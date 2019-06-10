حريق هائل في مصنع لإنتاج الفايبر بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

حريق مصنع الفايبر جلاس بالقليوبية

تحاول أجهزة الحماية المدنية في محافظة القليوبية السيطرة على حريق هائل بمصنع ومعرض شركة لإنتاج وبيع الفايبر جلاس يقع على طريق مصر إسكندرية الزراعي بقرية قلما التابعة لمركز قليوب. وكان مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية تلقى بلاغًا من شرطة النجدة باشتعال النيران بشركة "س" لإنتاج وبيع منتجات الفيبر جلاس، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث لمحاولة السيطرة على الحريق وتنفيذ أعمال التبريد، منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

وقال مصدر أمني: إن الحريق نشب في مصنع ومعرض للفايبر جلاس على مساحة نحو 600 متر ملك "م .ع" و لم يتسبب فى وقوع أية إصابات بشرية بين العاملين داخل موقع معرض الشركة أو من قوات الإطفاء التى شاركت فى إطفاء الحريق. وفرضت أجهزت الأمن كردونا أمنيا بشأن المكان وجار حصر الخسائر والتلفيات وفحص أوراق وتراخيص المصنع