جريمة

حريق هائل في مصنع لإنتاج الفايبر بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
حريق مصنع الفايبر جلاس بالقليوبية
حريق مصنع الفايبر جلاس بالقليوبية
تحاول أجهزة الحماية المدنية في محافظة القليوبية السيطرة على حريق هائل بمصنع ومعرض شركة لإنتاج وبيع الفايبر جلاس يقع على طريق مصر إسكندرية الزراعي بقرية قلما التابعة لمركز قليوب. وكان مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية تلقى بلاغًا من شرطة النجدة باشتعال النيران بشركة "س" لإنتاج وبيع منتجات الفيبر جلاس، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على الحريق وتنفيذ أعمال التبريد، منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.
وقال مصدر أمني: إن الحريق نشب في مصنع ومعرض للفايبر جلاس على مساحة نحو 600 متر ملك "م .ع" و لم يتسبب فى وقوع أية إصابات بشرية بين العاملين داخل موقع معرض الشركة أو من قوات الإطفاء التى شاركت فى إطفاء الحريق. وفرضت أجهزت الأمن كردونا أمنيا بشأن المكان وجار حصر الخسائر والتلفيات وفحص أوراق وتراخيص المصنع
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تفريغ الكاميرات لكشف هوية المتهمين بقتل شاب بالسلام

نشبت مشاجرة بين 3 أشخاص وشاب في إحدى شوارع مدينة النهضة بالسلام بسبب خلافات بينهم انتهت بمقتل الشاب بعدما سددوا له طعنات عديدة، وفروا هاربين من مسرح الجريمة، ليقوم الأهالي بالإبلاغ عن الواقعة، وكان قسم شرطة السلام ثان، تلقى بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وبانتقال رجال المباحث بالقسم، وبإجراء الفحص عثر على جثة شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مصاب بطعنات. ودلت التحريات الأولية على أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم وبين الشاب، فيما يكثف ضباط القسم من جهودهم لضبط المتهمين.
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صدمة في السويس.. أم تقتل طفلتيها بـ37 طعنة

هنا حى الكوثر بمدينة فيصل في السويس، تفاصيل مرعبة سطرها محضر أبشع جريمة قتل في حق ملاكين بريئتين، «جودي وكارما»، عام ونصف و3 أعوام، الدماء تسيل في جنبات الشقة، مشاهد مرعبة عاشتها الطفلتان داخل شقتهما، قبل أن يتم تسديد 37 طعنة نافذة إليهما، بواسطة سكين، في أماكن متفرقة من الجسد في الرقبة والبطن والظهر والفخذين، والمفاجأة المدوية أن الأم هى القاتلة، قتلتهما بدم بارد، بعد إصابتها بنوبة عصبية هستيرية، لم تدر إلا وأمسكت سكينا مزقت به جسدى فلذتي كبدها، وحاولت بعدها الانتحار نادمة على ما أقدمت عليه، غير أن الأطباء أنقذوا حياتها وأسعفوها.
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«دعوني أموت».. لغز رسالة فتاة طب المنصورة المنتحرة

«لا تحاولوا إنقاذي دعوني أموت، تنقذوني علشان بابا وماما يفرحوا بأخواتي».. كانت هذه هي الرسالة التي أبكت أهالي المنصورة حزنا على رحيل طالبة في الفرقة السادسة بكلية الطب بشكل مأساوي عقب انتحارها بتناول أقراص سامة، بسبب صعوبة امتحان وإحساسها أنها صارت عبئا ثقيلا على أسرتها التي تتحمل حالتها الخاصة كونها تتلقى علاجا نفسيا، فقررت التخلص من حياتها بعد أن خطت رسالة وتركتها لأسرتها لتضاعف آلام الأهل والجيران على رحيلها المفاجئ، حرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة باشرت التحقيقات.
انتحار

انتحار طالب ثانوي للهروب من الامتحانات بالدقهلية

أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة طناح الثانوية التابعة لإدارة المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، على إنهاء حياته، اليوم الإثنين، بتناول مادة سامة، للهروب من امتحانات الثانوية العامة وما سببته من قلق نفسي له، وتوفي داخل العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مستشفى دكرنس العام بوصول "محمد. ر. م"، 18 سنة، طالب بالثانوية العامة من قرية ميت محمود، مصابا بحالة إعياء شديدة، ويشتبه في تناوله مادة سامة، وفشلت محاولات إنقاذه.
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انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق أرض البنك الأهلى

أمرت نيابة العمرانية، بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص آثار الحريق الذى نشب أمس "الإثنين" فى قطعة أرض فضاء يتم تشوين سيارات قديمة بها، تتبع البنك الأهلي فى شارع الهرم، وامتداد النيران إلى طابقين فى عقار بمحيط موقع الحريق، وذلك لبيان أسباب نشوب الحريق، والتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، وأشارت التحقيقات إلى أن الحريق بدأ فى قطعة أرض تابعة لمصنع سكر تم وقفه منذ فترة، وتحفظ عليه البنك الأهلي المصري، إذ فوجئ أهالي شارع الهرم، بتصاعد ألسنة لهب، تتبعها أدخنة كثيفة، من قطعة أرض شبه مهجورة، وبعد وصول الإطفاء تبين احتراق طابقين بعقار مجاور.
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تفحم 12 سيارة «محتجزة» بقسم الطالبية في حريق هائل

قال مصدر أمني بقطاع الحماية المدنية إن الحريق الذي نشب بمبنيين متقابلين بشارع الهرم، بالقرب من محطة الطالبية، أسفر عن تفحم 12 سيارة كانت مركونة بالمكان، مضيفا أنه لم تقع إصابات بين الأهالي أو قوات الحماية المدنية إثر الحريق، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات في ملابسات الواقعة. وأضاف المصدر أنه تم الدفع بـ4 سيارت إطفاء ورجال الإنقاذ للسيطرة على الحريق، لافتا أن الحريق نشب بسبب الرياح التي أدت لتطاير النيران بين النخيل المنتشر بمحيط العقارين.
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60 دقيقة نيران.. 4 حرائق تضرب مناطق متفرقة بالجيزة

شهدت محافظة الجيزة 4 حرائق في أماكن متفرقة، اليوم الاثنين، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، البداية بتلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منطقة عشش السكة الحديد بشارع السودان بالقرب من كوبري الخشب، ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ5 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الشرطة كردونا أمنيا للسيطرة على الحريق وتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.
حريق

الحماية المدنية تحاصر النيران بمصنع ملابس في 15 مايو

حاصرت قوات الحماية المدنية حريقا هائلا، شب مساء الأحد، داخل مصنع ملابس، بمدينة 15 مايو، وتمكنت من إخماد ألسنة اللهب دون وقوع خسائر بشرية. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل، بمصنع ملابس، بمجاورة 27 بمدينة 15 مايو، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق لمنع خطر امتداده للأماكن المجاورة، وانتقل اللواء علاء عطية، مساعد فرقة جنوب القاهرة، لموقع الحادث، وجارٍ عمل المعاينة لكشف ملابسات الحريق.
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