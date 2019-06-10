مكرم محمد أحمد: صفقة القرن فاشلة (فيديو)

١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٦ م

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ما يعرف بـ"صفقة القرن" لحل القضية الفلسطينية تعد فاشلة، لأنها قائمة في الأساس على تصور فاشل بشأن حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف مكرم خلال لقائه مع برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن هذا التصور الفاشل يقول إنه لو تم إعطاء الفلسطينيين بعض حقوقهم الاقتصادية فسوف يتناسون حقوقهم السياسية، وأن حق تقرير المصير بالنسبة للفلسطينيين يعد ثانويا ولن يسألوا عنه ولا يهتموا به وهذا عكس تاريخ الفلسطينيين تماما.

وتابع: الشعب الفلسطيني واع ويكافح من أجل قضيته على مستويات عديدة، ولم يتخل يومًا عن قضيته، وإن كان يعاني من انقسام مرير بين حركتي حماس وفتح وهو ما يكسر ظهر الشعب الفلسطيني، وللأسف الانقسام قائم ومستمر لأن حماس لها مصلحة في ذلك". وأكمل: لا يمكن القول إن هناك أحدا كان ينتظر أملا من صفقة القرن، مشيرًا