هل سهر لاعبو المنتخب الأوليمبي مع راقصة؟الجبلاية ترد

تحرير:أحمد بركات ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

اتحاد الكرة

حالة من الجدل الواسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" بعد انتشار صورة مسربة من معسكر المنتخب الوطني الأوليمبي بأوزبكستان، حيث تواجد اللاعبون في مكان أشبه بالكافيه أو مطعم مع تواجد راقصة، وهو ما أدى لتوجيه انتقادات لاذعة للمسؤولين باتحاد الكرة والمسؤولين عن المنتخب الأوليمبي الذي يخوض معسكرًا هناك استعدادًا لانطلاق التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد2020 بطوكيو. كرم كردي رئيس بعثة المنتخب الأوليمبي في أوزبكستان، نفى ما تردد عن سهر اللاعبين في أحد مطاعم أوزبكستان وتواجد راقصة أثناء سهر اللاعبين في هذا المكان.

وقال كردي في تصريحات صحفية إن الصورة المتداولة للاعبين خلال حفل عشاء بأحد مطاعم مدينة أنديجان وكان هناك فقرات موسيقية دون وجود راقصات. وشدد عضو مجلس الجبلاية على حالة الالتزام الكاملة من جانب لاعبي المنتخب الوطني في أوزبكستان، وتنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب قبل التصفيات الإفريقية،