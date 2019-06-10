رياضة

رئيس المصري يجتمع مع إيهاب جلال لهذا السبب

تحرير:محمد حسن صيام ١٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٤ م
إيهاب جلال
إيهاب جلال
يعقد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية جلسة مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي للحديث عن تدعيمات الفريق في الموسم المقبل، والاستعداد لبطولة الدوري الممتاز والكونفيدرالية ومن المنتظر أن يحضر الجلسة أعضاء لجنة التعاقدات بالنادي البورسعيدي حسن عمار، وعدنان حلبية ومحمد الخولي وطارق هاشم. ويقدم إيهاب جلال لمسئولي مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عددًا من الأسماء والصفقات المرشحة للتعاقد معها خلال فتة الانتقالات الصيفية الحالية بشهر يونيو.
واستقر إيهاب جلال على قائمة اللاعبين المستبعدين من الفريق البورسعيدي للموسم الجديد، وعددهم 11 لاعبا، وهم محمود السيد حارس المرمى، وأحمد عبدالموجود ومصطفى مارسيلو وأحمد خالد ووليد حسن ومحمود القط وتوريك جبريل ومصطفى شطة وعبدالله بيكا وشيخ موكورو. فريق المصري البورسعيدي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب
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الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
اتحاد-الكرة

تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الدوري

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، مواعيد المباريات المتبقية بمسابقة الدوري العام ومسابقة كأس مصر، حيث تقرر أن تستكمل البطولتين عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخب، بعدما أعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
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أول تعليق من الأهلي على بيان الجبلاية الصادم

علق العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على بيان اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة حول أزمة مباريات الدوري بعدما قررت الجبلاية استكمال مباريات الدوري و كأس مصر عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل بمشاركة 24 منتخبًا . وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا منذ قليل أوضح فيه أنه يحترم طلب الأهلي باستكمال الدوري قبل كأس أمم إفريقيا لكن رفض الأندية لاستكمال المسابقة بدون الدوليين حال دون الموافقة على طلبه.
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هل يرحل إيهاب جلال عن المصري البورسعيدي؟

لا صوت يعلو داخل أروقة النادي المصري البورسعيدي على صوت موقف إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، من البقاء أو الرحيل خارج جدران النادي البورسعيدي؛ وذلك لوجود مشكلات مادية داخل النادي، بجانب وجود بنود في عقده تتيح له الرحيل دون الرجوع للإدارة، إذ ينص عقد إيهاب جلال مع المصري على التعاقد لمدة 6 أشهر براتب 550 ألف جنيه شهريا خالص الضرائب، وتُجدد المدة لموسم آخر في حالة اتفاق الطرفين وبزيادة الراتب الشهري ليصل إلى 650 ألف جنيه شهريا، كما اتفق الطرفان على مقدم تعاقد عن أول 6 أشهر بقيمة تتخطى مليون جنيه، والسنة التالية أكثر من مليوني جنيه.
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رسميًا.. المصري يشارك في بطولة الكونفدرالية

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر مشاركة رابع مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل، وقال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن تأخر مباريات بطولة كأس مصر جعل من الصعب الحصول على استثناء من الاتحاد الإفريقي لحين انتهاء بطولة كأس مصر لما بعد بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، واختيار بطلها للمشاركة في الكونفدرالية المقبلة.
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إيهاب جلال يرفض استكمال الدوري بعد كأس الأمم

قال إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، إن الفوز على الداخلية جاء بعد صيام دام 6 مباريات على الرغم من أن أداء اللاعبين كان جيدًا، ولكن سوء الحظ واجهنا بشكل غريب، وأضاف جلال أن استكمال مباريات الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية أمر غير جيد، ومن الممكن أن يضر المصري نظرًا لتأجيل مباراتين لفريق المقاولون منافسه على المركز الرابع، ما يعود بالنفع على ذئاب الجبل، وواصل كان من ضمن اهتماماتي للموسم المقبل، المشاركة في الكونفيدرالية الإفريقية والتي اقتربت بنسبة كبيرة بعد الفوز على فريق الداخلية.
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المصري يختتم مبارياته بالدوري بثلاثية في الداخلية

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع أبناء إيهاب جلال رصيدهم إلى 52 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن المقاولون العرب الذي يتبقى له مباراتان أمام الأهلي وبتروجيت، في المقابل تجمد رصيد الداخلية الذي هبط إلى القسم الثاني في وقت سابق، عند 27 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.
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