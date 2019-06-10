اتحاد الكرة يكرم الزمالك والمحترفين

تحرير:كريم أحمد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م

اتحاد الكرة

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية سيقيم حفل تكريم للمحترفين المصريين ولاعبي الزمالك. وقال شوبير في تصريحات خاصة، إن اتحاد الكرة سيكرم محمد صلاح بعد حصوله على هداف الدوري الإنجليزي والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول، ومحمود تريزيجيه لوجوده في التسكيل المثالي للدوري التركي، وأحمد حجازي لاعب فريق وست بروميتش بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في فريقه، وأحمد المحمدي لصعوده مع فريق أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد نائب رئيس الجبلاية أن الاتحاد سيقوم بتكريم لاعبي الزمالك أيضًا بعد حصول الفريق على لقب الكونفيدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخ القلعة البيضاء. كان محمد صلاح قد قاد فريق ليفربول الإنجليزي للتويج بلقب دوري الأبطال على حساب توتنهام، حيث أحرز صلاح الهدف الأول للريدز وأضاف أوريجي الهدف الثاني، بينما