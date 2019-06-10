الصفقة الرابعة.. ميندي إلى ريال مدريد

تحرير:علي الزيني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٧ م

ميندي

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن انتقال فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق ليون إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الإثنين، قبل مباراة أندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020 قائلا: "الاتفاق تم بين ريال مدريد وليون، وميندي سينضم لصفوف النادي الإسباني مقابل 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات القادمة، اللاعب تطور بشكل مذهل، منذ عامين كان يلعب في دوري الدرجة الثانية والآن سيكون لاعبًا في ريال مدريد".

وبدأ ميندي مشواره الاحترافي بقميص لوهافر عام 2015، وانتقل في صيف 2017 إلى صفوف أوليمبيك ليون مقابل 5 ملايين يورو، وسينتهي تعاقده مع فريق ليون في عام 2023، وشارك في 44 مباراة خلال الموسم المنتهي، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع مثلها. ودخل ريال مدريد سوق الانتقالات الصيفية بقوة من أجل ضم صفقات مميزة تساعد