أمم إفريقيا.. تعرف على قائمة منتخب زيمبابوي

تحرير:علي الزيني ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٥٥ م

منتخب زيمبابوي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب زيمبابوي بقيادة صنداي تشيد وامبوا، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.

وجاءت قائمة منتخب زيمبابوي كالتالي: حراسة المرمى: جورج تشيجوف، إلفيس تشيبي زيزي، ايدمور سيباندا. خط الدفاع: تينداي داريكو، جيمي دزينجاي، تينيدج هاديبي، ديفين لونجا، أليك موديمو، رونالد بفومبيدزاي. خط الوسط: تالانت تشاوابيهوا، ثاباني كاموسوكو، وفيدي كارورو، تافادزوا كوتينو، كوداكواش ماهاشي، مارشال مونيتسي،