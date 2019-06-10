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3 عقوبات في واقعة نشر طالبة دمياط امتحان العربي

تحرير:أمينة محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم
د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم
انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من التحقيقات الخاصة بالطالبة "ر.ط.ح" في واقعة تصوير ونشر أسئلة امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء أدائها الامتحان ضمن طلاب الدمج، بالاتفاق مع المرافق لها "شقيقتها". وفي إطار حرص وزارة وزارة التربية والتعليم على تحقيق الانضباط في أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، أسفرت التحقيقات عن توقيع عدد من العقوبات على الطالبة محل التحقيق والمسؤولين عن اللجنة التي أدت الطالبة فيها الامتحان.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات جاءت كاتالي:1- تم اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والجنائية تجاه الطالبة وشقيقتها، وإصدار قرار باستبدال المرافق للطالبة بشخص آخر.2- مجازاة "م.م.ب" رئيس اللجنة بخصم ما يعادل أجر خمسة عشر يوما من راتبه، وذلك لتقاعسه عن أداء عمله وإهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال اللجنة مما
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مصادر بالتعليم: غياب 1565 طالب ثانوي عن امتحان الاقتصاد والإحصاد

كشفت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن غياب 1565 طالبا بالثانوية العامة عن اداء امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء، اليوم الإثنين، وذلك من إجمالي 98 ألفا و790طالبا وطالبة من أبناء القاهرة، يؤدون الامتحان في 282 لجنة. وأدى اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2018/2019، فى مادتى الاقتصاد والإحصاء بإجمالى 595 ألفًا و344 طالبا وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.
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أول رد من «الخارجية» بشأن بيع قطعة آثار في لندن

علقت وزارة الخارجية المصرية، على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع قطعة آثار عبارة عن رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم 4 يوليو 2019. وقالت الخارجية المصرية في بيان مساء الإثنين، إنها تحركت ووزارة الآثار عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها، إذ قامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو، لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
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بـ80 جنيها.. «الإفتاء» تؤهل المقبلين على الزواج

أعلنت دار الإفتاء المصرية فتح باب الاشتراك في البرنامج التاسع لإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج، الذي سيقام في المدة من 17 يونيو إلى 24 يوليو 2019، وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة. وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الإثنين، أن الهدف من البرنامج، هو تدريب وتأهيل وإرشاد عدد من المقبلين على الزواج على مهارات الحياة الزوجية وكيفية التعامل مع المشكلات والضغوط الحياتية التي يواجهها الزوجان.
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السيسي يوجه الحكومة بتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز جهود الحكومة على توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري، فضلاً عن جهود دفع عملية التنمية في مصر والمتمثلة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى. وفيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة وجّه الرئيس السيسي بالالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في هذا الإطار، فضلاً عن سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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اجتماع طارئ لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد خالد حجازى، وكيل الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة اليوم الأحد اجتماعا طارئا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بحضور محمود الفولى، وكيل المديرية، لمناقشة أعمال سير العملية الامتحانية للثانوية العامة. بدأ حجازي الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور، وبخاصة رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين متمنيا لهم إقامة طيبة في محافظة الجيزة. وأكد حجازي ضرورة تواصل رؤساء اللجان مع مدير المديرية وغرفة العمليات لسرعة حل أى مشكلة.?
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غدا.. انطلاق مارثوان امتحانات الثانوية العامة

تنطلق، غدا السبت، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ يؤدي الطلاب امتحاني مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وتعقد الامتحانات لـ669 ألفا و749 طالبا منهم 264 ألفا و653 طالبا في الشعبة الأدبية و118 ألفا و71 طالبا في الشعبة العلمية (رياضيات)، و268 ألفا و938 طالبا في الشعبة العلمية (علوم)، كما تعقد الامتحانات لـ373 طالبا بنظام (STEM) في 11 لجنة، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة، و1208 من طلاب الدمج، و40 من طلاب المستشفيات، و45 من طلاب السجون.
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شاشات لمراقبي الثانوية بالإسكندرية لمتابعة كان 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن تجهيز الاستراحات الخاصة لرؤساء اللجان بما يليق لتصبح أماكن إعاشة جيدة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق، غدا السبت، وأعلن مصطفى العجمي مدير المديرية، عن تخصيص 23 استراحة بجميع الإدارات، متوفر بها مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفرش اللازم والتليفزيونات، كاشفا عن توقيع بروتوكول مع إدارة الجامعة لتسكين المقدرين من خارج المحافظة بالمدن الجامعية، وتوفير كافة سبل الراحة، وتجهيز قاعات وشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية وكأس الأمم الإفريقية 2019.
طلاب-ثانوية-عامة

شاومينج يتحدى التعليم: ننشر امتحان العربي الساعة 12

في تحدٍ صارخ لوزارة التربية والتعليم، كتبت صفحة الغش الإلكتروني الشهيرة "شاومينج بيغشش ثانوية العامة"، اليوم الجمعة، منشورا، يزعم أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة وصل إليهم، وسيتم نشره في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، عبر الجروب الخاص بصفحة شاومينج على تطبيق "واتساب"، قائلا: "العربي وصل وهينزل على الواتس بنموذج الاجابة الساعة 12 بعد 5 ساعات من الآن". من ناحية أخرى أكد مسؤولو امتحانات الثانوية العامة على أن صناديق الأسئلة مؤمنة وتحت حراسة قوات الأمن، ومن المستحيل تسريب الأسئلة، ولا يمكن اختراق أوراق الاسئلة إطلاقا.
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