رئيس المصري يجتمع مع إيهاب جلال لهذا السبب

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م

إيهاب جلال

يعقد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية جلسة مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي للحديث عن تدعيمات الفريق في الموسم المقبل، والاستعداد لبطولة الدوري الممتاز والكونفيدرالية ومن المنتظر أن يحضر الجلسة أعضاء لجنة التعاقدات بالنادي البورسعيدي حسن عمار، وعدنان حلبية ومحمد الخولي وطارق هاشم. ويقدم إيهاب جلال لمسئولي مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عددًا من الأسماء والصفقات المرشحة للتعاقد معها خلال فتة الانتقالات الصيفية الحالية بشهر يونيو.

واستقر إيهاب جلال على قائمة اللاعبين المستبعدين من الفريق البورسعيدي للموسم الجديد، وعددهم 11 لاعبا، وهم محمود السيد حارس المرمى، وأحمد عبدالموجود ومصطفى مارسيلو وأحمد خالد ووليد حسن ومحمود القط وتوريك جبريل ومصطفى شطة وعبدالله بيكا وشيخ موكورو. فريق المصري البورسعيدي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب