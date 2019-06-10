رياضة

اتحاد الكرة يرد على سهر لاعبي المنتخب الأوليمبي

تحرير:أحمد بركات ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
حالة من الجدل الواسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بعد انتشار صورة مسربة من معسكر المنتخب الوطني الأوليمبي بأوزبكستان، حيث تواجد اللاعبون في مكان أشبه بالكافيه أو مطعم مع تواجد راقصة، وهو ما أدى لتوجيه انتقادات لاذعة للمسؤولين باتحاد الكرة والمسؤولين عن المنتخب الأوليمبي الذي يخوض معسكرًا هناك استعدادًا لانطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد2020 بطوكيو. كرم كردي رئيس بعثة المنتخب الأوليمبي في أوزبكستان، نفى ما تردد عن سهر اللاعبين في أحد مطاعم أوزبكستان وتواجد راقصة أثناء سهر اللاعبين في هذا المكان.
وقال كردي في تصريحات صحفية إن الصورة المتداولة للاعبين خلال حفل عشاء بأحد مطاعم مدينة أنديجان وكان هناك فقرات موسيقية دون وجود راقصات. وشدد عضو مجلسالجبلاية على حالة الالتزام الكاملة من جانب لاعبي المنتخب الوطني في أوزبكستان، وتنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب قبل التصفيات الإفريقية،
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منتخب-زيمبابوى

أمم إفريقيا.. تعرف على قائمة منتخب زيمبابوي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب زيمبابوي بقيادة صنداي تشيد وامبوا، قائمة الفريق استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الثلاثاء المقبل، موعدا لإرسال المنتخبات المشاركة في المسابقة، القوائم النهائية المشاركة في البطولة وتضم 23 لاعبًا، ومنح الكاف الفرصة للمنتخبات لإمكانية الاستبدال في القائمة حتى قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة فقط، وهدد المنتخبات بأنه في حال عدم وصول القوائم في موعدها سيتم توقيع غرامة مالية وتقليص قائمته من 23 إلى 21 لاعبًا.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يكرم الزمالك والمحترفين

كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الجبلاية سيقيم حفل تكريم للمحترفين المصريين ولاعبي الزمالك. وقال شوبير في تصريحات خاصة، إن اتحاد الكرة سيكرم محمد صلاح بعد حصوله على هداف الدوري الإنجليزي والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول، ومحمود تريزيجيه لوجوده في التسكيل المثالي للدوري التركي، وأحمد حجازي لاعب فريق وست بروميتش بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في فريقه، وأحمد المحمدي لصعوده مع فريق أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز.
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الصفقة الرابعة.. ميندي إلى ريال مدريد

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن انتقال فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق ليون إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الإثنين، قبل مباراة أندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020 قائلا: "الاتفاق تم بين ريال مدريد وليون، وميندي سينضم لصفوف النادي الإسباني مقابل 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات القادمة، اللاعب تطور بشكل مذهل، منذ عامين كان يلعب في دوري الدرجة الثانية والآن سيكون لاعبًا في ريال مدريد".
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الأهلي: أين كان أبو ريدة وعلاقاته في نهائي رادس؟

علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي، باسم مجلس إدارة النادي الأهلي على التقارير الصحفية التي أكدت اقتراب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، من مد فترة القيد الإفريقي لحل أزمة مباريات الدوري. وقال فؤاد في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «لا أتوقع أن يقوم الاتحاد الإفريقي بتأجيل أو مد فترة القيد، ولا نعلم أين كانت علاقات الاتحاد المصري ورئيسه هاني أبو ريدة بالكاف عندما تعرض الأهلي لظلم في نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام الترجي».
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الجبلاية تفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، مستعدة لترك محمود عبد الرحيم (جنش) وعمر صلاح، حارسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفريق الأبيض، حال موافقته على اللعب بدون الدوليين واستكمال الدوري، قبل بطولة كاس الأمم الإفريقية، وعلم «التحرير»، أن شوبير قال في حديث لمقربين منه، إن اتحاد الكرة يفاوض الزمالك لاستكمال الدوري دون الدوليين مع السماح لجنش وصلاح بالانضمام للفريق من أجل المشاركة معه.
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اجتماع طارئ لاتحاد الكرة للرد على بيان الأهلي

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا طارئا، عصر اليوم الأحد؛ لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الرد على خطاب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الذي تضمن اتهامات عديدة للجبلاية، منها تعقيد أزمة القيد للموسم الجديد خاصة على المستوى الإفريقي نظرًا لعدم إنهاء مسابقة الدوري قبل بطولة كأس أمم إفريقيا، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية، كما سيناقش مجلس الجبلاية الاتفاق على التصور النهائي للدوري وكأس مصر.
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شوبير يكشف مفاجأة عن القيد الإفريقي للموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، عن مفاجأة بشأن القيد الإفريقي للأندية التي ستشارك في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الموسم الجديد، وقال شوبير في تصريحات إذاعية لبرنامجه «ساعة مع شوبير» عبر قناة «أون سبورت» صباح اليوم الأحد: «الاتحاد الإفريقي (الكاف) في طريقه إلى مد فترة القيد الإفريقي»، وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة: «إذا تم مد فترة القيد حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل سيكون حلا لتلك الأزمة».
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