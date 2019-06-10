وكيل مؤمن زكريا يكشف حقيقة رحيل اللاعب عن الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٥ م

مؤمن زكريا

كشف أحمد يحيى، وكيل مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن تداولت بعض التقارير أن اللاعب قرر الرحيل في ظل رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق في الاستغناء عنه وعدم قيده في القائمة المحلية. وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن اللاعب لم يتحدث مع أي فرد داخل الجهاز الفني بشأن مصيره خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا أن اللاعب يخوض تدريبات تأهيلية منتظمة تحت إشراف مخطط الأحمال للفريق.

وتابع :" رغبة مؤمن زكريا الأولى هي الاستمرار مع الفريق الفترة المقبلة، وعدم التفكير في الرحيل حتى على سبيل الإعارة". وتلقى مؤمن زكريا خلال الفترة الماضية عدة عروض آخرها عرض نادي المقاولون العرب ورغبة إدارة الفريق في استعارة اللاعب لمدة موسم. وانتقل مؤمن زكريا من الأهلي إلى أحد السعودي خلال فترة