رياضة

إيتو: فخور بما يقدمه محمد صلاح.. وأتمنى مواجهة مصر

تحرير:سعد الدين محمود ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٥ م
صامويل إيتو
صامويل إيتو
أعرب النجم الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم برشلونة السابق، عن أمنياته بتأهل منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، على أن يكون منتخب الفراعنة هو الطرف الثاني للقاء، مثلما حدث في البطولة الأخيرة التي استضافتها الجابون عام 2017. وأكد إيتو، خلال تصريحاته بمؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن الكاميرون ومصر منتخبان كبيران في القارة السمراء، ومباراتهما الأخيرة في نهائي النسخة الماضية كانت قوية للغاية، لذلك فهو يتمنى مواجهتهما مجددًا.
وأضاف مهاجم إنتر ميلان السابق، أن منتخب الكاميرون بقيادة الهولندي كلارنس سيدورف، لديه منتخب يجيد اللعب بشكل جماعي يمكنه من المنافسة بقوة على حصد اللقب الإفريقي. وتطرق إيتو للحديث عن النجم محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه الأفضل حاليًا في قارة إفريقيا، خاصة في ظل المستوى الرائع الذي
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اتحاد-الكرة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام ومسابقة كأس مصر، حيث تقرر أن تستكمل البطولتين عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب، بعدما أعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
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أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
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رسميًّا.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي في أزمة الدوري

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيه عن مواعيد مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر، حيث نشر الاتحاد البيان عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكد من خلاله استمرار المسابقة عقب نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من يوم 21 يونيو وحتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخبًا لأول مرة. وبعد شد وجذب بين مجلس إدارة الأهلي واتحاد الكرة وتمسكه بإنهاء المسابقة قبل البطولة الإفريقية، استقر مسؤولو الجبلاية على استمرار المسابقات المحلية عقب البطولة.
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الكاميرون‎

استعدادًا لأمم إفريقيا.. الكاميرون يفوز على زامبيا

حقق المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم الفوز على نظيره الزامبي، بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن استعدادات منتخب الأسود للدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجاري، وتقدم منتخب الكاميرون عن طريق بول جورج نتيب في الدقيقة الثانية، قبل أن يضيف زميله دييديريك جويل الهدف الثاني في الدقيقة 71، وقلص المنتخب الزامبي الفارق، عن طريق موابي موسوندا في الدقيقة 77.
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سر ضم فتوح ولاعب الأهلي الذي يفتقده؟ أجيري يجيب

أكد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه لم يهتم بالسن في اختيار الثنائي عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، ووليد سليمان، نجم النادي الأهلي، لقائمة بطولة الأمم الإفريقية، نظرًا للخبرة المطلوبة التي يملكها كلا اللاعبين. وكشف أجيري، في تصريحاته لقناة TIME SPORTS، أن أكثر لاعب يفتقده في اختياراته الأخيرة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، هو محمد محمود، صانع ألعاب النادي الأهلي، والذي أبعدته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي عن المباريات طيلة الأشهر الماضية.
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أول تعليق من أجيري بعد الهجوم على قائمة المنتخب

علق المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، على الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، بسبب القائمة التي اختارها للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر 21 يونيو المقبل. وتعرض جهاز المنتخب لانتقادات شديدة بعد إعلانه القائمة الأولية للفراعنة المشاركة في نهائيات أمم إفريقيا، والتي ضمن 25 لاعبًا يتم تقليصها إلى 23. وقال أجيري، في تصريحاته لقناة TIME SPORTS، إنه قام بضم اللاعبين أصحاب الخبرات أكثر من الشباب، بسبب إقامة البطولة في مصر التي تتطلب لاعبين يتحملون هذه الضغوط، من وجهة نظره.
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شلبي لاتحاد الكرة: «خد قرارك واللي مش عاجبه يتعاقب»

طالب الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري بتطبيق العدالة على جميع الأندية في الدوري، قائلا: «العدل أساس الملك، ويجب أن تشعر كل الأندية بذلك، عايز تبقى غضنفر يبقى على الكل، ما تبقاش كده على الغلابة بس". وأضاف شلبي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه على قناة النيل للرياضة، قائلا: «إذا أردت أن تكون مسيطرًا عليك أن تكون عادلا، اتخذ قراراتك بمكيال واحد، واللي مش عاجبه يتعاقب، فلابد أن يكون هناك ضحايا للنظام، والقضاء على العنجهية».
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