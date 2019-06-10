إيتو: فخور بما يقدمه محمد صلاح.. وأتمنى مواجهة مصر

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م

صامويل إيتو

أعرب النجم الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم برشلونة السابق، عن أمنياته بتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على أن يكون منتخب الفراعنة هو الطرف الثاني للقاء، مثلما حدث في البطولة الأخيرة التي استضافتها الجابون عام 2017. وأكد إيتو، خلال تصريحاته بمؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الكاميرون ومصر منتخبان كبيران في القارة السمراء، ومباراتهما الأخيرة في نهائي النسخة الماضية كانت قوية للغاية، لذلك فهو يتمنى مواجهتهما مجددًا.

وأضاف مهاجم إنتر ميلان السابق، أن منتخب الكاميرون بقيادة الهولندي كلارنس سيدورف، لديه منتخب يجيد اللعب بشكل جماعي يمكنه من المنافسة بقوة على حصد اللقب الإفريقي. وتطرق إيتو للحديث عن النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه الأفضل حاليًا في قارة إفريقيا، خاصة في ظل المستوى الرائع الذي

وأضاف مهاجم إنتر ميلان السابق، أن منتخب الكاميرون بقيادة الهولندي كلارنس سيدورف، لديه منتخب يجيد اللعب بشكل جماعي يمكنه من المنافسة بقوة على حصد اللقب الإفريقي.



وتطرق إيتو للحديث عن النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه الأفضل حاليًا في قارة إفريقيا، خاصة في ظل المستوى الرائع الذي قدمه مع فريقه في الموسم المنقضي بالدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وأنه يتمنى حصول الفرعون المصري على لقب هداف كأس الأمم الإفريقية المقبلة.



واستمر في حديثه: «فخور بمسيرة محمد صلاح في أوروبا، والمشرفة للكرة الإفريقية، لقد أثبت أنه لاعب مؤثر ورائع وخير سفير للقارة السمراء».