رياضة

اتحاد الكرة يكرم الزمالك والمحترفين

تحرير:كريم أحمد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية سيقيم حفل تكريم للمحترفين المصريين ولاعبي الزمالك. وقال شوبير في تصريحات خاصة، إن اتحاد الكرة سيكرم محمد صلاح بعد حصوله على هداف الدوري الإنجليزي والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول، ومحمود تريزيجيه لوجوده في التسكيل المثالي للدوري التركي، وأحمد حجازي لاعب فريق وست بروميتش بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في فريقه، وأحمد المحمدي لصعوده مع فريق أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز.
وأكد نائب رئيس الجبلاية أن الاتحاد سيقوم بتكريم لاعبي الزمالك أيضًا بعد حصول الفريق على لقب الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء. كان محمد صلاح قد قاد فريق ليفربول الإنجليزي للتويج بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام، حيث أحرز صلاح الهدف الأول للريدز وأضاف أوريجي الهدف الثاني، بينما
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اتحاد الكرة يرد على سهر لاعبي المنتخب الأوليمبي

حالة من الجدل الواسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بعد انتشار صورة مسربة من معسكر المنتخب الوطني الأوليمبي بأوزبكستان، حيث تواجد اللاعبون في مكان أشبه بالكافيه أو مطعم مع تواجد راقصة، وهو ما أدى لتوجيه انتقادات لاذعة للمسؤولين باتحاد الكرة والمسؤولين عن المنتخب الأوليمبي الذي يخوض معسكرًا هناك استعدادًا لانطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد2020 بطوكيو. كرم كردي رئيس بعثة المنتخب الأوليمبي في أوزبكستان، نفى ما تردد عن سهر اللاعبين في أحد مطاعم أوزبكستان وتواجد راقصة أثناء سهر اللاعبين في هذا المكان.
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أمم إفريقيا.. تعرف على قائمة منتخب زيمبابوي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب زيمبابوي بقيادة صنداي تشيد وامبوا، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
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الصفقة الرابعة.. ميندي إلى ريال مدريد

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن انتقال فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق ليون إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الإثنين، قبل مباراة أندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020 قائلا: "الاتفاق تم بين ريال مدريد وليون، وميندي سينضم لصفوف النادي الإسباني مقابل 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات القادمة، اللاعب تطور بشكل مذهل، منذ عامين كان يلعب في دوري الدرجة الثانية والآن سيكون لاعبًا في ريال مدريد".
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اتحاد الكرة يوجه رسالة إلى محمد صلاح

أرسل هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برقية تهنئة إلى الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما قاد «مو» فريقه الريدز للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعدما سجل هدفًا في فوز الفريق الأحمر على مواطنه توتنهام، بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «واندا متروبوليتانو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليتوج ليفربول باللقب بعد غياب 14 عامًا.
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نجوم الرياضة والفن يهنئون محمد صلاح

حرص عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم، على تهنئة زميله محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ الريدز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على مواطنه توتنهام، بهدفين دون رد، سجلهما محمد صلاح، وأرويجي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، معقل فريق أتلتيكو مدريد، في نهائي المسابقة الأوروبية، ليحقق يورجن كلوب أولى بطولاته مع الريدز، الذي عاد إلى منصة التتويج في دوري الأبطال بعد 14 عامًا، منذ أن حقق البطولة في موسم 2004- 2005.
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اجتماع الأزمة.. وصول شوبير وحازم إمام وعبد الحفيظ

وصل حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، واللواء مشهور، ممثل نادي حرس الحدود، بجانب أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إلى مقر الجبلاية. ووجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، الدعوة لمسؤولي الأهلي والزمالك لحضور اجتماع الجبلاية والمنتخب مع الأندية؛ لبحث أزمة جدول الدوري، بعد اعتراض أكثر من نادٍ عليه، وقرر أبو ريدة رئيس الاتحاد تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد، وعضوية أحمد مجاهد، وسيف زاهر، وعصام عبد الفتاح، أعضاء مجلس الإدارة، وإيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني.
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اتحاد الكرة يعلق على حكم بطلان عضوية أحمد شوبير

أكد حسين حلمي، رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة لن تتخذ أي إجراءات ضد حكم مركز التسوية والتحكيم ببطلان الانتخابات التكميلية، والتي فاز فيها الإعلامي أحمد شوبير، ودينا الرفاعي بعضوية الجبلاية، وقال حلمي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الاتحاد يحترم حكم مركز التسوية لكنه لن يتخذ أي إجراء مضاد، مؤكدًا بقاء المجلس بنفس تشكيله، وجاء ذلك بعدما أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، اليوم الأحد، حكمًا ببطلان الانتخابات التكميلية لاتحاد الكرة.
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