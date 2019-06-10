3 عقوبات في واقعة نشر طالبة دمياط امتحان العربي

تحرير:أمينة محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٢ م

د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من التحقيقات الخاصة بالطالبة "ر.ط.ح" في واقعة تصوير ونشر أسئلة امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت الماضي، على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء أدائها الامتحان ضمن طلاب الدمج، بالاتفاق مع المرافق لها "شقيقتها". وفي إطار حرص وزارة وزارة التربية والتعليم على تحقيق الانضباط في أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة، أسفرت التحقيقات عن توقيع عدد من العقوبات على الطالبة محل التحقيق والمسؤولين عن اللجنة التي أدت الطالبة فيها الامتحان.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات جاءت كاتالي:1- تم اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والجنائية تجاه الطالبة وشقيقتها، وإصدار قرار باستبدال المرافق للطالبة بشخص آخر.2- مجازاة "م.م.ب" رئيس اللجنة بخصم ما يعادل أجر خمسة عشر يوما من راتبه، وذلك لتقاعسه عن أداء عمله وإهماله في الإشراف والمتابعة على أعمال اللجنة مما