية في بيان مساء الإثنين، إنها تحركت ووزارة الآثار عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها، إذ قامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو، لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
ومن جهتها، قامت السفارة المصرية في لندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلا عن مطالبة الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومي 3- 4 يوليو 2019، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات
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مصادر بالتعليم: غياب 1565 طالب ثانوي عن امتحان الاقتصاد والإحصاد

كشفت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن غياب 1565 طالبا بالثانوية العامة عن اداء امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، اليوم الإثنين، وذلك من إجمالي 98 ألفا و790طالبا وطالبة من أبناء القاهرة، يؤدون الامتحان في 282 لجنة. وأدى اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019، فى مادتى الاقتصاد والإحصاء بإجمالى 595 ألفًا و344 طالبا وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.
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3 عقوبات في واقعة نشر طالبة دمياط امتحان العربي

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من التحقيقات الخاصة بالطالبة "ر.ط.ح" في واقعة تصوير ونشر أسئلة امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء أدائها الامتحان ضمن طلاب الدمج، بالاتفاق مع المرافق لها "شقيقتها". وفي إطار حرص وزارة وزارة التربية والتعليم على تحقيق الانضباط في أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، أسفرت التحقيقات عن توقيع عدد من العقوبات على الطالبة محل التحقيق والمسؤولين عن اللجنة التي أدت الطالبة فيها الامتحان.
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بـ80 جنيها.. «الإفتاء» تؤهل المقبلين على الزواج

أعلنت دار الإفتاء المصرية فتح باب الاشتراك في البرنامج التاسع لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، الذي سيقام في المدة من 17 يونيو إلى 24 يوليو 2019، وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة. وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الإثنين، أن الهدف من البرنامج، هو تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.
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السيسي يوجه الحكومة بتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز جهود الحكومة على توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري، فضلاً عن جهود دفع عملية التنمية في مصر والمتمثلة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى. وفيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة وجّه الرئيس السيسي بالالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في هذا الإطار، فضلاً عن سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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افتتاح معرض يضم 180 قطعة أثرية مصرية بالصين

صرح تشيان لينغ نائب أمين متحف (تيانجين) الصيني بأنه تم، اليوم السبت، افتتاح معرض يضم 180 قطعة أثرية مصرية داخل المتحف الواقع في بلدية تيانجين شمالي البلاد، قائلا إن الحضارة المصرية القديمة تركت للبشرية ميراثا ثقافيا غنيا، مثل علم الأساطير واللغات المكتوبة والأهرامات، والمعرض يقدم حياة المصريين القدماء على ضفاف النيل وأديانهم ويقدم للمشاهدين لمحة عن الحضارة القديمة، كما يعرض قطعا أثرية مصرية ثمينة، قامت 7 متاحف إيطالية بجمعها، من بينها: المتحف الأثري الوطني بفلورنسا والمتحف الأثري الوطني في البندقية.
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قانون البنك المركزي| 12 معلومة يجب أن تعرفها عنه

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري عن أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك والجهاز المصرفي يلزم البنك المركزي بزيادة رأسماله إلى 20 مليار جنيه، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وانتهى البنك المركزي من إعداد قانون القطاع المصرفي الجديد، وقام بإرساله لمجلس الوزراء، مطلع العام الجاري، على أن يغطي القانون كلا من «البنك المركزي، والبنوك التجارية»، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية، والذي عكف لمدة عام على إعداده ومراجعة الإطار القانوني للقطاع المصرفي.
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بسبب سد النهضة.. إثيوبيا تتقشف لمكافحة عجز الكهرباء

بعد انخفاض مناسيب المياه عند السدود المولدة للطاقة، قررت إثيوبيا اتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لمكافحة عجز في إنتاج الكهرباء. وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي سيلشي جيتاهون، أمس الجمعة، إن بلاده بدأت تطبيق نظام لخفض الاستهلاك المنزلي والصناعي. وأشار الوزير في مؤتمر صحفي، إلى أن المستهلكين في المنازل سيواجهون انقطاعات في الكهرباء لبضع ساعات يوميا، بموجب برنامج الترشيد الذي سيستمر حتى يوليو، في حين سيتعين على شركات الأسمنت والصلب تقليل عدد ساعات العمل، بحسب "سكاي نيوز عربية".
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قبل الدفعة الأخيرة.. النقد الدولي يراجع الإصلاح الاقتصادي في مصر

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، زيارتها الأخيرة إلى القاهرة (5-16 مايو الجاري)، والتي كانت تهدف إلى إجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه اتفاق لمدة 3 سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، وضمت البعثة فريقا من الخبراء بقيادة سوبير لال، وأصدر الصندوق اليوم الجمعة، بيانا ختاميا بنتائج الزيارة، مشيرا إلى أن البعثة توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الذي بدأ في نوفمير 2016، كما ذكر التطوارت التي طرأت على الاقتصاد والجياة في مصر خلال هذه الفترة.
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