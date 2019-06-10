تفريغ الكاميرات لكشف هوية المتهمين بقتل شاب بالسلام

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م

جثة - صورة أرشيفية

نشبت مشاجرة بين 3 أشخاص وشاب في إحدى شوارع مدينة النهضة بالسلام بسبب خلافات بينهم انتهت بمقتل الشاب بعدما سددوا له طعنات عديدة، وفروا هاربين من مسرح الجريمة، ليقوم الأهالي بالإبلاغ عن الواقعة، وكان قسم شرطة السلام ثان، تلقى بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبانتقال رجال المباحث بالقسم، وبإجراء الفحص عثر على جثة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مصاب بطعنات. ودلت التحريات الأولية على أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم وبين الشاب، فيما يكثف ضباط القسم من جهودهم لضبط المتهمين.

تحريات المباحث كشفت عن نشوب مشاجرة بين "ع.م"، و3 عاطلين بسبب خلافات سابقة بينهم قاموا على أثرها بتسديد طعنات عديدة له حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتركوه غارقا في دمائه بالطريق العام في إحدى شوارع مدينة النهضة، وفروا هاربين، ويكثف ضباط مباحث القسم من جهودهما لضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة